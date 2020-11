Rokoteuutinen innostaa asiantuntijoita – yksi ratkaiseva päätös on Suomessa vielä tekemättä

Suomalaisasiantuntijat odottavat uusia läpimurtoihin Pfizerin vanavedessä.

Lääkeyhtiö Pfizerin ja BioNTechin koronarokote innostaa Suomessa ja muualla maailmalla.

Rokote on estänyt koronatartunnat 90-prosenttisesti meneillään olevissa kolmannen vaiheen testeissä, yhtiöt ilmoittivat maanantaina.

– Jos 90 prosentin teho on infektiota vastaan, ei vain vaikeita tautimuotoja vastaan, ja osoittautuu todeksi, se on valtavan iso uutinen ja iso edistysaskel. Sitä on turha kieltää, lastentautien professori Terho Heikkinen sanoo.

– Toistaiseksi on vielä epäselvää, mikä on ollut rokotetutkimuksen niin kutsuttu end point (tavoite). Oletan että sen on täytynyt olla oireinen infektio. Tämä on oma uskoni tässä ja toivon, että se ei muuksi muutu.

– Tutkimus tulee jatkumaan vielä, mutta sinänsä jos on todettu 90 prosentin teho infektiota vastaan, on äärimmäisen epätodennäköistä, että teho häipyisi myöhemmissä tutkimuksissa, Heikkinen katsoo.

Myös dosentti, infektiolääkäri Terhi Tapiainen ilahtui uutisesta, jota pitää lupaavana.

Tapiainen kuuluu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen rinnalla toimivaan laajaan kansalliseen rokoteasiantuntijaryhmään. Se pohjavalmistelee päätöksiä siitä, missä järjestyksessä suomalaisia aletaan aikanaan rokottaa.

– Tämä tulee itse asiassa varsin piankin suomalaisessa päätöksenteossa eteen.

Julkistettua suunnitelmaa ei rokotejärjestyksestä vielä Suomessa ole.

– Idea on, että kansallisella tasolla arvioidaan, mikä on järkevin tapa edetä. Ainakin Britannia on tehnyt oman vaiheistuksen, ja heidän ajatuksena on, että lähdetään vanhimmista ikäluokista kohtia nuorempia.

– Edetään vaiheittain alaspäin ja jossain kohtaa otetaan huomioon myös perussairaudet. Tämä on pohdinnan alla, ja mukana voi olla erilaisia painotuksia. Myös se vaikuttaa, mikä on rokotteen teho missäkin ikävaiheessa ja mihin rokotteella pyritään.

Pfizerin kohdalla puhutaan taudin estämisestä, ja silloin looginen lähtökohta on Tapiaisen mukaan se, että aloitetaan ryhmistä, joille tauti olisi kaikkein vaarallisin.

– Toki huomioiden, että rokotteella pitää olla tehoa siinä ryhmässä johon sitä käytetään. Terveydenhuollon henkilöstölle ehkä tarjotaan heti myös mahdollisuutta.

Uusia rokotetuloksia lähiaikoina

Myös Britanniassa uutisesta iloittiin. Professori John Bell Oxfordin yliopistosta sanoi The Times -lehdelle, että Pfizerin tutkijatiimi on osoittanut ”hämmästyttävän tason tehossa”.

Tunnetun Oxford-rokoteen kehitystyössä mukana oleva Bell sanoi lisäksi Britannian yleisradiolle BBC:lle, että elämä saattaisi palata normaaliksi jopa jo keväällä.

Molemmat suomalaisasiantuntijat uskovat, että Pfizerin vanavedessä kuullaan piakkoin uusista läpimurroista.

– En olisi yhtään hämmästynyt vaikka tulisi muutama muukin rokote, jolla on ihan yhtä hyvä teho. Pfizerin rokote ehti ensimmäisenä purkamaan koodia laajassa ihmistutkimuksessa, Heikkinen sanoo.

– Oxfordin-rokotteesta odotetaan tuloksia hetkenä minä hyvänsä. Kaikki pidättelevät henkeä sen suhteen, koska teoriassa se on ilmeisesti erittäin hyvä vaihtoehto.

Myös Tapiainen odottaa uusia läpimurtoja.

Vaikka nyt puhutaan Pfizerin rokotteesta, tämä antaa uskoa myös muihin rokotevaihtoehtoihin. Mikä on lupaavaa pandemian kontrolloinnin mahdollisuudesta.

Tapiainen huomauttaa, että vielä on matkaa, ennen kuin rokote saadaan markkinoille.

– Emme saa liikaa vielä innostua vaan pää pitää pitää kylmänä, ja kaiken pitää mennä vaihe vaiheelta suunnitellusti.

Tapiainen muistuttaa, että lääkkeen turvallisuutta ei ole vielä todistettu.

– Tässä vaaditaan vielä monta askelta, että se voidaan ottaa käyttöön. Mitä harvinaisempia tai pitkäaikaisempia sivuvaikutuksia, sitä isompi aineisto ja pitempi aika tarvitaan sen osoittamiseen, että mitään riskiä ei ole.

Myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen in suitsutti Twitterissä tuloksia merkittäväksi uutiseksi. Hänen mukaansa komissio aikoo pikapuoliin tehdä Pfizerin ja Biontechin kanssa sopimuksen jopa 300 miljoonasta koronarokoteannoksesta.

EU:n väkiluku on noin 510 miljoonaa. Ostot rahoitetaan EU:n hätärahaston kautta, ja siinä ovat mukana kaikki 27 jäsenmaata mukana.

Suomen jako-osuus on 1,23 prosenttia EU:n rokotteista. 300 miljoonan rokoteannoksen hankinnasta Suomi saisi näin arvioiden 3,7 miljoonaa rokotetta, josta riittäisi reilulle 1,8 miljoonalle hengelle, kun rokoteannoksia tarvitaan kaksi henkeä kohden.

EU:hun toimitettavat rokotteet valmistettaisiin BioNTechin tuotantolaitoksilla Saksassa ja Pfizerin tuotantolaitoksilla Belgiassa.

Astra Zenecan kanssa EU on jo tehnyt ennakko-ostosopimuksen. Osto-oikeussopimukset on tehty myös Sanofi Pasteurin ja GSK:n, Johnson&Johnsonin, Modernan sekä Curevacin kanssa.