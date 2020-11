Finnairin osake yli 20 prosentin nousussa positiivisen rokoteuutisen seurauksena

Matkatoimistojen, lentoyhtiöiden ja varustamoiden osakkeet nousussa koko maailmassa.

Uutiset amerikkalaisen Pfizerin ja saksalaisen Biontechin valmisteleman koronarokotteen tehosta ovat sinkauttaneet osakekurssit iltapäivällä jyrkkään nousuun sekä Euroopassa että Suomessa.

Markkinat olivat jo aikaisemmin tänään ylämäessä, kun demokraattien ehdokkaan Joe Bidenin voitto varmistui Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

Koronauutinen löi vain lisää löylyä kiukaalle. Yhdysvalloissa kurssit ovat avautuneet tänään selvään nousuun ja Euroopassa on nähty Euro Stoxx 50 -indeksin nousevan jyrkimmillään lähes kuusi prosenttia.

S-Pankin päästrategin Lippo Suomisen mukaan viime aikojen marssijärjestys on kääntynyt pörsseissä ympäri. Nyt nousukärjessä ovat muun muassa koronasta kärsineet matkailualan osakkeet, kun taas ennätystasoille kirineissä teknologian FAANG-osakkeissa on ollut laskijoita.

–Rokoteuutinen on iso uutinen ja myös markkinareaktiot ovat olleet suuria. Esimerkiksi Euroopan markkinoilla yli puolet kurssinoususta selittyy reagoinnilla rokotteeseen, Suominen toteaa uutistoimisto Startelille.

Kirijöiden joukossa ovat muun muassa lentoyhtiöt. Suomalainen Finnair on noussut neljänneksen, joskin osa ylämäestä selittyy norjalaisen Norwegianin rahoitusvaikeuksilla. Tukholman pörssissä lentoyhtiö SAS oli lähes 26 prosentin nousussa.

Saksassa matkatoimisto TUI oli myös kallistunut lähes viidenneksen. Yhdysvalloissa suuret risteily-yhtiöt, kuten Royal Caribbean ja Carnival ovat olleet Wall Streetin avauksessa jyrkässä nousussa.

–Matkailualan osakkeet ovat nyt tähtiosakkeita. Täytyy kuitenkin muistaa, että periaatteessa kaikki sektorit ovat voittajia, jos korona saadaan nyt kuriin, sillä ilman tätä taloutta ei saada pyörimään kunnolla, Suominen sanoo.

Jos häviäjiä halutaan nimetä, ne ovat koronasta hyötyneet osakkeet, kuten esimerkiksi sosiaalisen median yhtiöt ja verkkokauppayhtiöt. Näiden arvostustasot ovat viime aikoina nousseet niin korkealle, että tilanteen muuttuminen näkyy miinuksina.

–Teknologiayritysten liiketoiminta ei tästä mene pilalle, mutta tähänastiseen hirvittävän kovaan kurssivetoon ei ole enää aineksia.

Suomisen mukaan suurin käänne on nyt tapahtunut nimenomaan markkinatunnelmassa, kun toiveikkuus on lisääntynyt. Reaalitalouden jyrkempää elpymistä saadaan vielä odottaa rokotteeseen saakka, mutta suunta on jo kääntynyt.

–Nyt ei ryhdytä äärimmäisiin säästötoimiin ja perumaan tilauksia, kun ennakoidaan ratkaisun koronaan olevan tulossa, Suominen sanoo.