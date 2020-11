Kommentti: Muistatko vielä Blue1-lentoyhtiön?

Jos Norwegian kaatuisi, Suomen pussinperä saattaisi jäädä ainakin joksikin aikaa käytännössä Finnairin haltuun, Taloussanomien tuottaja Katja Okkonen kirjoittaa.

Lentoyhtiö Norwegianin konkurssia on ehditty povata jo parin vuoden ajan, mutta ne veikkaukset ovat olleet ennenaikaisia.

Nyt tilanne näyttää kuitenkin harvinaisen huonolta. Norjan valtio ilmoitti tänään, ettei se aio enää antaa yhtiölle sen toivomaa taloudellista tukea.

Norwegianin toimitusjohtaja Jacob Schram kuvaili päätöstä iskuksi palleaan, eikä sulkenut pois konkurssinkaan mahdollisuutta. Aiemmin yhtiö on kertonut kassansa riittävän ensi vuoden alkupuolelle saakka.

Jos konkurssi tulisi, se tarkoittaisi suomalaiselle matkustajalle todennäköisesti pienempää tarjontaa ja aiempaa korkeampia hintoja.

Norwegian on lentänyt Suomesta lukuisiin kohteisiin Euroopassa, mikä on ollut suomalaisen kuluttajan kannalta hyvä asia. Norwegianilla on päässyt myös vaikkapa Ouluun.

Se on tuonut Suomen-markkinoille merkittävää kilpailua.

Koronapandemia on sen mittaluokan kriisi koko lentoliikenteelle, että kilpailuasetelmat voivat olla aivan uudenlaiset sen jälkeen. Mitkä yhtiöt ovat jäljellä, ja täyttävätkö jotkut uudet yhtiöt kaatuneiden paikat?

Lentoyhtiöt ovat ympäri maailman joutuneet anomaan valtioiden apua, ja monet ovat sitä saaneetkin. Kansallisen lentoyhtiön hengissä pitäminen kun on koettu monessa maassa tärkeäksi.

WSP-konsulttiyhtiön ilmailualan asiantuntija, professori Jorma Mäntynen sanoi jo keväällä, että jäljelle jäävät ne lentoyhtiöt, joita valtiot auttavat. Mäntynen povasi, että halpojen lentolippujen aikakausi voi ylipäätään päättyä koronakriisiin.

Sitä ei vielä kukaan tiedä, jääkö Suomen nurkka käytännössä Finnairin haltuun, kun kriisistä selvitään.

On kuitenkin hyvin mahdollista ja todennäköistäkin, että jos Norwegian kaatuu, jokin toinen yhtiö tulee ennemmin tai myöhemmin tilalle.

Ei siitä niin kauan ole, kun Suomessa oli varteenotettava vaihtoehto nimeltä Blue1. Se oli pohjoismaisen lentoyhtiön SAS:n suomalainen tytäryhtiö.

Se lensi aluksi syöttöliikennettä SAS:n lennoille, mutta laajensi myöhemmin Keski- ja Etelä-Eurooppaan ja moniin turistikohteisiin.

Toiminta supistui 2010-luvulla, ja vuonna 2015 yhtiö myytiin irlantilaiselle Cityjetille.

Noihin aikoihin Norwegian alkoi ottaa jalansijaa Suomesta.