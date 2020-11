Tällaisia töitä on nyt tarjolla eri puolilla Suomea

Alueelliset erot työllisyystilanteessa ovat isot. Lapissa matkailun pysähdys vaikuttaa laajasti.

Vaikka korona-aika vaikeuttaakin työllistymistä, osalla aloista on työvoimapulaa.­

Sesonkityön tekijöitä tarvitaan tänä vuonna luultavasti normaalia vähemmän. Alueelliset erot ja tarve liikkua työn perässä ovat myös lisääntyneet syksyn myötä.

Joidenkin yritysten harmittavista yt-uutisista huolimatta joillakin aloilla työllisyystilanne on kuitenkin jopa yllättävän hyvä, eikä työnhakijoiden kokonaismäärä ole merkittävästi kasvanut ainakaan henkilöstöpalveluyritys Baronalla.Vesa Karjalahti vastaa Baronalla teollisuustoimialoista ja alueliiketoiminnasta. Hän sanoo, että työllisyystilanne on hyvin jakautunut niin alueellisesti kuin ammattialoittain.

Työnhakijoiden määrä on merkittävä työpaikkoihin nähden muun muassa matkailualalla. Myös joulusesonki voi tänä vuonna työllistää ihmisiä normaalia vähemmän.

– Olemme valmistautuneet sesonkityövoiman kysyntään normaaliin tapaan, mutta lähiviikot näyttävät, millaiseksi työvoimatarve todellisuudessa muodostuu. On mahdollista siis, että sesonkityöntekijöille ei ole työtä normaaliin tapaan, Karjalahti sanoo.

Sesonkityöntekijöiden tarpeeseen vaikuttaa muun muassa matkailu- ja koronarajoitukset. Alueellisesti tämä näkyy erityisesti matkailupainotteisissa maakunnissa, kuten Lapissa. Myös ravintoloihin työnhakijoita on liikaa vapaiden työpaikkojen määrään nähden.

Sen sijaan kaupan alan työtehtäviä on tarjolla paljon, kuten on ollut lähes koko korona-ajan. Lisäksi myös varastotehtäviin sekä logistisiin tehtäviin hakeutuville on työpaikkoja reilusti.

Myös päiväkotien ja oppilaitosten ruokahuollosta vastaaviin ateriapalveluihin kaivataan työvoimaa.

Karjalahden mukaan positiivista on se, että työtä on tarjolla paljon myös päivittäistavarakaupassa, ateriapalveluissa ja niiden toimitusketjuissa.

Paikka paikoin teollisuuden ja rakentamisen investoinnit työllistävät suuria ihmisryhmiä.

– Esimerkiksi Tampereen Kansi-hankeessa on aika ajoin haasteena löytää työvoimaa kaikkiin tehtäviin. Samanlainen investointiin liittyvä hanke on Stora Enson Oulun tehdashanke. Myös siellä kaivataan muun muassa mekaniikka-asentajia, sähkö- ja automaatioasentajia sekä instrumenttiasentajia,

Karjalahden mukaan isoissa hankkeissa kärsitäänkin jatkuvasti kohtaanto-ongelmasta, sillä ammattitaitoista työvoimaa ei tahdo alueelta löytyä. Hän kertookin, että teollisuuden alan osaajilla on tarjolla hyviä työpaikkoja, mutta se voi vaatia muuttamista työn perässä.

Myös Uudenkaupungin autotehtaan on ollut pakko houkutella työntekijöitä työssäkäyntialueen ulkopuolelta. Karjalahden mukaan ihmisten halu muuttaa työtehtävien perässä vaihtelee huomattavasti, mutta trendinä on, että työtä haetaan aiempaa laajemmalta alueelta.

Karjalahden mukaan havaittavissa on ulkomaalaisten työntekijöiden vähenemistä, mikä puolestaan antaa kotimaisille työnhakijoille työtilaisuuksia.

Työllisyystilanne riippuu paljon alueesta ja ammattitehtävästä, sanotaan myös te-toimistoista.

Niin Pohjanmaan, Lapin kuin Uudenmaankin alueella on töitä hoitoalan ja rakennusalan osaajille sekä teollisuuden ammattilaisille.

Teollisuustyöntekijöiden tilanne on tosin riippuvainen työtehtävästä, sillä lomautetut teollisuusalan työntekijät luovat ylitarjontaa tiettyihin tehtäviin, painottaa Pohjanmaan te-toimiston työnvälitys- ja yrityspalveluiden palveluesimies Hannu Vierula.

Pohjanmaalla tarvitaan työntekijöitä lisäksi siivousalalle, ict-alalle ja opetusalalle. Työtä on puolestaan vaikeaa saada muun muassa hotelli- ja ravintola-alalla.

Lapin tilanne on maantieteellisesti yksi Suomen vaikeimpia, kertoo palvelujohtaja Kaija Kukkola Lapin te-toimistosta.

Vaikka Lapissa työttömyysluvut ovat toistaiseksi pysyneet kohtuullisina, on tulevaisuudesta tulossa synkkä, mikäli matkustusrajoitukset eivät hellitä.

Kukkola painottaa, että Lapissa suurin osa työtehtävistä on enemmän tai vähemmän sidoksissa matkailualaan. Esimerkiksi kaupan alan ja logistiikan töitä on tarjolla normaalia vähemmän, kun turistimäärät ovat huomattavasti normaalia matalammat.

Poikkeustila näkyy myös sesonkityön vähyytenä. Kukkola muistuttaa, että sesonkityön puuttuminen ei iske pelkästään Lappiin, sillä maakuntaan on normaaleina talvina matkattu työskentelemään ympäri Suomen ja jopa ulkomaita myöten.

Lappi on laaja maakunta, ja Kukkola muistuttaa, että pelkästään sen sisällä alueelliset erot ovat suuret. Jos matkailualan työntekijä jää työttömäksi Rovaniemellä, mutta Leville tarvitaan lisää työntekijöitä, eivät työntekijän ja työnantajan tarpeet välttämättä kohtaa.

Uudellamaalla tilanne on suunnilleen sama kuin alkusyksylläkin, kertoo Uudenmaan ely-keskuksen tutkija Reino Savolainen. Palvelualoihin, kuten ravintola-alaan ja matkailuun korona on iskenyt kovalla kädellä. Avustavien keittiö- ja ruokatyön avoimien työpaikkojen määrä on laskenut peräti 68 prosenttia. Muun muassa kuljetusalan ja siivousalan työntekijöitä haetaan myös huomattavasti viime vuotta vähemmän.

Sen sijaan rakennustyömaille tarvitaan Uudenmaankin alueella runsaasti työvoimaa.

Myös myyjiä, teollisuuden avustavia työntekijöitä ja hoiva- ja terveysalan osaajia kaivataan muun maan tavoin.

Savolaisen mukaan pandemia on kuitenkin selvästi kärsinyt avoimien työpaikkojen määrää ja esimerkiksi edellisvuoteen verrattuna avoimia työpaikkoja on 25 prosenttia vähemmän.