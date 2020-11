Verkkovalmennuksilla vaurastuneella Ilona Siekkisellä, 24, on raastava ikävä siskoa: ”Alan unohtaa, millainen hän on”

Fitness-tähdellä on säteilevä hymy, glamouria somessa ja suru, joka ei hellitä.

Kuvissa poseeraa ruskettunut nuori nainen täydellisesti istuvissa treeniasuissa, keho tiukaksi treenattuna.

Nainen on Ilona Siekkinen, 24, Suomen suosituimmaksikin verkkovalmentajaksi mainostettu viime vuoden fitness- ja hyvinvointialan tulokuningatar.

Siekkisen ansiotulot olivat 324 000 euroa, joilla hän päihitti kilpasiskoista Martina Aitolehden, Janni Hussin ja Nanna Karalahden.

Siekkinen vaikuttaa puheidensa perusteella topakalta ja itsevarmalta naiselta, joka on oppinut myös kovanahkaisuutta. Siihen on omat syynsä.

Hän arvasi, että tulotiedot nousevat esiin.

– Se on vain osoitus siitä, mitä kovalla työllä voi saada aikaan.

– Minua on tosi paljon myös vähätelty ja arvosteltu, mutta se on ihan sama. En välitä niistä, jotka yrittävät lyödä maahan. Ei tarvitse piilotella ja hävetä sitä, että menestyy.

Suosiosta uutisointi tuskin muutenkaan tekee hallaa Siekkiselle, joka on rakentanut valmennuksia tukevaa some-brändiä hyvällä menestyksellä. Instagramissa hänellä on lähes 88 000 seuraajaa.

Korona-aika on lisännyt verkkopohjaisten kuntopalveluiden kiinnostusta, ja ala on ollut nosteessa jo pitempään. Fitclubin ja Fitfarmin tapaisia alustoja on syntynyt, MyBnB Live -treenisivuston jäsenmäärä on kasvanut 80 000:een. Kilpailu on kovaa, ja elannon saanti tiukassa.

Siekkinen arvioi oman menestyksensä reseptiksi sitä, että hänellä on uskallusta myydä.

– Työnihän on sitä, että myyn omia valmennuksiani. Tuntuu, että ihmiset, erityisesti naiset yhä arastelevat tätä. Ei saisi tuoda itseään esille eikä myydä. Minä teen omalla tyylilläni ja nyt on mustaa valkoisella että se toimii.

Siekkinen arvioi, että koronavuoden liikevaihto kaksinkertaistuu viime vuodesta. Uusi sovellus, johon satsattu paljon aikaa ja rahaa, lanseerataan vuoden alussa.

Suomen mestaruuksia

Siekkinen voitti 17-vuotiaana body fitnessin Suomen mestaruuden ja myöhemmin SM-mestaruuksia tuli sekä nuorten että aikuisten sarjassa. Oman toiminimen hän perusti heti täytettyään 18 vuotta.

Vuonna 2016 Fitclub Finland ehdotti Siekkiselle valmennusyhteistyötä, joka jatkuu yhä.

– Olen tehnyt huippuammattilaisten kanssa työtä ja saanut oppini heiltä, hän kertoo.

Siekkinen kertoo rakastaneensa jo nuorena kovaa treenaamista.

– On kiehtovaa, miten omalla kovalla työllä pystyy muokkaamaan kroppaansa ja kun on henkisesti vahva, pystyy saamaan itsensä kovaan kisakuntoon. Lajissa on erityisen paljon itsensä haastamista ja mukavuusalueen ulkopuolelle venymistä.

Ilona Siekkinen kiilasi viime vuoden nuorten tulokuningattarien joukkoon.­

Fitness-lajit ovat herättäneet myös arvostelua, sillä ainakin kilpamuodossa ulkonäköpaineet ja grammantarkka ruokavalio voi ruokkia vääränlaisia kehonkuvan ihanteita.

Siekkisenkin verkkovalmennukset ovat saaneet osansa arvosteluista. Hän kertoo, että kilpatasolla liikutaan kyllä äärirajoilla. ”Järkevällä tasolla” pysyttely on ollut joskus vaikeaa ja vaatinut osaavan valmentajan tukea.

– Lajissa on riskinsä ja lähtökohdat pitää olla terveet. Jos ongelmia on jo ollut taustalla, yhdistelmä voi olla tosi paha.

Polvihameesta fitness-maailmaan

Siekkinen arvelee, että hänen perhetaustansa peruja lienee ensinnäkin vahva tarve pärjätä omalla työllä. Toinen on puhumisen lahja.

Siekkinen eli lapsuutensa Jehovan todistajien yhteisössä Rovaniemellä.

– Opin jo pienenä puhumaan. Ei saa pelätä jännitystä, vaan mennä pelkoa kohden.

Puheiden pitämistä opeteltiin seurakunnassa tarkkaan: kuinka herättää kuulijan kiinnostus, miten hyvä puhe rakentuu. Siekkinen muistaa, että hän piti ensimmäisen puheensa seitsemänvuotiaana seurakuntalaisille. Päällä oli vaaleanpunainen puolihame, valkoinen t-paita ja juhlakengät.

Nykyään Siekkinen liikkuu työkseen, mutta lapsuudesta mieleen on jäänyt paikallaan istuminen. Kokouksia oli monta kertaa viikossa iltaisin, suuria konventteja kesäisin. Niissä piti lastenkin istua tuntikausia hiljaa.

Supattaa ei saanut, mutta Siekkinen ei voinut olla supattamatta isosiskonsa kanssa. Siitä tuli sanomista. Siekkinen muistaa lapsuudesta myös kokouskassin, jossa oli kirjoja, lehtiä, värikyniä ja rusinoita.

Yhteisössä lapsia toisaalta huomioitiin ja heitä kuunneltiin.

Kesien konventeissa uskonveljiä ja -sisaria oli jopa tuhansia. Hän muistelee niitä lämmöllä.

– Kaikki järjestelyt tehtiin vapaaehtoisvoimina ilman palkkaa, sulassa yhteisymmärryksessä. Siellä oli niin mahtava rakkaudellinen henki, etten sellaista ole kokenut enää myöhemmin.

Teini-iässä, kun fitness-urheilu vei mukanaan ja ensimmäinen poikaystävä löytyi samasta koulusta yhtä luokkaa ylempää, Siekkinen alkoi ymmärtää, että hän ei pysty ”elämään uskonnossa”.

Yhteisö, jossa naisten tuli pukeutua polven peittäviin hameisiin ja jossa esiaviollista seksiä ei suvaittu tai poikaystävää yhteisön ulkopuolella, oli valovuoden päässä paljaspintaisesta fitness-maailmasta.

– En pystynyt enää niihin sääntöihin taipumaan. Minulla oli liikaa unelmia, jotka olivat ulkopuolella.

Vuonna 2015 Siekkinen soitti seurakunnan vanhemmalle ja ilmoitti päätöksestään erota. Siekkinen muistaa myös ”toisenlaiset kokoukset”, joissa kerrottiin, että joku on erotettu uskonyhteisöstä.

– Ihmiset vain itkivät, mutta en silloin ymmärtänyt syytä.

Sitten myös Siekkinen menetti yhteyden perheeseensä ja yhteisöön.

– Moni ajattelee, että eristäminen on omantunnon kysymys, mutta ei se ole. Siitä on selkeä ohjeistus, että jos olet vihkiytynyt Jumalalle kasteessa ja eroat uskonnosta, sellaisen kanssa ei olla tekemisissä.

Turvapaikaksi muodostui näinä aikoina silloisen poikaystävän äidin, Minnan Ruikan koti. Ruikka on nykyisin Siekkisen yrityksen toimitusjohtaja, ja läheinen, jonka kanssa Siekkinen on viettänyt äitienpäiviä ja muita perhejuhlia.

Aikuisiällä hän on opetellut uusia perinteitä, kuten opetellut joululaulujen sanoja. Tänä vuonna hän vietti ensimmäistä kertaa halloween-juhlaa. Joulut tuntuvat raastavilta, vaikka lapsuudessa niitä ei edes vietetty.

– Kun vietän itse joulua ja kiinnitän huomiota siihen, miten muut perheet viettävät joulua yhdessä. Tuntuu kuin olisin aivan yksin vaikken todellisuudessa ole. Sitä omaa oikeaa perhettä ei ole.

Siekkinen on joutunut käymään myös terapiassa jossa käsittelee kipuaan perhesuhteiden katkeamisesta. Suurin suru liittyy vuotta vanhempaan siskoon, johon Siekkisellä oli hyvin läheinen suhde.

– Nyt kun aikaa on kulunut 2,5 vuotta siskon näkemisestä, tunne on raastava. Kauheinta on tuntea, että alan unohtaa, millainen hän on. Lähes päivittäin ajattelen häntä. Muistelen, mitä teimme, katselimme paljon leffoja ja kävimme uimassa. Hän soitti ja lauloimme yhdessä.

Sisko ilmoitti aikanaan ystävällisesti kantansa.

– Tiedän, että hän rakastaa minua. Mutta en ota yhteyttä, koska se olisi epäkunnioittavaa häntä kohtaan. Rakastan häntä nyt sillä tavalla, että osoitan kunnioitusta päätökselle.

Siekkinen on asunut jo pitkiä aikoja Espanjan Aurinkorannikolla. Vuonna 2019 hän osti oman asunnon La Cala de Mijaksesta läheltä Fuengirolaa. Veri vetänyt Espanjaan jossa Siekkinen kokee olevansa onnellisimmillaan. Työkin sujuu sieltä käsin hyvin.

Toisaalta hän haaveilee, että hän voisi jossain vaiheessa rakentaa kesämökin ja sitten siihen liittyviä omia joulu- ja juhannusperinteitään Kuusamoon, jossa suvulla on maata ja oma tontti.

– En tuomitse vanhempieni ratkaisuja, mutta itse en varmastikaan voisi hylätä lastani. Jos lapseni lähtisi uskonnosta, lähtisin perässä.