Märkä alapohja johti talokaupan purkuun – syyllinen oli kehuttu jurvalainen hiekka

Mikäli pohjalaisen pariskunnan avio-onni olisi kestänyt vuotta pidempään, heidän käsiinsä olisi jäänyt asuinkelvoton omakotitalo.

Pohjalaispariskunta osti vuonna 2013 omakotitalon, joka oli rakennettu 30 vuotta aiemmin.

Kauppahinta oli 128 000 euroa, ja muuttamaan perhe pääsi taloon elokuun lopussa. Myyjä oli teettänyt ennen kaupantekoa kuntotarkastuksen, mutta mitään suurta ongelmaa ei ollut löydetty.

Lähes viisi vuotta myöhemmin pariskunnan välit ajautuivat siihen kuntoon, että avioero oli ainoa vaihtoehto, ja omaisuutta ryhdyttiin jakamaan. Tässä vaiheessa myös talo päätettiin laittaa myyntiin, ja talossa päätettiin tehdä kuntotarkastus.

Toukokuussa 2018 tehdyn ensimmäisen aistinvaraisen kuntotarkastuksen yhteydessä perheen äiti ilmoitti silloin tällöin tuntuvasta homeen hajusta. Myös perheen lapset olivat oireilleet ja vanhemmat epäilivät kosteus- tai homevauriota. Oikeusprosessin aikana miehellä todettiin astma.

Märkä pohjalaatta

Kun asiaa alettiin tarkemmin tutkia heinäkuun alussa tehdyssä tarkastuksessa, jossa lattian rakenteita avattiin, pohjalaatta havaittiin märäksi. Perheen äiti reklamoi myyjiä asiasta lähes välittömästi, mutta miehen reklamaatio tavoitti myyjät vasta viime tipassa. Maakaaren mukaista viiden vuoden määräaikaa salaisen virheen reklamoimiseksi oli jäljellä vain kaksi päivää.

Lokakuussa 2018 tehdyssä toisessa tarkastuksessa talon lattiaa avattiin useammasta kohdasta, ja epäilyt vahvistuivat. Pohjalaatta oli märkä laajoilta alueilta, ja vauriot ulottuivat koko alapohjan alueelle. Kun betonilaattaan porattiin reikiä näytteiden ottamiseksi, kahdessa avauksessa oli todettu voimakas mikrobivaurioon viittaava haju.

– Lisätutkimuksissa näytteenottoaluetta laajennettiin ulottumaan eteisen ja käytävän kautta olohuoneeseen. Uusissa avauksissa todettiin pohjalaatan eristeen alla olevan kaikissa märkä. Kahdessa kolmesta kerätystä näytteestä oli myös viitteitä vaurioista ja eteisen avauksen nousi voimakas mikrobikasvuun viittaava haju, tutkimuksessa todettiin.

Virheitä ei myönnetty

Myyjät eivät suostuneet kauppaa vapaaehtoisesti purkamaan, vaan asia eteni Pohjanmaan käräjäoikeuteen. Myyjien puolelta rakentamisen vakuutettiin pohjatöiden osalta sujuneen täysin rakentamisajankohdan vaatimusten mukaan. Talo oli vielä ollut niin sanottu arava-talo, joiden valvonta oli talon rakentaneen miehen mielestä ollut normaalia tarkempaa. Myöskään vastaajat, eikä heidän tyttärensä ollut talossa asuessaan altistunut millään tavoin mahdollisille sisäilmaongelmille.

Oikeudessa väännettiin kättä erityisesti siitä, millaista hiekkaa pohjalaatan alle laitettu ja miten työt oli tehty. Rakennuksessa oli niin sanottu kaksoisbetonilaattarakenne, jossa pohjalaatan alla on muovi, jonka alla on hiekka. Betonisen pohjalaatan päällä on lämmöneristeenä styrox, jonka päällä oli jälleen betoni.

Alapohjaan oli käytetty jurvalaista hiekkaa, jota paikalliset timpurit pitivät tuolloin isokyröläistä parempana. Hiekka oli asennettu suoraan mullan päälle, joka oli rakentamisessa mukana olleiden mukaan hyvin vettä läpäisevää.

Mies oli asentanut itse alapohjan rakentamisessa kapillaarikatkona käytetyn AIV-muovin yhdessä veljensä kanssa. Vastaajapariskunnan miehen mukaan kyseinen muovi oli parasta rakennusmuovia pohjarakenteeseen. Suojamuovi oli UV-suojattua, ja se oli myös 12 metriä leveää. Sen saattoi myös asentaa alapohjaan ilman katkoksia.

Hieno hiekka nosti veden

Rakenteiden avauksessa kuitenkin havaittiin, että kapillaarikatkon alla oleva hiekka oli niin hienoa ja märkää, että se pysyi nyrkkiin puristettaessa kasassa. Käräjäoikeus katsoi kantajien tapaan, että alapohjassa käytetty hiekka oli ollut hienojakoista, ja tämä mahdollisti kapillaarisen veden nousun vasten alapohjassa ollutta muovia. Rakennusvaiheessa oli muoviin tullut reikiä, ja vesi pääsi nousemaan sen läpi.

Pohjanmaan käräjäoikeus totesi kesäkuussa 2020 antamassaan ratkaisussa, että märkä alapohja on riittävä peruste kaupan purkamiseen. Vaikka salaisen virheen reklamointi oli tapahtunut maakaaren mukaisen määräajan viime hetkillä, se oli joka tapauksessa tapahtunut ajoissa.

Myyjät valittivat käräjäoikeuden ratkaisusta Vaasan hovioikeuteen, joka ei kuitenkaan jatkokäsittelylupaa asiassa myöntänyt. Näin ollen myyjien on palautettava talosta saamansa 128 000 euroa. Lisäksi myyjien maksettavaksi tulivat omien yli 30 000 euron kulujen lisäksi myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut.