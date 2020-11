Kojamon tulos paisui

Asuntosijoitusyhtiö Kojamon tulos parani lähes 8 miljoonalla eurolla.

Asuntosijoitusyhtiö Kojamon tulos nousi heinä–syyskuussa vuotta aiemmasta. Liikevaihto ja nettovuokratuotto pysyttelivät suunnilleen ennallaan. Yhtiö ei usko koronapandemian vaikuttavan merkittävästi loppuvuonna.

Kojamon toimitusjohtaja Jani Nieminen kertoo tulostiedotteessa, että asuntojen vuokrausaste on olosuhteista huolimatta hyvä.

– Uusien vuokrasopimusten määrä oli heinäkuussa ennätystasolla, ja määrä on pysynyt hyvänä tämän jälkeenkin, hän lisää.

Kojamon tulos ennen veroja nousi 72,8 miljoonaan euroon vuotta aiemmasta 66,6 miljoonasta eurosta. Voittoon sisältyy 25,8 miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Viime vuonna vastaava summa oli 18,4 miljoonaa euroa.

Osakekohtainen tulos kohosi 0,24 euroon viime vuoden 0,22 eurosta.

Nettovuokratuotto sen sijaan luisui prosentin 68,9 miljoonaan euroon vuotta aiemmasta 69,5 miljoonasta eurosta.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 96,3 miljoonaan euroon 95,7 miljoonasta eurosta.

Nieminen kertoo, että Kojamon hankekanta on vahvistunut. Yhtiö on tänä vuonna aloittanut 1 556 uuden asunnon rakentamisen, mikä on kaksi kertaa niin paljon kuin vuosi sitten.

Helsinki on Kojamolle tärkeää aluetta, ja yhtiön tonttivaranto on Niemisen mukaan pääkaupunkiseudulla.

– Rakenteilla olevien kohteiden lisäksi meillä on sitovat esisopimukset yli 1 000 asunnon rakentamisesta Helsingin seudulle, hän lisää.

Kojamo arvioi liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna 2–5 prosenttia viime vuodesta. Kassavirran ennen käyttöpääoman muutosta se ennakoi asettuvan 146–158 miljoonaan euroon kertaluonteisia kuluja. Viime vuonna liikevaihto oli 375 miljoonaa euroa ja kassavirta 141 miljoonaa euroa.