HS: Helsinki lakkauttaa hitas-järjestelmän

Helsingin kaupunki luopuu paljon arvostellusta hintasäännellystä omistusasunto­tuotannosta eli hitas-järjestelmästä. Puolueet ovat päässeet asiasta sopuun.

Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat. Nykymuotoinen hitas on lehden mukaan olemassa vielä seuraavat pari vuotta, mutta tavoitteena on korvata se uudella mallilla. Uudistuksen väliajan tuotannon malli tarkentuu myöhemmin.

Kaupunginhallitus hyväksyy uuden asumisen ja maankäytön ohjelman tuleville vuosille torstaina.

Hitas-asunnot ovat omistusasuntoja, joiden myyntihinnalla on yläraja ja joiden kauppoja ja hintoja kaupunki valvoo. Hintasääntely on voimassa vähintään 30 vuotta taloyhtiön valmistumisesta.

Markkinaindeksiin sidottu velaton rajaneliöhinta on kaupungin sivujen mukaan nyt 4 450 euroa.

Hitas-malliin on kohdistunut arvostelua käytännössä alusta asti. Asuntojen omistajat valitaan nykyään pääosin arvontamenettelyllä, ja mallin sanotaan hyödyttäneen myös hyväosaisia. Hitas-asuntoja on ollut vuokramarkkinoilla kovaan hintaan.

Hitas-mallin romuttamisen takana on kokoomusvaltuutettu Otto Meri, joka on kritisoinut mallia pitkään. Hänen mukaansa malli on tulonsiirto veronmaksajilta etuoikeutettujen joukolle.

– Jätkäsaareen on valmistumassa 116 neliön saunallinen Hitas-kattohuoneisto. Velaton hinta on 575 000 euroa. Ja kun minulle on kerrottu, että Hitaksen tehtävä on mahdollistaa kohtuuhintainen omistusasuminen myös köyhemmille, Meri twiittasi elokuussa.

Myös Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus on arvostellut hitas- ja puoli-hitas-malleja, joilla kaupungin omaisuutta myydään ”alehintaan hyväosaisille”.

HS:n viimevuotisen selvityksen mukaan 700 asunnoista on päätynyt moniomistajille.

Myöskään vihreät ei enää kannata nykymuotoista mallia. Vasemmistoliitto on ollut vankimmin sen takana, joskin sekin haluaa korjata epäkohdat.

HS:n mukaan tavoitteena on aloittaa valmistelu uudesta mallista, joka turvaa kohtuuhintaisen omistusasumisen eri asuinalueilla mutta välttää nykyiseen järjestelmään liittyvät ongelmat.

Uutena tavoitteena on sujuvoittaa asuntotuotantoon liittyvää kaupungin kokonaisprosessia. Puolueet haluavat nostaa asuntotuotannon vuositavoitteen tuhannella asunnolla yhteensä 8 000 asuntoon vuodesta 2023 lähtien. Virkamiesvalmistelussa tavoite oli kirjattu 7 000 asuntoon vuodessa.