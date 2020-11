Ruokavirasto aloittaa turkiseläinten koronatestit – Tanska lopettaa kaikki minkkinsä koronan leviämisen vuoksi

Koronavirus tarttuu helpommin ihmisestä minkkiin kuin minkistä ihmiseen.

Ruokavirasto aloittaa laajan minkkien koronatartuntoja selvittävän kartoituksen Pohjanmaan turkistarhoilla. Toistaiseksi suomalaisilla minkeillä ei ole todettu koronavirustartuntoja.

Tarkastuksen ensimmäisessä vaiheessa on mukana kymmenen pohjalaista kuntaa ja kolme turkistarhaa kustakin kunnasta. Testaukset olisi tarkoitus saada valmiiksi seuraavien kahden viikon aikana. Eläinten koronatestaukset tekevät alueiden kunnaneläinlääkärit.

– Tulosten perusteella mietitään, että miten me jatkamme tätä seurantaa. Perimmäinen tavoite on, että saataisi kaikki minkki- ja supikoiratarhat testattua. Ja jos me löydämme tästä ensimmäisestä vaiheesta positiivisia, niin me sitten muutamme suunnitelmia tarpeen mukaan, kertoo STT:lle Ruokaviraston eläinten terveyden ja hyvinvoinnin osaston johtaja Terhi Laaksonen.

Mikäli tarkastuksessa minkeissä tai muissa tarhojen turkiseläimissä havaitaan koronavirusta, määrää Ruokavirasto kyseisen tarhan turkiseläimet lopetettavaksi. Lopetusuhan alla on siinä tapauksessa myös lähialueen tarhojen eläimet, jotta viruksen mahdollinen leviäminen saadaan pysäytettyä.

– Mutta sitten tällaisia alueellisia laajoja lopetuksia, niitä ei ole vielä suunnittelussa. Saati sitten tällaista Tanskan malliin menoa, jossa koko minkkituotanto lopetetaan, sellaista ei ole ollut harkinnassa, Laaksonen sanoo.

Tanskan pääministeri Mette Fredriksen kertoi keskiviikkona, että kaikki minkit maan turkistarhoilla aiotaan lopettaa. Syynä on tarhoilla leviävä koronavirus.

Tartunta ihmisestä minkkiin vaatii lähikontaktia

Koronavirus ei ole ensimmäinen virus tai tauti, joka tarttuu ihmisestä eläimeen ja päinvastoin. Turkistarhoilla esimerkiksi koronavirusta perinteisempi salmonella voi tarttua minkistä ihmiseen.

– Mutta tämä covid-19 koronatauti, se on kyllä varmaan vakavin, mikä voi ihmisen ja minkin välillä tarttua, Laaksonen toteaa.

Koronaviruksen tartunta ihmisestä minkkiin vaatii lähikontaktia. Laaksosen mukaan suomalaisilla turkistarhoilla on nyt jo käytössä tarkat suojautumis- ja hygieniatoimenpiteet koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Tarhoille ei ole asiaa hengitystieoireisena tai positiivisen koronavirustuloksen saaneena. Työntekijöillä on käytössään myös suojavarusteita, kuten esimerkiksi kasvomaskit.

Teoriassa koronaviruksen tarttuminen ihmisestä minkkiin on kuitenkin mahdollista. Koronaviruksen tarttuminen minkistä ihmiseen on kuitenkin epätodennäköisempää.

– Näitä tartuntoja, joissa ihminen on tartuttanut minkin, niitä on todettu paljon. Mutta niitä, joissa minkki on tartuttanut ihmisen, niitä on ollut huomattavasti vähemmän. Eli minkki saa helpommin tartunnan ihmiseltä kuin päinvastoin, Laaksonen kertoo.