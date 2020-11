Tuloveroista vapautuneiden suomalaisten joukko on kasvanut hurjasti erilaisten pienituloisille suunnattujen verohuojennusten vuoksi.

Yli 600 000 suomalaista ei maksanut lainkaan tuloveroja vuonna 2018. Vielä vuonna 2014 heitä oli 223 106. Tuloveroista vapautuneiden joukon kasvusta uutisoi ensimmäisenä Uutissuomalainen.

Ekonomistien mukaan muutos johtuu pienituloisten verotuksen kevenemisestä. Taustalla vaikuttava iso tekijä on Yle-veron poisto kaikkein vähiten tienaavilta vuonna 2018.

– Yleisradiovero on hyvin suurelta osalta pienituloisista tippunut pois. Valtaosa heistä, jotka eivät maksa tuloveroa, on pienituloisia, Verohallinnon ekonomisti Aki Savolainen kertoo.

Tällä hetkellä Yle-veroa täytyy maksaa, jos vuositulot ylittävät tulonhankkimisvähennysten, kuten matkakulujen jälkeen 14 000 euroa. Muutoksen myötä Yle-veron maksajien määrä putosi vuonna 2018 noin 360 000 henkilöllä edellisvuoteen verrattuna.

– Silloin Yle-verosta vapautuivat esimerkiksi kaikkein pienituloisimmat eläkeläiset. Aiemmin sitä maksettiin kansaneläkkeistä, kertoo Veronmaksajain keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola.

Myös sairasvakuutuksen päivärahan tulorajan nosto on keventänyt kaikkein pienituloisimpien verotusta.

– Veronmaksajien määrän väheneminen on luonnollista seurausta siitä, että on haluttu keventää kaikkein pienituloisimpien verotusta, Kirkko-Jaakkola huomauttaa.

Tuloveroista vapautetuista iso osa on eläkeläisiä. He saattavat olla myös nuoria tai alaikäisiä, jotka tekevät opintojensa ohella pieniä keikka- tai kesätöitä. Myös ulkomailla asuvat ihmiset, jotka saavat Suomesta pientä verotettavaa tuloa, kuuluvat samaan ryhmään.

– He voivat olla esimerkiksi marjanpoimijoita. Hekin hyötyvät verojen kevennyksistä.

Suurin osa työttömistä maksaa työttömyysetuuksista veroa, mutta osalla vuositulot voivat jäädä nollaverorajan alle esimerkiksi silloin, jos he valmistuvat koulusta suoraan kortistoon.

Veroista vapautettujen joukkoon kuuluu myös kuolinpesiä: tällaisessa tapauksessa ihminen on voinut kuolla alkuvuodesta ja hänelle on maksettu osan vuotta eläkettä.

– Kuolinpesiä koskee henkilöverotuksen lait. Kuolinpesät voivat olla hyvinkin vanhoja, jos niitä ei ole jaettu. Tavallisesti ne saavat hyvin pieniä tuloja, mutta siellä on myös satojatuhansia tienaavia kuolinpesiä. Tyypillinen tapaus on sellainen, että kuolinpesään on jätetty omaisuutta, joka tuottaa pääomatuloja, Savolainen avaa.

Nollaveroluokkaan kuuluvien määrän hurja kasvu on vaikuttanut lähinnä niin, että satojentuhansien pienituloisten taloudellinen asema on parantunut, ekonomisti arvioi.

– Muutoksen fiskaalinen merkitys on hyvin marginaalinen. Ei näiltä henkilöiltä ole ennenkään verokertymänä suuria summia tullut. Heidän käytettävissä olevat tulonsa ovat vähän kasvaneet, Savolainen pohtii.

Veronmaksajain keskusliiton pääekonomistin mukaan pienituloisten verojen keventyminen vaikuttaa tuloverotuksen progressioon. Käytännössä se tarkoittaa, että suurituloisten veroprosentti kasvaa suhteessa pienituloisiin.

– Se, että pienillä palkkatasoilla verotusta on kevennetty, on parantanut työnteon kannustimia ottaa vastaan töitä. Silti palkansaajat lähtökohtaisesti maksavat veroja, Kirkko-Jaakkola sanoo.

Kuluvana vuonna palkansaajan ei tarvitse maksaa lainkaan tuloveroa, jos vuositulot jäävät alle 15 000 euron. Eläkkeistä tuloveroa peritään vain, jos eläkkeen määrä ylittää 11 600 euroa vuodessa.