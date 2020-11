Ekonomistit: USA:n vaalisolmu voi näkyä myös Suomen taloudessa – kaksi pahaa skenaariota

Ekonomistit kertovat, miten USA:n vaalien tulos voi vaikuttaa Suomen taloudessakin.

Yhdysvaltain presidentinvaaleista tuli jälleen trilleri, joka laukeaa ehkä tänään, lähipäivinä tai -viikkoina. Miten vaalit näkyvät markkinoilla ja taloudessa eri aikaväleillä tarkastellen – Suomeenkin asti?

1. Tilanne tänään

Aasiassa ja Yhdysvaltain futuurimarkkinoilla varhaisen aamun ensireaktiot ovat olleet voimakkaita, kun sijoittajat puntaroivat presidentti Donald Trumpin jatkokauden mahdollisuuden kasvamista.

Yhdysvalloissa laaja S&P 500 -indeksi ja dollarikurssi suhteessa päävaluuttoihin heiluivat kumpikin voimakkaasti. Yhdysvaltain korot painuivat, tekno-osakkeet vahvistuivat.

– Oletuksena oli aiemmin, että Joe Biden astuu tilalle ja demokraatit ottavat kongressin haltuun. Uskottiin, että alkaa niin mittava elvytys, että talouskasvu ja inflaatio kiihtyvät ja siksi pitkät korot olivat nousseet, Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala selittää hurjia korkomuutoksia.

Nasdaqin ralli, joka on kyllä jo rauhoittunut, liittynee siihen, että teknoyhtiöt jatkavat voittokulkua eikä ylimääräistä sääntelyä ja suitsimista ole tulossa.

Osakemarkkinoilla logiikka on erilainen kuin koroissa.

– Osakkeet hakevat enemmänkin positiivisia uutisia ratkaisusta riippumatta mikä se on.

Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala.­

Vesala huomauttaa, että tilanne on aidosti auki. Kiinnostava on Arizonan tilanne, jossa Biden on toistaiseksi lievästi niskan päällä.

– Minun korteissani se lisää Bidenin voittotodennäköisyyttä. Silloin hän ei tarvitsisi keskilännen vaa’ankieliosavaltioista niin montaa. Olisi jopa mahdollista päästä Valkoiseen taloon ilman Pennsylvaniaa.

Pennsylvaniassa ennakko- ja postiääniä ryhdytään laskemaan vasta vaalihuoneistojen sulkeuduttua. Siellä on lopetettu jo äänten laskeminen.

– Siellä ei valmista ole tulossa kuin vasta varmaan ehkä aikaisintaan illalla, kun ääntenlaskijat ovat palanneet töihin. Pennsylvania on erityisen kriittinen ja tilanne on tiukka, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu sanoo.

Vesala myöntää, että ensimmäinen tunnetila heti aamulla herättyä oli tyhjä.

– Trump on henkilökohtaisena mielipiteenä niin ristiriitainen ja huonokäytöksinen hahmo. Kyse ei ole vain politiikasta vaan siitä, millaisen esimerkin supervallan edustaja antaa. Tuntuu masentavalta ja suomalaisesta näkökulmasta käsittämättömältä, jos hänet uudelleen valittaisiin neljän vuoden koheltamisen jälkeen.

2. Lähipäivät

Tuloksen saaminen voi kestää vielä useita päiviä. Pahimpia skenaarioita on Vesalan mukaan kaksi.

– Pahin on se, että tulee kiistanalaiset vaalit eikä tulos selviä lähipäivinä, viikkoina tai mennään jopa oikeusistuimeen tai muuhun ratkaisumalliin. Se voisi herkästi sytyttää levottomuuksia.

– Voi olla että epävarma tilanne tulee näkymään markkinoiden tempoiluna sen mukaan, miltä minäkin päivänä näyttää. Jos kuluu päiviä tai viikkoja, siinä tilanteessa isot sijoittajat pyrkivät olemaan sivussa ja katsomaan mihin suunta kääntyy.

Jos isot pelurit siirtyvät sivuun, markkinoilla käytävän kaupankäynnin määrä supistuu.

– Se taas voimistaa heiluntaa puoleen ja toiseen, kun spekulantit siirtyvät laidalta toiselle mitä uusia tietoja tulee. Siinä tilanteessa sijoittajan kannattaa itse olla maltillinen liikkeissään.

– Iso heilunta voi jatkua epävarmassa tilanteessa, Nordean Koivukin ennakoi.

3. Seuraavat neljä vuotta

Toiseksi pahin skenaario olisi ainakin eurooppalaisesta vinkkelistä että Trump jatkaa presidenttinä, mutta kongressi menee demokraateille, Vesala katsoo.

– Silloin Trumpin oma liikkumatila puristuu hyvin pieneksi. Hän ei pystyisi tekemään kovin itsenäistä talouspolitiikkaa kotimaassa, mutta vapauksia olisi ulko- ja kauppapolitiikassa. Hän suuntaisi energiaa enemmän niihin.

Myös Suomen talouden kannalta edellä kuvattu tilanne olisi Vesalan mukaan huonoin. Uhkana voivat olla autotullit, tai kauppasodan kiihtyminen jälleen Euroopan kanssa.

– Tunnelma- ja luottamuspuolella se [Bidenin voitto] olisi myönteistä kehitystä Euroopalle ja Suomelle ajatellen kansalaisia ja yrityksiä.

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.­

Myös Koivu huomauttaa, että yhteistyö Trumpin ajalla on ollut todella vaikeaa Euroopassa ja suhteet ovat rapautuneet viimeiset neljä vuotta.

– Kun mukaan otetaan geopolitiikka, moni toivoo, että Biden voittaa. Jos puhtaasti taloutta ajatellaan, puolueet ajavat erilaisia talouspoliittisia agendoja, eikä niitä voi paremmuusjärjestykseen asettaa.

Varmasti Biden olisi halukkaampi tekemään yhteistyötä Euroopan kanssa ja palauttamaan Yhdysvallat monenkeskisten sopimusten piiriin, myös ilmastosopimuksen, molemmat ekonomistit sanovat.

Koivu huomauttaa, että politiikkaa ei silti pidä ylikorostaa, sillä talouskasvuun vaikuttaa moni muukin presidentistä riippumaton merkittävä tekijä.

– Olemmehan me tietysti haavoittuvaisia USA:n politiikalle, ja esimerkiksi Trumpi ailahtelevalle kauppapolitiikalle. On se nähty, että Euroopassa joudutaan pelkäämään esimerkiksi hänen autotulliuhkauksiaan. Ne voivat toki palata jos toinen kausi tulee.

– Mutta emme tiedetä Trumpin toisen kauden agendasta mitään. Vaalikampanja on ollut sellaista häröilyä, että agenda on jäänyt vahvasti taustalle ja Trumpin linjaukset hämärän peittoon.

4. Muuttuuko mikään USA:ssa?

Republikaanien puolella protektionismi, halu suojella kotimaisia työpaikkoja, on demokraatteja vahvempaa, mutta Vesala huomauttaa, että vaikka valta siirtyisi demokraateille, ei suurta muutosta kannata odottaa tässä.

Tiukkaa Kiina-politiikkaa jatkaisivat molemmat, ekonomistit sanovat.

Vesalan mukaan Trumpkin olisi valmis elvyttämään isosti, jopa puoluetta enemmän, eikä kovin suurta eroa ole tässäkään ehdokkaiden välillä. Trump on tunnistanut, että pandemia on niin hankala, että uusi elvytyspaketti tulee voitti kumpi tahansa.

Koivu huomauttaa, että senaattivaalit ovat tärkeät. Republikaanien ote senaatista on kasvanut. Vaikka Bidenista tulisikin presidentti, suunnitelmista radikaaleimmat, kuten veronkorotukset tai terveydenhuollon uudistukset, eivät mene läpi, jos hän ei saa molempia huoneita kongressiin.

Molempien presidenttien johdolla koronaelvytystä tulee lisää, Koivu sanoo. Jos Biden saisi koko värisuoran, elvytys olisi suurempi kuin Trumpin, mutta toisaalta edessä olevien todennäköisten veronkorotuksien painotukset voivat vaikuttaa elvytyksen tehoon.