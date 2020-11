Näin Helsingin pörssi reagoi USA:n vaalien jännitysnäytelmään – Neste suurin laskija

Helsingin pörssissä osakekurssit ovat suunnanneet tänään laskuun Nesteen johdolla.

Tulosjulkistajista Sampo on luisunut, mutta Marimekko ja Pihlajalinna ovat nousseet.

Osakemarkkinoiden pääheiluttaja on tänään Yhdysvallan presidentinvaali. Kumpikin ehdokas on arvioinut voittavansa, vaikka äänistä suuri määrä on vielä laskematta. Istuva presidentti Donald Trump on jo viitannut siihen, että vaalit saatetaan ratkaista korkeimmassa oikeudessa.

Osakekurssit kohosivat vielä aamulla Aasiassa, mutta suunta kääntyi Euroopassa. Laaja eurooppalainen Stoxx 600 -indeksi oli aamupäivällä pakittanut 0,3 prosenttia

Helsingissä yleisindeksi OMXH oli noin tunnin kaupankäynnin jälkeen heikentynyt 0,8 prosenttia 9831,88 pisteeseen. Vaihdetuimpien osakkeiden OMXH25 oli laskenut saman verran.

Toimialoista etenkin energia- ja vakuutus- ja rahoitusalan osakkeet olivat laskeneet. Kaupat ja kuluttajatuoteyhtiöt sinnitelivät plussalla.

Vaihtoa oli kertynyt 78 miljoonaa euroa. Siitä polttoainevalmistaja Nestettä oli 13 miljoonaa euroa ja Nokiaa 11 miljoonaa euroa.

Nesteen osake harppasi eilen yli kuusi prosenttia jalostamokaupan vauhdittamana, mutta tänään aamupäivällä kurssi oli painunut 2,8 prosenttia.

Vaihtokakkosena oli verkkolaitevalmistaja Nokia, jonka osake oli laskenut 0,3 prosenttia 2,87 euroon. Eilen New Yorkissa se päätyi 3,39 dollariin eli 2,90 euroon.

Vakuutuskonserni Sammon tulos parani kolmannella neljänneksellä roimasti viime vuodesta etenkin Ifin tuloksen nousun ja osakkuusyhtiö Nordeasta saadun tulososuuden ansiosta. Tulos ei kuitenkaan ylittänyt odotuksiin ja Sammon osake oli heikentynyt 0,9 prosenttia.

Ruotsalainen Alfa Laval perui julkisen ostotarjouksensa venttiiliyhtiö Neleksestä ja vetäytyy yhtiöstä, koska se ei saanut yli 50 prosenttia yhtiön osakkeista. Neleksen osake oli laskenut 2,4 prosenttia.

Nelestä niin ikään havitelleen konepajayhtiö Valmetin osake oli luisunut 0,7 prosenttia.

Tekstiili- ja muotoiluyritys Marimekon osake oli noussut 3,7 prosenttia, kun tulos ja liikevaihto kasvoivat kolmannella neljänneksellä.

Terveydenhoitoyhtiö Pihlajalinnan tulos parani heinä-syyskuussa odotettua enemmän, kun koronatestaukset nostivat liikevaihtoa. Pihlajalinnan osake oli kiivennyt 4,9 prosenttia.

Elintarvike- ja rehuyhtiö Raision tulos oli tilivuoden kolmannella neljänneksellä laskussa ja myös liikevaihto supistui. Raision vaihto-osake oli luisunut 0,2 prosenttia.

Elintarvikeyhtiö Apetitin osake on kiivennyt 3,4 prosenttia. Yhtiön jatkuvien toimintojen tulos parani ja liikevaihto nousi heinä-syyskuussa. Ohjeistuksensa Apetit piti ennallaan.

Kauppakeskuskiinteistöihin Pohjoismaissa ja Baltiassa sijoittavan Cityconin tulos laski hieman, kun koronapandemiasta kärsiville vuokralaisille on annettu vuokrahelpotuksia. Cityconin osake oli kiivennyt 1,9 prosenttia.

Piirilevyvalmistaja Aspocompin tulos romahti heinä-syyskuussa miltei nollaan ja liikevaihto supistui. Yhtiön osake oli vajonnut 6,2 prosenttia.