Öljyn hinta nousussa USA:n jännittäessä vaalitulosta – Trumpin voitto voisi nostaa hintaa entisestään

Öljyn hinta on ollut nousussa tänään markkinoilla, kun Yhdysvaltojen presidentinvaalitulos näyttää tässä vaiheessa tiukalta.

Öljyn hinta on noussut tänään, kun ääntenlaskenta on osoittanut Yhdysvaltojen presidentinvaalitaiston odotettua tiukemmaksi.

Istuvan presidentin Donald Trumpin asema näyttää vahvemmalta kuin mielipidemittaukset osoittivat.

Öljyn hinta on ollut aamulla Suomen aikaa enimmillään 3,4 prosentin nousussa, mutta nousu on hieman tasaantunut. Samaan aikaan turvasatamana tunnetun kullan hinta on laskenut.

– Trumpin mahdollisuuksien paraneminen on ollut positiivista riskinottohalulle, mikä on painanut kultaa, ING Bank NV:n raaka-ainestrategiayksikön johtaja Warren Patterson sanoi uutistoimisto Bloombergille.

– Samaan aikaan öljy on hyötynyt tästä.

Trumpin voitto voi hänen mukaansa nostaa edelleen raakaöljyn hintaa.

Globaalisti tulevalla Yhdysvaltojen presidentillä on tärkeä rooli sekä Yhdysvaltojen että kansainvälisiin ponnisteluihin ilmastonmuutoksen torjumisessa, fossiilisten polttoaineiden käytössä ja siinä, millä vauhdilla siirtymää fossiilisista polttoaineista muihin energiamuotoihin tapahtuu.

Trump on kautensa aikana ottanut kovan linjan suurimpiin öljyntuottajiin Iraniin ja Venezuelaan esimerkiksi asettamalla pakotteita.

Hänen tukensa kotimaan liuskeöljytuottajille on nostanut Yhdysvaltojen öljyntuotantoa ennätykselliseksi, mikä on kasvattanut maailmanlaajuista tarjontaa.

Raaka-ainemarkkinoille tilanne on synkempi siinä tapauksessa, että kumpikaan ehdokas ei näytä selvästi voittavan.

Markkinoita hermostuttaisi, jos demokraattien Joe Biden voittaisi marginaalisesti, mutta republikaaneille jäisi enemmistö senaatista.