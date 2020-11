Dollari vahvistuu, kulta halpenee

Markkinoilla jännitetään tänään Yhdysvaltojen vaalitulosta. Dollari on vahvistunut ja kullan hinta laskenut. Indeksifutuurit ennakoivat New Yorkin pörssiin selvää nousuavausta.

Äänestäjä rekisteröitymässä äänestyspaikalla New Yorkissa tiistaina.­

Yhdysvaltojen presidentinvaalien ääntenlaskenta on käynnissä, ja markkinoilla dollari on vahvistunut, kullan hinta on laskenut ja Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden indeksifutuurit ovat vahvistuneet aiemman heilunnan jälkeen.

Vaalista näyttää tulevan tasaisempi kuin aiemmin arvioitiin, kun esimerkiksi vaa’ankieliosavaltioista Florida näyttäisi menevän Donald Trumpille.

BMO Capital Marketsin strategi Ian Lyngen sanoi uutistoimisto Bloombergille, että nopea ratkaisu ei näytä nyt todennäköiseltä.

Lyngenin mukaan markkinoilla on odotettavissa levottomuutta, kunnes tilanne selkenee.

Yhdysvaltojen dollari on vahvistunut korkeimmilleen kesäkuun jälkeen.

New Yorkin pörssin indeksifutuurit ovat vahvistuneet selvästi aiemmin heilunnan jälkeen.

Noin puoli seitsemän aikaan indeksifutuurit ennakoivat selvää nousuavausta New Yorkin pörssiin.

S&P 500 -indeksifutuuri oli 1,3 prosentin nousussa ja Nasdaq 100 peräti 2,8 prosentin nousussa.

Tiistain pörssipäivä päättyi vahvaan nousuun.