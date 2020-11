Tutkija: Kateuden pelko saa suurituloiset piilottamaan verotietonsa – ”Varallisuus voi olla ongelma”

Suomen rikkainta promillea haastatellut Helsingin yliopiston professori Anu Kantola kertoo, että huipputuloiset kokivat veropäivän olevan heille ”hankala päivä”.

Verohallinnon medialle jakamalta suurituloisten listalta puuttui tänä vuonna noin 4 600 nimeä. Tiedotusvälineet ovat kuitenkin veropäivän aikana selvittäneet osan henkilöistä, jotka ovat pyytäneet verohallintoa piilottamaan tietonsa listalta.

Joukossa on ollut kokonaisia perheitä ja tunnettuja rahasukuja. Verohallinnon listalta nimensä olivat piilottaneet muiden muassa suursijoittaja Ilkka Brotherus, Suomen suurituloisin nainen Rafaela Seppälä ja hänen velipuolensa Robin Langenskiöld, Planmecan omistaja Heikki Kyöstilä sekä Fazerien omistajasukuun kuuluva Jan Fazer.

Heikki Kyöstilä, Ilkka Brotherus ja Rafaela Seppälä.­

Veropäivää on kutsuttu vähemmän mairittelevasti tulokuninkaiden tuomiopäiväksi ja kansalliseksi kateuspäiväksi. Tuloeroja ja varallisuuden jakaantumista tutkinut Helsingin yliopiston professori Anu Kantola arveleekin kateuden olevan yksi syy sille, miksi niin moni huipputuloinen on halunnut piilottaa nimensä ja tietonsa verohallinnon listalta.

– Tutkimusten perusteella varallisuus voi olla varakkaille myös ongelma. Vaikka he useimmiten ovat menestyneitä ja onnistuneita ihmisiä, tällainen erottautuminen muista ihmisistä saattaa ahdistaa heitä etenkin Suomessa, jossa tasa-arvo on varsin iso arvo, hän sanoo.

Kantola ja akatemiatutkija Hanna Kuusela päästivät Suomen rikkaimman promillen ääneen vuosi sitten julkaistussa kirjassa Huipputuloiset. Kantolan mukaan kirjaa varten tehdyistä haastatteluista nousi esille, että huipputuloiset pitivät veropäivää ”hankalana päivänä”.

– Meidän tutkimuksessa näkyi se, että huipputuloiset kokivat veropäivän hankalaksi päiväksi. Ihmiset sanoivat, että Suomessa on vaikea erottautua tällä tavoin. He pelkäsivät, että se kateus ikään kuin katkaisee sosiaalisen siteen muuhun yhteiskuntaan, jos he siellä näyttäytyvät.

Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura totesi maanantaina STT:lle, että suurituloiset ovat maininneet syiksi muun muassa turvattomuuden ja omien lastensa kohtelun, kun he ovat pyytäneet tietojansa poistettavaksi verohallinnon listalta.

Tutkija Anu Kantola.­

Verohallinnon julkaisemalta listalta käy ilmi, kuinka suuria ansio- ja pääomatuloja Suomessa on vuonna 2019 tienattu ja ketkä näitä tuloja ovat saaneet.

Varallisuuden pidempiaikaista kertymistä Suomessa ei kuitenkaan ole kyetty juurikaan selvittämään sen jälkeen, kun varallisuusvero lakkautettiin vuonna 2005.

Kantola huomauttaakin, että Suomessa on paljon varallisuutta, joka on kokonaan piilossa.

– Kun jäljitimme kirjaa varten Suomen rikkainta promillea, niin siitä noin 5 000 ihmisestä noin viidesosa oli sellaisia, joista emme löytäneet mitään tietoa, hän sanoo.

– Oli siis noin tuhatkunta ihmistä, joista ei ollut mitään jälkeä yritysten tiedoissa eikä median tiedoissa, ylipäätään missään julkisesti saatavilla olevissa tiedoissa.

Tätä taustaa vasten Kantolan mukaan on huolestuttavaa, jos rahan liikkeistä on saatavilla yhä vähemmän tietoa.

– En ole niinkään kiinnostunut siitä, mitä ne verohallinnon listalla olevat nimet ovat. Minua huolestuttaa tutkijana se, jos tutkimusta varten ei ole saatavilla sellaista tietoa, jonka avulla voidaan selvittää, miten ne ihmiset ovat sinne huipulle nousseet.

