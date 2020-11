Noin 66 miljoonaa tienannut tulokuningas Ilkka Brotherus selvisi lamasta riskeillä – näissä kaikissa yrityksissä hän on toiminut

Isänmaalliseksi hölmöksi itseään kuvaava Ilkka Brotheruksen tunnetuin yritys on siivousvälineitä tuottava Sinituote, mutta Amer Sportsin myynti nosti hänet tulokärkeen.

Näillä näkymin vuoden 2019 tulokärki olisi suursijoittaja Ilkka Brotherus.

Hän tienasi viime vuonna 65,8 miljoonaa euroa pääomatuloja. Näin hän nousee tällä tietoa viime vuoden suurituloisimmaksi 65,9 miljoonan euron yhteenlasketuilla ansio- ja pääomatuloilla. Sadan merkittävimmän suomalaisen yritysjohtajan joukkoonkin valittu Brotherus oli salannut tietonsa ennakkoon verottajien toimittamasta suurituloisimpien listasta.

Kauppalehden mukaan Brotheruksen jättitulot ovat peräisin Amer Sportsin myynnistä Kiinaan. Amer Sportsin arvoksi tuli kaupassa noin 4,6 miljardia euroa.

Brotherus on tunnettu myös siivousvälineitä valmistavan Sinituote Oy:n pääomistajana ja hän toimi aiemmin yhtiön toimitusjohtajana. SINI-konserniin kuuluu myös paalutuskoneita valmistava Juntta Oy ja huonekaluvalmistaja Lundia.

Siivousvälineyritys on ollut Brotheruksen perheen omistuksesta vuodesta 1988.

Brotherus on kotoisin Kuorevedeltä ja syntynyt vuonna 1951. Hän on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on myös Hankenin kunniatohtori ja vuoden liikemies vuodelta 2002.

Urallaan Brotherus on toiminut useissa tehtävissä eri yrityksissä. Amer Sportsin lisäksi Brotherus on aiemmin ollut vastuutehtävissä muun muassa YIT:llä, Veholla, Havilla ja Hackmannilla. Hän on omistajana myös metsäkonevalmistaja Logsetissa ja startup-yhtiöissä, esimerkiksi Endevissä.

Ensimmäisen kosketuksensa yrittäjyyteen Brotherus sai 1980-luvun alussa, kun hän otti vaimonsa kanssa vanhan kauppapuutarhan hoidettavakseen. 1990-luvun laman aikana Brotherus kertoi ottaneensa riskejä ja selvinneensä lainan avulla, selviää Yhteishyvän haastattelussa.

Brotherus asuu nykyään Kanta-Hämeen Hausjärvellä 1800-luvulta peräisin olevassa Erkkylän kartanossa. Hän on naimisissa ja hänellä on kolme lasta.

Talouselämän haastattelussa hän on kuvannut itseään ”isänmaalliseksi hölmöksi”. Tällä hän tarkoitti sitä, että on tehnyt urallaan myös päätöksiä, jotka eivät olleet taloudellisesti järkevimpiä, mutta ovat ylläpitäneet työllisyyttä.