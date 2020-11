Carunan toimitusjohtajalla yli puolen miljoonan palkkatulot – näin sähkönsiirtoyhtiöiden johtajat tienasivat

Monet sähkönsiirtoyhtiöt ovat nostaneet hintoja viime vuosina. Miltä näyttävät yhtiöiden johdon tienestit?

Monet sähköverkkoyhtiöt ovat nostaneet sähkön siirtohintoja viime vuosina, mikä on herättänyt monissa asiakkaissa kiukkua.

Kymmenen kalleimman yhtiön joukkoon kuuluvat alan suuret Caruna ja Elenia. Niiden toimitusjohtajien palkat olivat myös omassa luokassaan.

Carunan toimitusjohtajan Tomi Yli-Kyynyn ansiotulot olivat viime vuonna 514 477 euroa ja pääomatulot 249 940 euroa.

Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala tienasi puolestaan 415 109 euroa. Pääomatuloja hänellä oli 46 912 euroa.

Myös Carunan alempi johto tienasi hyvin, ja iso osa enemmän kuin pienempien siirtoyhtiöiden toimitusjohtajat. Esimerkiksi Carunan yrityspalvelujohtaja Jyrki Tammivuori sai 287 626 euron ansiotulot ja Carunan viestintäjohtaja Anne Pirilä 167 570 euron ansiotulot.

Eleniassakin verkkojohtaja Jorma Myllymäki sai 239 991 euron ansiotulot, talous- ja rahoitusjohtaja Tommi Valento tienasi 206 469 euroa ja rakennuttamisjohtaja Jarkko Kohtala sai 153 152 euron ansiotulot.

Kalleimmat siirtohinnat olivat tuoreimpien eli viime vuoden lopun tietojen mukaan Järvi-Suomen Energialla.

Järvi-Suomen Energian toimitusjohtajan Arto Pajusen mukaan taustalla on yhtiön verkon uudistaminen toimitusvarmuustavoitteiden takia.

– Alue on harvaan asuttua, ja asiakasta kohti verkkoa on 265 metriä. Määrä on noin kymmenkertainen kaupunkeihin nähden. Asiakasta kohti verkon uusimisen kustannus on monia muita alueita suurempi, Pajunen kertoi Taloussanomille lokakuussa.

Järvi-Suomen Energia on Suur-Savon Sähkön omistama yhtiö. Se huolehtii sähkönsiirrosta muun muassa Savonlinnan ja Mikkelin alueella.

Pajusen ansiotulot olivat viime vuonna 141 668 euroa ja pääomatulot 11 793 euroa.

Monen pienen yhtiön toimitusjohtajan tulot jäävät alle 100 000 euron, osalla reilustikin.

