Lähihoitaja, vartija, Alkon myyjä, luokanopettaja... Tavalliset suomalaiset paljastavat, kuinka paljon he oikeasti tienaavat

Kysyimme tavallisilta suomalaisilta, paljonko he tienaavat ja miten rahat riittävät.

Ravintolatyöntekijä Johanna Buska.­

”Moni ravintolatyöntekijä vaihtaa alaa”

Johanna Buska, 44, ravintolatyöntekijä, Kemi

Bruttopalkka 2 240 euroa

Nettopalkka noin 1 650 euroa

Johanna Buska on työskennellyt ravintola-alalla 26 vuotta, siitä lähtien, kun valmistui ravintolakoulusta kokiksi.

– Pääsääntöisesti olen ollut keittiötyössä, mutta kokemusta on myös tarjoilijan ja ravintolapäällikön työstä. Olen kouluttautunut ravintolaesimieheksi, ja nykyisin toimin esimiestehtävissä vuoropäällikkönä. Työpaikkani on ravintolan keittiössä.

Hän kertoo palkkansa olevan nyt niin tapissa kuin se voi olla.

– Olen siis urani huipulla, hän naurahtaa ja toteaa ravintola- ja matkailualan olevan pahassa palkkakuopassa, joka paheni entisestään kevään koronakriisissä.

Buska on mukana sopimusalatoimikunnassa, jossa neuvotellaan alan työehtosopimuksista.

– Kun ravintolapuolen tessit olivat keväällä auki, lupasimme joustaa niin, että palkkoja voidaan katsella syksymmällä. Tilanne oli todella hankala, ja nyt taas on pelkona, että mennäänkö kiinni vai ei.

Työ keittiössä on Buskan mukaan rankkaa, sillä jalkojen päällä ollaan 8 tuntia joka päivä.

– Siihen nähden mitä työtä me tehdään, palkkataso ei kohtaa. Tämä on matalapalkka-ala. Osa ravintolatyöntekijöistä onkin vaihtanut alaa ja mennyt esimerkiksi kauppaan töihin, jos siihen on ollut mahdollisuus.

Vartija Ismo Angeria.­

Kuukausipalkkainen työ helpotti elämää

Ismo Angeria, 40, vartija, Oulu

Bruttopalkka 2 200 euroa

Nettopalkka 1 700 euroa

Kun Ismo Angeria työskenteli vartijana tuntipalkalla, bruttopalkka jäi usein noin 1 700 euroon, mikä tarkoitti, että perheellinen mies joutui tekemään myös toista työtä. Tänä vuonna hän pääsi kuukausipalkkaiseen työhön.

– Kuukausipalkka on helpottanut elämää jonkin verran, toteaa Angeria. Hän on sitä mieltä, että ala on alipalkattu, kun ottaa huomioon työn vastuullisuuden ja siihen sisältyvät riskit.

– Paljon puhutaan siitä, kuinka poliiseja maalitetaan. Sitä tapahtuu jossain määrin myös meille vartijoille, toteaa 19 vuotta alalla työskennellyt Angeria, joka on uransa aikana joutunut myös fyysisten hyökkäyksien kohteeksi.

Vartijat tekevät työtä paljon myös öisin. Yötyöstä maksetaan Angerian mukaan 2,2 euron tuntilisä.

– Palkkaan vaikuttaa paljon se, missä on töissä. Jos työaika on arkisin kello 8–16, palkalla tulee nippa nappa toimeen, mutta säästöön ei jää mitään. Jos on yö- ja viikonlopputöitä, palkka on kohtuullinen. Ikälisiä tulee harvakseen, ensimmäinen 2 vuoden ja seuraava 7 vuoden kohdalla.

Angerian mukaan alalla on ongelmana se, että toimipaikkojen vartiointeja kilpailutetaan 2–4 vuoden välein. Jos käy niin, että vartiointia hoitava yhtiö vaihtuu, työntekijöitä siirtyy uuden yhtiön palvelukseen, uusina työntekijöinä, vaikka työskentelypaikka pysyy samana.

– Näissä siirroissa menetetään monia pidempiin työsuhteisiin liittyviä etuja. Esimerkiksi voi käydä niin, että juuri kun olet ansainnut kesä- ja talviloman ja kertaalleen ehtinyt ne pitää, ansainta pitää aloittaa alusta, jolloin talvilomaa ei välttämättä ole lainkaan ja kesälomaakin vain muutamia päiviä.

Siivooja-tilahoitaja Tiina.­

Palkka vaikuttaa työmotivaatioon

Tiina, 53, tilahuoltaja, Tampere

Bruttopalkka 1 932 euroa

Nettopalkka 1 550 euroa

Vaikka työ on rankkaa, se on mieluisaa ja monipuolista. Tätä mieltä on tilahuoltaja-nimikkeellä siivoustyötä tekevä Tiina, jolla on laitoshuoltajan koulutus ja yli 10 vuoden työkokemus alalta.

Tiina siivoaa tällä hetkellä lähinnä toimistoja ja muita tiloja päiväsaikaan, jolloin henkilökunta on paikalla. Asiakaspalvelu kuuluu työnkuvaan. Tänä vuonna työ on ollut koronan ja erityissiivouksen takia normaalia vaativampaa.

Tiinalla on kokemusta myös hotelli-, koulu- ja tehdassiivouksesta.

– Työ on raskasta, eikä palkkataso mielestäni ole siihen nähden riittävä. Palkkaan vaikuttavat koulutus, kokemus, erilaiset pisteytysmenetelmät ja vaativuuden mittarit.

– Onneksi saan itse tehdä 8-tuntisia työpäiviä. Kun tein 6-tuntisia päiviä tuntipalkalla, sillä oli aivan mahdotonta tulla toimeen, sillä työmatkaakin tuli joka päivä 80 kilometriä. Olin todella pulassa. Puolison palkka ja liitolta saatu soviteltu päiväraha auttoivat vähän selviytymään, kertoo Tiina, joka tietää kehnon palkan koettelevan paitsi taloutta, myös työmotivaatiota.

Luokanopettaja Sameli Valkama.­

Mediaanipalkka on pieni, mutta vapaata enemmän

Sameli Valkama, 37, luokanopettaja, Turku

Bruttopalkka 3 200 euroa

Nettopalkka 2 300 euroa

Sameli Valkama ehti hankkia työkokemusta vartijana sekä tehtaan kokoonpanolinjalla ennen kuin valmistui luokanopettajaksi 9 vuotta sitten. Hän toteaa opettajan palkan olevan koulutukseen ja työn vaativuuteen nähden pienenpuoleinen, mutta lomien ja vapaiden kannalta kohtuullinen.

– Keski- ja mediaanipalkkatilastoissa me jäädään niiden lukujen huonommalle puoliskolle. Vapaata on kuitenkin vuotuisesti enemmän kuin monissa muissa ammateissa, ja sillä tavalla tilanne kohtalaisessa tasapainossa.

Opettaja saa 5 ja 8 vuoden työkokemuksesta 4 prosentin korotukset, mikä tarkoittaa, että vastavalmistuneen opettajan palkka on noin 2 600 euroa.

– Jos hankkii lisäpätevyyksiä, palkkajärjestelmä huomioi ne. Itse olen hankkinut pätevyyden historian aineenopettajaksi ja pääsin toiseen palkkaluokkaan, kertoo opettaja, joka viihtyy työssään.

– Totta kai tässä on opetussuunnitelmia, sääntöä ja säädöstä, mutta kokonaisuutena voi aika paljon itse vaikuttaa siihen, miten työtään tekee. Ja hienoa on se, että aikaa jää perheelle ja harrastuksiin.

Hätäkeskuspäivystäjä Pekka Nieminen.­

Pieni korvaus, kun kyse ihmishengistä

Pekka Nieminen, 58, hätäkeskuspäivystäjä, Riihimäki

Bruttopalkka 2 989 euroa

Nettopalkka noin 1850 euroa

Hätäkeskuspäivystäjän peruspalkka on 2 439 euroa, minkä lisäksi päivystäjälle maksetaan työsuorituksen arvioinnin mukainen lisä sekä haittakorvaukset ilta- ja yötyöstä. Pekka Nieminen on toiminut hätäkeskuspäivystäjänä 13 vuotta, ja hän saa peruspalkan lisäksi noin 550 euroa henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan sekä haittalisiä ilta-, yö- ja viikonlopputyöstä.

Hän kertoo pärjäävänsä palkallaan, vaikka toteaakin sen olevan pieni korvaus henkisesti raskaasta työstä.

– Kun miettii, mistä meidän työssä on kysymys, palkka on pieni korvaus siitä taakasta: jokaisessa puhelussa on kyse ihmishengistä.

Nieminen ehti tehdä yli 20 vuoden uran terveydenhoitoalalla ennen nykyistä työtään. Työ- ja elämänkokemuksesta on ollut paljon hyötyä.

– Mitä enemmän on elämää nähnyt, tietyllä lailla se on kaikki plussaa ja helpottaa työn tekemistä.

12-tuntisia työvuoroja hän ei moiti, vaikka ne joskus käyvätkin voimille.

– Teen mielelläni pidempiä työvuoroja, sillä työmatkani on aika pitkä, ja siksi on hyvä, ettei viikossa tule niin paljon lähtöjä. Aiemmin tein epäsäännöllistä kolmivuorotyötä, joka tavallaan oli raskaampaa.

Alkon myyjä Johanna Kusmin.­

Osa-aikaisuus syö tuloja

Johanna Kusmin, 45, Alkon myyjä, Kittilä

Bruttopalkka: 1 700 euroa (30 h/vko mukaan)

Nettopalkka: 1 326 euroa

Johanna Kusmin on työskennellyt Alkon myyjänä puolet elämästään, eli 23 vuotta. Hän aloitti sesonkiapulaisena 22-vuotiaana ja jäi sille tielle.

Pääasiassa Kusmin työskentelee Kittilässä Levin myymälässä, mutta tarpeen mukaan hän tekee vuoroja myös alueen muissa myymälöissä Kolarissa, Äkäslompolossa tai Kittilän keskustassa.

– Hakeuduin Leville sesonkitöihin 30 tunnin määräaikaisella sopimuksella. Varsinainen työpaikkani on Oulun myymälässä, jossa olen kuukausipalkkainen.

Alkon myyjän palkka nousee asteittain siten, että palkkaluokka perustuu näkyvään osaamiseen, jota arvioidaan alue- ja yhtiötasolla. Käytännössä osaamista arvioivat myyjä itse sekä hänen esimiehensä.

– Kuukausipalkka on pääkaupunkiseudun ulkopuolella 1 823–2 480 euroa palkkaluokasta riippuen. Mitä enemmän satsaa osaamiseen, sitä enemmän sen pitäisi näkyä palkassa. Jos työskentelee myymälässä, joka on auki arkisin vain kello 18:aan, lisiä ei juurikaan tule.

Palkka on Kusminin mukaan parempi kuin muulla kaupan alalla, mutta aukioloaikojen vuoksi olosuhdelisissä Alkon myyjä jää kakkoseksi.

– Suurin ongelma on osa-aikaisuus. Jos kaikki Alkon myyjät olisivat kuukausipalkkaisia, palkalla pärjäisi ihan hyvin, jos on toinenkin jakamassa menoja. Itse pärjään, kun pidän menot minimissä ja teen mahdollisia lisätunteja.

Lähihoitaja Pia Saarela.­

Kolmivuorotyö näkyy palkassa

Pia Saarela, 49, lähihoitaja, Oulu

Bruttopalkka: 3 500 euroa lisineen

Nettopalkka 2 400 euroa

Kehitysvammaisten tehostetun asumisen palveluyksikössä työskentelevä Pia Saarela tekee säännöllistä kolmivuorotyötä, mikä näkyy palkassa. Jos hän tekisi pelkästään päivätyötä, palkka olisi nykyisine ikälisineen noin tuhat euroa pienempi.

– Joku varmasti ajattelee, että onpas isot tulot, mutta hintana on se, että vuorotyöläinen joutuu luopumaan sosiaalisesta elämästä. Jos miettii nykyisiä asumis- ja työssäkäyntikustannuksia, olen laskenut, että ilman vuorotyölisiä ei tulisi toimeen ainakaan jos asuisi yksin.

Saarelalla on 47 kilometrin työmatka suuntaansa, eikä hän pysty hyödyntämään työmatkoillaan julkisia matkustusvälineitä. Oma auto on siis välttämättömyys.

Hän valmistui lähihoitajaksi 20 vuotta sitten ja on ollut nykyisessä työssään kaupungin hyvinvointipalveluissa yli 16 vuotta.

– Koen olevani unelmatyössä. Kehitysvammaisten kanssa päivät eivät ole koskaan samanlaisia, ja palautteen saa aina heti. Meidän yksikössä on 11 asukasta, ja henki ja tekeminen on siellä hyvin kodinomaista.

Saarela toivoo, että hyvä henkilökunta nähtäisiin muunakin kuin kulueränä, sillä kun ihmiset viihtyvät työssään, vaihtuvuus on pientä ja asukkaat tuntevat olonsa turvalliseksi.