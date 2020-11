Neleksen kurssi jyrkässä laskussa Alfa Lavalin ilmoituksen jälkeen

Osakekurssit lähtivät nousuun viikon alkajaisiksi Helsingin pörssissä. Vaihtokärjessä Nokia halpenee ja kilpailun kohteena oleva Neles on jyrkässä laskussa. Pääosa suurista yhtiöistä kohoaa.

Markkinoilla alkaa jännittävä viikko. Tuloskausi lähenee loppuaan, mutta kansainvälisesti suurimmat mahdolliset markkinoiden heiluttajat ovat Yhdysvaltain presidentinvaalit, ja maan keskuspankin korkokokous sekä koronapandemia.

Osakekurssit laskivat selvästi perjantaina Yhdysvalloissa, mutta suunta kääntyi aamulla Aasiassa.

Muualla Euroopassa kurssit ovat kohonneet maltillisesti. Laaja viiteindeksi Stoxx 600 oli aamupäivällä noussut 0,2 prosenttia.

Helsingissä yleisindeksi OMXH oli vajaan puolentoista tunnin kaupankäynnin jälkeen kiivennyt 0,8 prosenttia 9655,89 pisteeseen. Vaihdetuimpien osakkeiden OMXH 25 oli noussut 1,4 prosenttia.

Toimialoista kaupan alan osakkeet olivat kohonneet ja media-alan kurssit laskeneet eniten.

Vaihtoa oli kertynyt 80 miljoonaa euroa, josta verkkolaitevalmistaja Nokiaa oli 13 miljoonaa euroa.

Nokian osake oli halventunut 0,2 prosenttia 2,89 euroon. Perjantaina Nokia päätyi New Yorkissa 3,37 dollariin eli 2,89 euroon.

Nokian osake romahti torstaina tulosjulkistuksen jälkeen miltei viidenneksen, mutta alkoi elpyä perjantaina. Handelsbanken arvioi aamupalassaan tänään, että yhtiön johto halusi nollata markkinaodotukset ja pitää ensireaktiota liioiteltuna.

– Uskomme, että Nokialla on hyvä mahdollisuus yltää liikevoittomarginaalin ohjeistuksensa (7–10 prosenttia) ylälaitaan ensi vuonna, Handelsbanken sano.

Handelsbanken antoi Nokian osakkeelle ”osta”-suosituksen, mutta laski tavoitehinnan 3,80 euroon 4,50 eurosta.

Vaihtokärjen tuntumassa vakuutuskonserni Sampo oli noussut 1,8 prosenttia ja hissi- ja liukuporrasvalmistaja Kone 1,4 prosenttia.

Venttiililaitevalmistaja Neleksen osake oli valahtanut 5,2 prosenttia. Ruotsalaisen konepajayhtiö Alfa Lavalin ostotarjous Neleksestä päättyi perjantaina ja yhtiö ilmoitti tänään, että sillä on 33 prosenttia Neleksen osakkeista. Aiemmin se on kertonut, että ostotarjouksen hyväksymisen rajana on 50 prosenttia Neleksen osakkeista.

Nelestä niin ikään havitelleen konepajakonserni Valmetin kurssi oli 0,2 prosenttia koholla.

HSBC nosti teleoperaattori Elisan suositusta. Uusi suositus on ”pidä”, kun aiempi oli ”vähennä”. Elisan osake oli noussut 2,6 prosenttia.

SEB puolestaan nosti juomavalmistaja Olvin suositusta ja antoi sille ”osta”-suosituksen aiemman ”pidä”- suosituksen sijaan. Olvin osake oli laskenut 0,5 prosenttia.

Kuluttajatuoteyhtiö Fiskars jatkoi perjantaista nousuaan ja oli noussut 3,0 prosenttia. Perjantaina se hyppäsi liki yhdeksän prosenttia tulosjulkistuksen jälkeen.

Konttoritarvikeyhtiö Wulffin osake oli painunut 0,7 prosenttia. Yhtiö kertoi hallituksensa päättäneen jakaa viime vuodelta osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on huomenna.