Näin Vesa Keskinen selittää 350 ihmisen yt-neuvotteluita: ”Erehdyin koronan voimasta”

Tuurin kyläkaupasta tunnettu Veljekset Keskinen oy aloittaa koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut. Kauppias Vesa Keskinen syyttää tilanteesta koronaa. Yt-neuvotteluista uutisoi ensimmäisenä Ilkka-Pohjalainen.

Juuri on uutisoitu Tuurin kyläkaupan hyvästä tuloksesta ja Vesa Keskisen muhkeista osingoista. Seuraava uutinen onkin se, että kyläkauppa aloittaa yt-neuvottelut. Miten tässä näin kävi?

– Erehdyin koronan voimasta. Erehtyminen on inhimillistä, Vesa Keskinen sanoo.

Vesa Keskinen ennusti taannoin, että tämän vuoden syyslomaviikosta tulee kyläkaupan historian menestyksekkäin. Hän arvioi ennakkoon, että myynnissä se hakkaa viime vuoden joulukuun jokaisen viikon. Vetonaulaksi Keskinen hankki kyläkaupan pihaan Tivoli Sariolan eli Miljoona Tivolin ja tarjosi sen huvitukset kaikille ilmaiseksi.

Vesa Keskisen ennustus huikeasta syyslomamyynnistä meni pieleen.

– Miljoona Tivoli ja huikeat tarjoukset eivät riittäneet koronapelkoa vastaan. Olin väärässä uskoessani historian kovimpaan syyslomamyyntiin, Vesa Keskinen sanoo.

Keskinen kertoo, että viime heinäkuussa kyläkauppa teki historiansa suurimman kuukausimyynnin.

– Se ohitti kirkkaasti kaikkien vuosien joulukuun myynnitkin.

– Syyslomaviikon myynti epäonnistui, koska viikkoa ennen sitä aloitettiin hieman voimakkaampi koronapelon luonti, eli että silloin ei tulisi matkustaa edes kotimaassa.

Kyläkaupan palveluksessa on noin 350 henkilöä. Yt-neuvottelut käynnistyvät ensi keskiviikkona. Se on auki, kuinka moni työntekijä lomautetaan tai saa lopputilin.

– Sitä voin kommentoida vasta yt-neuvotteluiden jälkeen, Keskinen sanoo.

– Yt-neuvotteluista on korona-aikana tullut enemmän tai vähemmän arkea mediassa. Luonnollisesti yt-neuvottelut tuntuvat aina kurjilta, mutta se on osa yrittäjän elämää tällaisessa tilanteessa.

Kotiin saakka Vesa ei näitä murheita vie.

–Janen kanssa en kyläkaupan tällaisista asioista puhu. Meillä on kotona täysi työ lastemme kanssa käytävissä lähes jokapäiväisissä ja lähes poikkeuksetta hauskoissa, mutta välillä myös hieman vakavissa yhteistyö­neuvotteluissa.

Vesa Keskinen sanoo, ettei hän vie kyläkaupan murheita kotiin Jane-vaimolle ja perheelle.­

Veljekset Keskinen oy:n viime tilikauden voitto vuodelta 2019 on 2,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 voitto oli 2,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 voitto oli 2,5 miljoonaa euroa.

Tilipäätöstiedoista käy ilmi, että kyläkaupasta nostettiin viime vuonna osinkoa miljoona euroa, kun edellisvuosina sitä on nostettu 410 000 euroa vuosittain.

Keväällä Veljekset Keskinen aloitti yt-neuvottelut Alavuden Tuurissa epidemian takia. Keskinen haki myös Business Finlandilta liiketoiminnan avustusmuotoista kehitysrahoitusta, jota kauppa sai 100 000 euroa. Lisäksi yhtiö sai Finnveran takaaman lainan.

Vesa Keskinen sai muutama päivä sitten hankkimansa, yli miljoona euroa maksavan Lamborghinin. Nettikeskusteluissa on kummasteltu sitä, että kyläkauppa aloittaa yt:t, ja samaan aikaan Vesa Keskinen hankkii miljoona-autoja.

Nettikeskusteluissa on hämmästelty sitä, että kyläkauppa aloittaa yt-neuvottelut, ja samaan aikaan Vesa Keskinen hankkii miljoonan euron autoja. –Minulle on kunnia-asia, että ostan urheiluautoni omalla rahalla, en firman piikkiin, Vesa Keskinen sanoo.­

Kyseinen Lamborghini on kaiken kansan nähtävillä kyläkaupan käytävällä. Maanantaina sen viereen tuodaan reilu vuosi sitten hankittu Lamborghini Urus, joka maksoi ”vain” 600 000 euroa.

Miten kansa on suhtautunut miljoona-Lamboon?

– Kansa on suhtautunut Lamboon mukavasti. He tietävät, että se on ostettu omilla rahoilla, ei yrityksen piikkiin.