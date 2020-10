Ilkka-Pohjalainen: Vesa Keskinen aloittaa yt-neuvottelut – koskee 350 henkilöä

Neuvottelujen syinä ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt.

Tuurin kyläkaupasta tunnettu Veljekset Keskinen oy aloittaa koko henkilöstöään koskevat yt-neuvottelut, kertoo Ilkka-Pohjalainen. Yrityksen työntekijöille on tiedotettu asiasta keskiviikkona. Neuvottelut puolestaan alkavat ensi viikon keskiviikkona eli marraskuun neljäs päivä.

Yt-neuvottelujen perusteena ovat yhtiön suunnittelemat mahdolliset irtisanomiset ja toistaiseksi voimassa olevat lomautukset tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Töitä aiotaan myös järjestellä uudelleen.

Veljekset Keskinen työllistää noin 350 henkilöä.

Veljekset Keskinen oy:n viime tilikauden voitto vuodelta 2019 on 2,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 voitto oli 2,1 miljoonaa euroa ja vuoden 2017 voitto oli 2,5 miljoonaa euroa.

Tilipäätöstiedoista käy ilmi, että kyläkaupasta nostettiin viime vuonna osinkoa miljoona euroa, kun edellisvuosina sitä on nostettu 410 000 euroa vuosittain.

Ilkka-Pohjalaisen tavoittama toimitusjohtaja Vesa Keskinen oli kommenteissaan vähäsanainen, eikä kommentoinut muun muassa sitä, kuinka koronapandemia on vaikuttanut yhtiön tulokseen. Keskinen ei niin ikään halunnut arvioida, että voidaanko irtisanomisilta välttyä.

Korona on koetellut myös kyläkauppaa jo aiemmin tänä vuonna.

Keväällä Veljekset Keskinen aloitti yt-neuvottelut Alavuden Tuurissa epidemian takia. Keskinen haki myös Business Finlandilta liiketoiminnan avustusmuotoista kehitysrahoitusta, jota kauppa sai 100 000 euroa. Lisäksi yhtiö sai Finnveran takaaman lainan.

Veljekset Keskisen suurin jalokivi on Tuurin kyläkauppa, jota on kehitetty jatkuvasti. Kyläkaupassa on myös muun muassa hotelli, karavaanarialue, bensa-asema ja useita ravintoloita. Viime vuoden toimintakertomuksesta käy ilmi, että majoituskapasiteettia lisättiin 33 hotellihuoneella ja karavaanialuetta 205 sähköpaikalla.