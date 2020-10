VATT:n tuleva ylijohtaja arvostelee lakiesitystä sähkön siirtohinnoista – yhtiöt keränneet voittoa jopa yli 1000%: ”Tämä ei ole vitsi”

Miksi velkaantumisastetta kannattaa vatvoa?

1. Energiaviraston laskentamalli

Nykyisessä Energiaviraston käyttämässä tuottojen laskentamallissa oletetaan, että kaikki verkkoyhtiöt on pääomitettu samalla tavalla ja laskennassa käytetään kiinteää rahoitusrakennetta kuvaavia painokertoimia. Tapa pohjaa ministeriön mukaan asiantuntijanäkemykseen, jonka mukaan voidaan määritellä sähkönsiirtobisnekseen optimaalinen rahoitusrakenne.

Mallin takana lienee pitkälti konsulttiraportti. Se on vuodelta 2014, ja tekijänä on EY.

Energiavirasto soveltaa kohtuullisen tuottoasteen määrittämisen menetelmänä niin kutsuttua pääoman painotetun keskikustannuksen mallia (weighted average cost of capital,WACC). Oma pääoma on 60 prosenttia, vieras pääoma 40. Siirtoyhtiön oikea pääomarakenne ei ole laskettaessa ”huomioon otettava asia”, mikäli se poikkeaa ”optimaalisesta pääomarakenteesta”.

Koska optimaalisen pääomarakenteen määrittäminen on ”erittäin monimutkaista”, raportissa todetaan, että yleisenä käytäntönä on johtaa se pörssilistattujen verrokkiyhtiöiden markkinainformaatiosta (vaikka siis siirtoyhtiöt tosiasiassa toimivat monopoleina). Raportin oletuksena on, että näillä on kyky optimoida pääomarakenteensa maksimoidakseen yhtiön arvon. Energiavirasto ilmeisesti katsoo, että on tasapuolista käyttää kaikille yhtiöille samaa "optimaalista" rahoitusrakennetta laskennassa.

2. Oman ja vieraan pääoman vaikutus

Yritysten taseissa on usein omaa pääomaa sekä vierasta pääomaa. Jälkimmäinen voi olla joko korollista velkaa tai siirtoyhtiöiden tapauksessa esimerkiksi omistajilta (kaupunkeja, kuntayhtymiä, instituutiosijoittajia tai ulkomaisia pääomasijoittajia) saatua korotonta lainaa. Vieraaksi pääomaksi lasketaan myös liittymismaksut, jotka kirjanpidollisesti ovat velkaa verkkoon liittyneille sähkönkäyttäjille.

Kun tiedetään, että oman pääoman kustannukset ovat korkeampia kuin vieraan pääoman, käytetyn kohtuullisen tuoton koron pitäisi heijastella velkojen suhdetta. Jos yhtiössä on erittäin paljon lainapääomaa, kokonaispääoman kustannuksen pitäisi perinteistä WACC-mallia käytettäessä olla matalampi kuin tilanteessa, jossa omaa pääomaa on paljon. Nykymallissa kaikki saavat saman ”kohtuullisen tuoton” prosentin.

Esimerkki: Jos ostaisi miljoonan euron sijoituskiinteistön Helsingistä, laittaisi omaa rahaa yhden euron ja lainaisi loput pankista. Sitten vuokraisi kiinteistön 5000 eurolla kuussa. Velan ja vastikkeiden jälkeen jäisi 2000 euroa kuussa tuottoa yhdelle itse sijoittamalle eurolle. Prosentuaalisesti oman pääoman, yhden euron, kuukausituotto olisi huima 200 000 prosenttia.

Jos kuitenkin laskenta perustuu oletukseen, että laittoi sijoitukseen 60 prosenttia omaa rahaa kiinni, niin kuukausituotto jäisi 0,33 prosenttiin. Oletuksen mukainen tuotto voisi olla alle vaikkapa 7 prosentin ”kohtuullisen vuosituoton”, todellisuudessa tehtäisiin huikeaa tuottoa.

3. Normaalia liiketoimintaa

Velkapääoman hyödyntämisessä ei sinänsä ole mitään erikoista tai laitonta. Yritykset pyrkivät maksimoimaan voittonsa olemassa olevan sääntelyn pohjalta. Yleensä ne välttävät voimakkaan velkaantumisen tuomaa riskiä, mutta liiketoiminnassa, jossa riskiä ei ole tai se on hyvin matala, velka ei yleensä ole ongelma.

Jos on luotu malli, jossa siirtoyhtiö voi paljon velkaa ottamalla luoda tilanteen, jossa omalle pääomalle syntyy korkea tuotto, niin se tekee näin. Erityisesti jos johto on liiketaloudellisesti suuntautunut ja omistajiensa voiton maksimointiin vakavasti suhtautuva. Jos tuotot voi maksaa ulos korkoina, ja se on esimerkiksi veroteknisesti kannattavaa, näin myös yleensä tehdään.