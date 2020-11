10 000 asuntoa ”katosi” markkinoilta ja myytävästä on jo pulaa – tällainen on korona-ajan ehdoton hittikohde

Asuntoja on nyt myynnissä selvästi vähemmän kuin normaalisti, mikä on paikoin aiheuttanut hintapiikkejä, kun halutuista asunnoista on käyty kovaa kisaa, Sp-Kodin toimitusjohtaja Jukka Rantanen kertoo.

Asuntokauppoja on tehty tänä syksynä kovaan tahtiin, kiinteistönvälitysyhtiöistä kerrotaan.

– Syyskuu oli todella ennätysmäinen. Vuoden 2013 jälkeen se oli paras asunnonmyyntikuukausi sekä kappalemääräisesti että euroissa, Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä sanoo.

Lokakuussa tilanne on rauhoittunut, mutta tarkat luvut eivät ole vielä tiedossa. Kyhälän mukaan kappalemäärät ovat jääneet lokakuussa jonkin verran viime vuodesta, mutta euroissa kauppa on käynyt suunnilleen viime vuoden tahtiin. Tämä kertoo siitä, että kasvukeskuksissa, joissa asunnot ovat kalliimpia kuin muualla, kauppa on käynyt edelleen vilkkaasti.

Samaan aikaan asuntoja on tullut myyntiin tavallista vähemmän.

– Perinteisesti Suomessa on myynnissä koko ajan 60 000–65 000 asuntoa. Tällä hetkellä on myynnissä jopa alle 50 000, Kyhälä sanoo.

–Uudehkojen omakotitalojen kysyntä on voimistunut, mutta ei siitä asuntomarkkinoita mullistavaksi uudistukseksi ole, Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä sanoo.­

Sp-Kodin toimitusjohtajan Jukka Rantasen mukaan moni asunnonvaihtoa harkitseva ei uskalla tehdä kauppoja ennen kuin vanha asunto on myyty.

– Nyt kun tarjontaa on vähän, he eivät halua siihen tilanteeseen, että ovat nollan asunnon loukussa.

Kysyntää on paikoin selvästi enemmän kuin tarjontaa. Kun tarjontaa on vähän, yksittäiset kohteet voivat nostaa alueen toteutuneita hintoja.

Kiinteistönvälittäjät käyttävät usein oman järjestönsä pitämää hintaseurantapalvelua tehdessään myyntiin tulevien asuntojen hinta-arvioita.

– Nyt niillä ei ole ollut mitään korrelaatiota. Nyt tehdyt kaupat ovat ylittäneet jokin aika sitten tehdyt kauppahinnat. Yllätyksenä on tullut huimia hintapiikkejä.

Rantasen mukaan mille tahansa asuntotyypille on nykyisessä tarjontatilanteessa ollut pääkaupunkiseudulla kysyntää, mutta korona-aika on nostanut erityisesti tietynlaisten kohteiden kiinnostavuutta.

– Pääkaupunkiseudulla hittituotteita ovat olleet asunnot, joissa on omaa pihaa eli rivitalot, paritalot ja omakotitalot. Etenkin Espoossa on myyty omakotitaloja hintaluokassa, jossa viime vuonna on ollut vähän kysyntää ja nyt on paljon kysyntää.

Vaikka korona-aikana oman pihan ja isompien asuntojen kysyntä on kasvanut, maallemuuton sijaan puhutaan nyt ennemmin pientalovaltaisille alueille muutosta.

– Toisena vaihtoehtona on ollut kesämökin ostaminen. Mökkikauppa kävi kesällä poikkeuksellisen hyvin, ja edelleen tehdään mökki- ja tonttikauppoja. Aiempina vuosina on ollut haasteellista myydä kuivan maan mökkejä, mutta tänä vuonna ne ovat tehneet hyvin kauppansa. Ne ovat kohtuullisen pieniä investointeja, ja moni on voinut ostaa niitä ihan säästöillään, Rantanen sanoo.

Rivitalot, paritalot ja omakotitalot kiinnostavat nyt ostajia pääkaupunkiseudulla.­

Myös pienten asuntojen kysyntä on pysynyt Rantasen mukaan hyvänä, vaikka sijoittajia on hieman vähemmän liikkeellä kuin ennen korona-aikaa.

– Pienasuntoihin on varmaan tullut tilalle ensiasunnon ostajia. Nyt kun sijoittajakysyntä on jonkin verran vähentynyt, se tarjoaa mahdollisuuksia jonkin verran enemmän ensiasunnon ostajille. Pari vuotta sitten pienasunto oli tunneissa myyty, joten siihen ei ensiasunnon ostajalla ollut usein mitään mahdollisuuksia.

Kiinteistömaailman Kyhälän mukaan pulaa on erityisesti hyvällä etäisyydellä keskustasta olevista, hyväkuntoisista ja uudehkoista 2–3 huoneen ja keittiön asunnoista.

Kyhälän mukaan asuntovalinnoissa korostuu nyt riittävän suuret tilat perheelle ja etätöihin.

– Uudehkojen omakotitalojen kysyntä on voimistunut, mutta ei siitä asuntomarkkinoita mullistavaksi uudistukseksi ole.

Rantasen mukaan uusien asuntojen rakentamisen ennakoitu väheneminen ensi vuonna luo lisää tulppaa asuntokauppaan.