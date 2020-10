Phuketissa jopa hiljaisempaa kuin tsunamin jälkeen – näin ulkosuomalaiset matkailuyrittäjät pärjäävät koronakriisin keskellä

Neljä ulkosuomalaista yrittäjää kertoo, kuinka korona vaikutti heidän liiketoimiinsa ja mitä he odottavat tulevaisuudelta.

Ulkosuomalaisille yrittäjillekin korona on aiheuttanut haasteita.­

Korona on iskenyt ulkosuomalaisten yrittäjien lompakkoon rajulla kädellä. Lähitulevaisuudessa yrittäjät eivät näe suuria valonpilkahduksia, mutta Taloussanomien tavoittamat ulkosuomalaiset vakuuttavat, että yritykset tulevat selviämään pandemiasta pystyssä.

Turistien puute on kuitenkin huomattava ja majoitusten täyttöasteet sekä sesonkikaudet ovat jääneet lyhyenlänniksi.

Ongelmia yrittäjillä on ollut niin Espanjassa, Italiassa, Virossa kuin Thaimaassakin.

Espanja

Espanjalaisten Boutique X -hotellien yrittäjä Ville Palola sanoo, että hotellien kapasiteetti yltää vain noin 15–25 prosenttiin normaalitilanteesta. Hotellin yöpyjät ovat lähes kokonaisuudessaan espanjalaisia työmatkustajia, kun normaalitilanteessa noin puolet asiakkaista tulevat Pohjoismaista varsinkin talvikaudella.

Palolalla on hotellit Fuengirolassa ja Benalmádenassa. Lisäksi Palola lähti kesällä mukaan lentobisnekseen, jolla oli tarkoitus tuoda matkustajia Espanjaan, kun normaali reittiliikenne vielä takkusi. Matkustajia on kuitenkin ollut vähän ja Palolan mukaan lennättäminen oli pitkälti nollasummapeliä. Viime aikoina lentokoneet ovat jääneet niin tyhjiksi, ettei lennätys ole enää kannattanut ja lentoja on jouduttu toistuvasti siirtämään.

– Olimme valmiita ottamaan hieman tappiota, mutta nyt kulut kasvaisivat liian suureksi, Palola sanoo.

Kesällä Palola sanoo hotelleilla menneen ”ihan hyvin”, sillä espanjalaiset matkustivat ahkerasti. Lisäksi moni suurempi hotelliketju piti ovensa säpissä, jolloin pienemmille toimijoille muodostui markkinarako.

Ville Palolan espanjalaishotelleissa oli kesällä väkeä ihan kelvollisesti, mutta syksy on ollut hiljainen.­

Joulua kohden siirtyessä tilanne on vaikeutunut. Kuluja on jouduttu kutistamaan, eikä joulusesongista voi odottaa normaalia.

– Ihan lähitulevaisuuden näen vielä synkkänä. Helsinki–Malaga-väliltä on lähtenyt paljon reittilentoja pois, mikä pudottaa ex tempore -matkustajia.

Espanjalaisia matkustajia joulusesonkina saatetaan hotelleihin saada, mutta sesongista on tulossa historiallisen huono.

– Toivoisin, että keväällä tilanne hyväksyttäisiin ja matkustaminen helpottuisi loppukeväästä. Ei silloinkaan normaalille tasolle yllettäisi, mutta ymmärrettäisiin ehkä, että ihmiset väsyvät. Jotain golfaajia ja muita voisi silloin tänne meillekin matkustaa.

Italia

Italian Salòn kaupungin tienoilla sijaitseva Villa Arcadion ja sen ohessa toimivan ravintolan yrittäjä Jaana Nakari sanoo, että korona supisti normaalisti maaliskuusta marraskuuhun kestävän lomakauden lyhyeen. Tänä vuonna Villa Arcadion majoituspalvelut toimivat heinäkuun alusta lokakuun loppuun.

Sesongin supistumisen myötä muun muassa suomalaisten ryhmämatkat peruuntuivat ja yleensäkin suomalaisturistit ovat laskettavissa yhden käden sormin.

– Heinäkuussa, kun avasimme, odotukseni olivat alhaiset. Loppujen lopuksi meidän tavallista lyhyempi sesonki oli kuitenkin menestys ja meillä on ollut täyttä. Keskieurooppalaiset matkustajat saapuivat meille omilla autoillaan, Nakari sanoo.

Nakari sanoo, ettei odottanut matkustajia riittävän poikkeusaikana edes kutistetulle aukiololle.

Vaikka sesonkikausi jäi normaalia lyhyemmäksi, ylsi Villa Arcadion Jaana Nakarin mukaan yllättävän hyvään tulokseen aukiolokuukausilta.­

Myös ravintolapuoli on menestynyt kelvollisesti, sillä italialaiset ovat hyödyntäneet sitä normaalia enemmän tiukoista varotoimista huolimatta. Nakari sanoo, että jokaisen ravintolavieraan henkilöllisyys tarkastetaan ja jokaiselta asiakkaalta tulee myös mitata kuume ennen ruokailua.

Nakari sanoo yrityksen olevan vakavarainen ja näin ollen selviävän myös pidemmästä poikkeustilasta. Huoli kohdistuukin erityisesti vakiintuneisiin sesonkityöläisiin, joiden toimeentuloa lyhyt aukioloaika nakersi.

Ensi kevättalven osalta Nakari on kuitenkin optimistinen ja toivoo, että Villa Arcadio saataisiin avattua jo maaliskuussa.

Thaimaa

Phuketissa Tuna-resort lomakohdetta ylläpitävä Harri Haatainen sanoo, että kadut ovat hiljentyneet. Paikoin alueella on jopa hiljaisempaa kuin vuoden 2004 Tsunamin jälkeen.

Jonkun verran Phuketiin suuntautuu Thaimaan sisäistä matkailua.

– Jonkun verran tänne tulee sukeltajia. Silloin tällöin on ollut jotain asiakkaita, mutta ei nyt hyvin kuitenkaan, Haatainen sanoo.

Ulkomailta sen sijaan turisteja ei tule lainkaan. Esimerkiksi suomalaisia matkaajia on ollut viime aikoina hyvin vähän, sillä lentojen hinnat kaikkine kuluineen on kuusinkertainen hinta normaaliin verrattuna.

Harri Haatainen kertoo, että asiakkaina on lähinnä paikallisia sukellusturisteja.­

Myös paikallisissa yrityksissä poikkeustila on otettu vastaan muun muassa siten, että vuokria on jätetty keräämättä.

– Jos olemassa olevat vuokralaiset lähtevät pois, on helvetinmoinen ongelma löytää uusia vuokralaisia show’n jälleen alkaessa.

Haatainen sanoo, ettei usko joulusesongin toteutumiseen. Thaimaassa joulu ei itsessään ole suuri juhla, mutta ulkomaalaisia se on tyypillisesti maahan houkutellut.

– Pyöritämme täällä Mummolaa, eli teemme muun muassa itsenäisyyspäivänä ja jouluna perinteistä suomalaista ruokaa. Nyt ei yhtään tiedä, kuinka paljon sitä ruokaa pitää tehdä.

Maaliskuuhun mennessä Haatainen toivoisi, että tilanne normalisoituisi. Hän sanoo myös, että paikalliset ovat ottaneet koronan vakavasti ja käyttävät säntillisesti kasvomaskeja.

Viro

Lapimaja-nimellä kulkevia huoneistoja Pärnussa vuokraava Arja Partikainen sanoo, ettei hänen ja hänen miehensä majoitusyritykseen korona ehtinyt juuri vaikuttaa.

Arja ja Mikko Patrikaisen majoitusbisnestä korona koetteli vain vähän.­

Partikaisten vuokraamat huoneistot ovat talvisin pitkäaikais­vuokralla ja kesäisin palvelevat lyhyt­aikaisempana majoituksena.

Pitkäaikais­vuokraus päättyi toukokuun lopussa sopivasti silloin, kun matkustaminen Suomen ja Viron välillä vilkastui.

Loppujen lopuksi Partikainen kokee, että yrittäjät menettivät vain noin puolet kesäkuusta.

– Meihin korona ei onneksi iskenyt pelkäämällämme tavalla, hän korostaa.

Nyt toiveissa on, että ensi kesään mennessä tilanne olisi rauhoittunut, eikä koronaviruksesta johtuvia varausten perumisia nähtäisi.