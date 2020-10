Nokian tappio Samsungille näkyy sekä yhtiön tulevaisuudennäkymissä että myös uudessa organisaatiossa.

Verkkolaiteyhtiö Nokian tänään julkistama organisaatio- ja strategiauudistus sai todennäköisesti alkusysäyksen viimeistään syyskuun alussa. Tuolloin korealainen Samsung ilmoitti saaneensa yhdysvaltalaiselta jättioperaattori Verizonilta 6,65 miljardin dollarin eli noin 5,6 miljardin euron arvoisen sopimuksen, johon kuuluu muun muassa 5g-verkkolaitteita sekä palveluita.

Yhdysvaltalainen investointipankki JPMorgan laski jo heinäkuun alussa Nokian osakkeen suositusta, kun tietoja Verizonin ratkaisusta alkoi tihkua julki. Nokian osake lähti tuolloin reippaaseen laskuun Helsingin pörssissä.

Tappio oli Nokialle vakava. Vaikka Nokian liikevaihto ja tulos heinä–syyskuussa olivat odotusten mukaiset, yhtiö mainitsi sivu suun menneen jättikaupan osavuosikatsauksessaan.

Kaupalla on vaikutuksia pitkälle tulevaisuuteen. Uutistoimisto Bloombergin keräämien tietojen mukaan amerikkalainen Verizon on Nokian suurin asiakas ja sen osuus verkkolaiteyhtiön liikevaihdosta on ollut noin kahdeksan prosenttia.

Nokia alensi katsauksessaan kuluvan vuoden tuloshaarukan ylälaitaa ja arvioi nyt ensi vuoden liiketulosprosenttinsa jäävän 7–10 prosenttiin eli mahdollisesti kuluvaakin vuotta heikommaksi.

Nokia on jo aiemmin myöntänyt, että se jäi alkumetreillä jälkeen 5g-tekniikan kehityksessä, ja yhtiöllä oli isoja vaikeuksia Reefshark-verkkotuotteidensa kehittämisessä.

Lundmark lupaakin nyt 5g-tekniikaan sellaisia investointeja, että myös ne syövät ensi vuoden tulosta.

Organisaatio- ja strategiauudistuksen perusteluna ovat Lundmarkin mukaan asiakkaiden kokemukset. Tuskin organisaatiota kuitenkaan myllättäisiin yhtä perusteellisesti, jos asiakkaat olisivat kritiikistä huolimatta myös pysyneet asiakkaina.

Asiakaslähtöisyys näkyy esimerkiksi siinä, että neljä uutta yksikköä on Lundmarkin mukaan muodostettu asiakkaiden tyypillisimpien ostotarpeiden perusteella. Toinen merkki on se, keitä niiden johtoon nimitettiin.

Kiinnostava valinta on esimerkiksi IP and Fixed Networks -yksikön johtoon nouseva Federico Guillén. Alcatel-Lucentilta Nokiaan siirtynyt Guillén on nyt Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Aasian asiakasliiketoiminnan johtaja. Hänen taustallaan on toimitusjohtajan tehtäviä sekä myyntijohtamista usealla tasolla.

Cloud and Network Services -yksikön johtajaksi taas tulee Raghav Sahgal, jolla hänelläkin on taustaa myynnin johtamisesta.

Lisäksi perustetaan uusi Customer Experience -yksikkö eli asiakaskokemuksesta vastaava yksikkö, jonka johtoon tulee nykyinen Amerikan asiakasliiketoimintaorganisaation johtaja Ricky Corker. Hänen myyntisaavutuksiaan kehutaan Nokian verkkosivuilla.

Nokia on jälleen lykännyt sijoittajien jo 5g-markkinoilta odottamaa tulosparannusta. Vaikka uusi toimitusjohtaja voi merkitä yhtiölle myös uudenlaista alkua, niin osakekurssin yli 15 prosentin romahdus näyttää, että sijoittajien mitta alkaa olla täynnä.

Uuden organisaation entistä harvalukuisemmalle johtajajoukolle on joka tapauksessa luvassa entistä kovemmat paineet.

– Ydinasia on se, että jokaisen liiketoimintaryhmän täytyy pystyä osoittamaan, että ne ovat kilpailukykyisiä omin voimin ja kukin niistä luo arvoa osakkeenomistajille, Lundmark sanoi aamulla osavuosikatsauksen ja organisaatiouudistuksen julkistuksen jälkeen.

– Tätä vaatimusta ei piiloteta end-to-end-strategian taakse jatkossa.

Aika näyttää, pystyykö uusi organisaatio vastaamaan vaatimukseen.