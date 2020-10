SRV:n tappio keveni selvästi

Rakennusyhtiö SRV:n liikevaihto supistui kolmannella vuosineljänneksellä, kun toimitilarakentamisen ja asuntorakentamisen liikevaihto pieneni.

– Asuntokauppa oli vahvaa koko vuosineljänneksen ajan ja myymättömien valmiiden asuntojen määrä on erittäin vähäinen, Suomessa vain 45 kappaletta ja Venäjällä ei yhtään. Kalasataman Loiston myynti on odotustemme mukaan piristynyt, kun kohteen valmistumiseen on aikaa noin vuosi ja alue sekä asukkailta saatu palaute kehittyvät myönteisesti, SRV:n toimitusjohtaja Saku Sipola sanoo osavuosikatsauksessa.

SRV:n tappio ennen veroja keveni heinä–syyskuussa 7,0 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 14,0 miljoonasta eurosta.

Liikevaihto supistui 210 miljoonaan euroon 227 miljoonasta eurosta.

Liikevoittoa kertyi 1,7 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin liiketulos oli 6,3 miljoonaa euroa tappiollinen.

Operatiivinen liiketulos oli 7,1 miljoonaa euroa positiivinen vuodentakaisen 7,0 miljoonan euron tappion jälkeen. Operatiivinen liiketulos määritellään vähentämällä liiketuloksesta Venäjän liiketoiminnan rahoituksellisiin eriin sisältyvät laskennalliset valuuttakurssierot sekä niiden mahdolliset suojausvaikutukset.

Osakekohtainen tappio keveni 0,01 euroon vuodentakaisesta 0,18 eurosta.

– Olemme suunnitellusti kääntäneet projektiportfoliomme vähäriskisemmäksi ja vähemmän omaa pääomaa edellyttäväksi. Tilauskanta laski mutta katsauskauden tilausvirta oli edellistä kautta suurempi. Lähellä sopimusta olevien hankkeiden määrä on kuitenkin vahva ja antaa hyvän pohjan loppuvuoden tilauskertymälle, Sipola sanoo.

Hän kertoo lisäksi, että noin puolentoista vuoden tauon jälkeen SRV käynnistää loppuvuoden aikana perustajaurakoituja asuntokohteita, jotka tuloutuvat pääosin vuonna 2022.

SRV arvioi koko vuoden liikevaihtonsa laskevan viime vuoden 1061 miljoonasta eurosta, mutta operatiivisen liiketuloksen paranevan ja olevan positiivinen. Viime vuonna operatiivinen liiketulos oli 96,8 miljoonaa euroa tappiollinen.

SRV kertoo päivittävänsä strategiansa kuluvan vuoden aikana ja julkistavansa pidemmän ajan taloudelliset tavoitteet vuoden loppuun mennessä.