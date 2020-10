Yksi kuva kertoo: muualta Euroopasta lennetään jo etelään, mutta Suomesta ei

Niin Finnair kuin Finavia ovat maalanneet uhkakuvia siitä, mitä tapahtuu, jos lentoliikenne jää jälkeen muusta Euroopasta. Apollomatkat järjestävät pakettimatkoja muun muassa Ruotsista, mutta Suomessa odotellaan yhä.

Suomi jää lentoliikenteessä muiden maiden jalkoihin. Kun muualla Euroopassa lentoliikenne on palautunut lähemmäksi normaalia, Suomessa lentojen määrä laahaa vielä lähes 80 prosenttia normaalia alempana. Esimerkiksi Ruotsissa lentoliikenne on enää noin 60 prosenttia normaalia alempana ja monin paikoin Euroopassa lentoliikenne on toipunut tätäkin enemmän.

Esimerkiksi klassisista kesälomakohteista Kreikan lentojen määrät olivat lokakuussa vain noin 40 prosenttia normaalia matalammat.

Kreikka tuli koronakeväänä ja alkukesällä tunnetuksi siitä, että se päästi matkailijoita lähes kaikkialta Euroopasta maahansa ilman karanteenivaatimusta.

Euroopassa liikenne alkoi kasvaa kesä-heinäkuun vaihteessa. Myös Suomessa nähtiin tuolloin normalisoitumista, mutta elokuussa lentojen määrä jäi taas normaalivuodesta.

Jo aiemmin tässä kuussa Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki kertoi, että suomalaisen lentoliikenteen hitaampi toipuminen voi uhata Helsinki-Vantaan asemaa Euroopan ja Aasian välisen liikenteen solmukohtana.

Mäki pelkää, että vuosia tehty työ valuisi hukkaan ja kotimaisen lentokentän sijaan yhä useampi lentoyhtiö ryhtyy liikennöimään Aasian reittejään esimerkiksi Kööpenhaminan, Moskovan tai Lähi-idän kenttien kautta.

Tällä puolestaan olisi Mäen mukaan vakavat vaikutukset Suomessa toimiviin kansainvälisiin yrityksiin, sillä Aasiaan suuntautuva reittiliikenne on suuri yksittäinen syy sille, miksi Helsinki-Vantaalta on varsin hyvin reittiyhteyksiä myös moniin Euroopan kenttiin.

Aasiaan suuntautuvan liikenteen kutistuminen siis kutistaisi myös Eurooppaan suuntautuvaa reittiliikennettä ja karsisi Suomessa operoivien lentoyhtiöiden määrää.

Myös Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner kertoi yhtiön keskiviikkoisessa osavuosikatsauksessa toivovansa matkustajarajoitusten höllentämistä.

– Meidän kilpailijamme Euroopassa ovat pystyneet lentämään 2–3-kertaisia matkustajamääriä suhteessa Finnairiin. Olennaisinta on, että Suomi siirtyy eurooppalaiselle tasolle matkustusrajoitusten suhteen, Manner sanoi Finnairin lehdistötilaisuudessa.

Hän kertoi toivovansa Eurooppaan yhteisiä matkustusstandardeja ja totesi, että terveysturvallisuuden näkökulmasta koronatartunnan saaminen lennolla on hyvin epätodennäköistä.

Manner kokee, että matkustaminen voitaisiin sallia alueille, joilla koronatartuntoja on paikallisesti vähän. Esimerkiksi hän nostaa Kanariansaaret, jossa tilanne on huomattavasti Manner-Espanjaa parempi.

Aiemmin Manner sanoi Ylelle, että muita lentoyhtiöitä vähempi liikennöinti voi kutistaa Finnairia pysyvästi. Kutistuminen olisi seurausta muun muassa niin sanottujen lentoslottien menettämisestä.

Myös neljässä Pohjoismaassa toimiva Apollomatkat on päässyt todistamaan maiden erilaisia matkustuskäytäntöjä. PR-henkilö Satu Kontulaisen mukaan Suomessa ja Norjassa matkustajarajoitukset käytännössä estävät pakettimatkojen järjestämisen. Tanskassa matkoja on voitu pienimuotoisesti järjestää syksyn aikana ja Ruotsissa tilanne on eniten normaali. Myös länsinaapurissa matkoja on huomattavasti normaalia vähemmän, mutta muun muassa Kanariansaarille ja Kreikkaan järjestetään pakettimatkoja.

– Suomessa pakettimatkat ovat peruttu ainakin joulukuun alkuun saakka. Sitten loppuvuoden tilannetta tarkastellaan rajoitusten puitteissa, Kontulainen sanoo.

Ei ole tiedossa, että Ruotsin Apollomatkoissa olisi todettu koronatartuntoja, hän kertoo. Matkat on onnistuttu järjestämään turvallisesti.

SVT:n mukaan länsinaapurissa on matkailtu syyslomakaudella muutenkin ahkerasti. Norwegian on myynyt lentojaan loppuun ja SAS:in Välimeren ja Kanarian lentojen kysyntä on kasvanut merkittävästi.

Samanlainen ilmiö on nähtävissä myös Britanniassa, joka lisäsi syyslomakauden alla Kanariansaaret hyväksyttyjen kohteiden joukkoon.

Suomessa näin ei kuitenkaan ole.

Kontulainen sanoo luottavansa hallituksen matkustusrajoituksiin, mutta pitää harkitsemisen arvoisena Finnairin toimitusjohtaja Mantereen esittämää ideaa matkustamisen sallimisesta kohteisiin, joissa koronatilanne on alueellisesti hyvä. Hän muistuttaa, että esimerkiksi Kanarialle lennetään useista maista juuri sen alueellisen tilanteen takia.

– Jos selkeitä alueita pystytään määrittämään, niin olisihan se varmasti edullista.

Kontulainen muistuttaa, että Suomen rajoitusten lisäksi matkailua vaikeuttavat kohdemaan asettamat rajoitukset.