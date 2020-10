Pandemian uusi aalto säikäytti sijoittajat – markkinoilla rytisee taas

Levottomuus on iskenyt taas markkinoille.

Espanjaan julistettiin sunnuntaina taas poikkeustila. Rajoituksia on kiristetty viime päivinä myös muualla.­

Koronapandemian yltyminen uudelleen on säikäyttänyt sijoittajat ympäri maailmaa. Euro halpenee dollaria vastaan, korot heiluvat ja osakkeet vajoavat.

Epävarmuutta aiheuttavat paitsi koronavirus, myös ensi tiistaina järjestettävät Yhdysvaltain presidentinvaalit ja maan elvytyspakettia koskevan päätöksenteon jumiutuminen.

Markkinoilla arvioidaan, että pandemian äityminen uudelleen on silti uhista suurin. Sijoittajat pelkäävät, että uudet taudin hillitsemiseksi asetettavat rajoitukset jarruttavat talouden elpymistä.

Yhteisvaluutta euro on tänään heikentynyt kolmatta päivää peräkkäin ja on lähestymässä suurinta yhtäjaksoista notkahdustaan yli kuukauteen. Muutamassa päivässä euro on heikentynyt suhteessa dollariin 0,9 prosenttia.

Euroopan keskuspankilla on tällä viikolla korkokokous ja sijoittajat odottavat tilanteen näkyvän sen huomisissa lausunnoissa.

Japanin jeni on puolestaan vahvistunut sekä euroa että dollaria vastaan ja sen dollarikurssi on liikkunut korkeimmillaan viiteen viikkoon.

Korkomarkkinoilla Yhdysvaltain ja Saksan valtionlainojen korot ovat laskeneet. Sen sijaan Italian ja Kreikan joukkovelkakirjalainojen korot ovat nousseet.

Osakkeet ovat halventuneet ympäri maailmaa. Laaja eurooppalainen Stoxx 600 -indeksi liikkui iltapäivällä toukokuun lopun lukemissa. Indeksifutuurit ennakoivat, että kaupankäynti New Yorkissa alkaa tänään selvästi miinuksella.

Kello 15 Suomen aikaan euro liikkui 1,1725 dollarissa, kun myöhään eilen se pysähtyi 1,1796 dollariin. Dollari oli 104,38 jenissä jäätyään eilen 104,42 jeniin. Euro liikkui 122,37 jenissä, kun eilisillan noteeraus oli 123,16 jeniä.

Eilen kolme korkopistettä laskenut Yhdysvaltain kymmenvuotisen lainan korko oli laskenut kaksi korkopistettä 0,75 prosenttiin. Eilen ennallaan pysynyt kaksivuotisen lainan korko oli hieman laskeneen 0,15 prosentissa.

Saksan liittovaltion kymmenvuotisen korko oli laskenut kaksi korkopistettä -0,63 prosenttiin.