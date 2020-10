Finnair vetoaa valtioon ja toivoo löyhempiä rajoituksia: ”Virus on kotoperäinen ongelma”

Lentoyhtiö Finnair toivoo valtiolta löyhennyksiä matkustusrajoituksiin. Finnairin kilpailijat ovat voineet lentää 2–3-kertaisia matkustajamääriä, toimitusjohtaja Topi Manner sanoo.

–On totta, että Kanariansaarten virustilanne on olennaisesti Manner-Espanjaa parempi. Meidän näkemyksemme mukaan olisi tärkeää ottaa alueellinen näkökulma entistä paremmin esille, Topi Manner sanoi lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.­

Tappioissa rämpivän lentoyhtiö Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner toivoo valtion tukea nyt erityisesti siten, että matkustusrajoituksia löyhennettäisiin.

Manner harmittelee sitä, että Suomen matkustusrajoitukset ovat eurooppalaisessa mittakaavassa poikkeuksellisen tiukat.

– Meidän kilpailijamme Euroopassa ovat pystyneet lentämään 2–3-kertaisia matkustajamääriä suhteessa Finnairiin. Olennaisinta on, että Suomi siirtyy eurooppalaiselle tasolle matkustusrajoitusten suhteen, Manner sanoi Finnairin lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

Mannerin mukaan kansainvälinen ilmailujärjestö IATA on todennut koronatartunnan saamisen todennäköisyyden lennolla pienemmäksi kuin salamaniskun saamisen.

– Se, mitä koko matkailu niin Eurooppa-tasolla, Suomessa kuin muuallakin tarvitsee on yhtenäisiä standardeja, yhtenäisiä matkustusohjeistuksia.

Mannerin mukaan nykyistä löyhempien matkustusrajoitusten puolesta puhuu Suomessa se, miten vähän riskimaista tulleiden matkustajien testauksissa on löytynyt koronapositiivisia.

– Helsinki-Vantaalla kun testataan kovimman riskin maista tulevia, vain 0,9 prosenttia matkustajista on koronapositiivisia. Terveysviranomaisten mukaan suurin osa näistä ei ole tartuttavassa vaiheessa. Eli korona on kotoperäinen ongelma, ja sen takia on terveysturvallisuuden näkökulmasta perusteltua meidän mielestämme siirtyä eurooppalaiselle tasolle.

– Tämä on se asia, mitä me valtiolta ennen kaikkea tarvitaan.

Monista Euroopan maista tehdään jo matkoja esimerkiksi Kanariansaarille, jossa on Manner-Espanjaa parempi tautitilanne.

Topi Mannerin mukaan matkustusrajoitusten olisi muututtava, jotta Finnairin tai siihen kuuluvan Aurinkomatkojen kannattaisi aloittaa tulevana talvena matkat lennot sinne.

– Se edellyttää sitä, että meillä on mahdollisuus järkevällä tavalla täyttää nämä koneet. On totta, että Kanariansaarten virustilanne on olennaisesti Manner-Espanjaa parempi. Meidän näkemyksemme mukaan olisi tärkeää ottaa alueellinen näkökulma entistä paremmin esille.