It-yritys päätti ottaa etätyön kunnolla haltuun – tällaisia ovat videotapaamisten edut ja sudenkuopat

It-yritys Wunderin viestintäpäällikkö puhuu psykologisen turvallisuuden ja empatian merkityksestä erityisesti näinä etäkommunikaation aikoina.

It-talo Wunderissa töitä tehdään suureksi osin etänä. Lähityötäkin saa tehdä, ja moni sopii tiimin kesken vaikka viikoittaisesta konttoripäivästä.

Digitaalisten palveluiden yrityksessä työskentelee 110 henkeä Suomessa, Latviassa ja Virossa. Suomessa porukkaa on 70 henkeä. Etäkommunikaatio on arkea, ja sen toimivuutta on paljon mietitty jo ennen koronaa paljon.

Taloussanomat käsitteli tiistaina pitkittyvään etätyöhön liittyviä kielteisiä ilmiöitä, kuten niin kutsuttua etätyöapatiaa.

Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan jatkuva etätyökalujen kautta kommunikointi on omiaan latistamaan tunteita, ja työpäivien monotonisuus tylsistyttää mieltä.

Wunderin viestintäpäällikkö Akira Ahola kertoo, että videovälitteisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksiin ja sudenkuoppiin on yrityksessä oli herätty jo paljon ennen koronaa. Yritys oli mukana aivotutkija Katri Saarikiven Humex-tutkimushankkeessa. Siinä selvitettiin videovälitteistä vuorovaikutusta ja empatian ilmenemistä.

Wunderissa pyritään saamaan etäkommunikointi teknisesti niin laadukkaaksi kuin mahdollista, jotta vuorovaikutus vastaisi mahdollisimman paljon kasvokkaista.

– Videoviestintä antaa enemmän kuin pelkkä ääni tai kirjoitetut viestit, Ahola sanoo.

Perusohjeena on, että kamera pidetään päällä ja ääni- ja kuvasäädöt laitetaan kuntoon. Mitä heikompi yhteys, sitä vaikeampi tulkita vastapuolen signaaleja.

Ahola on huomannut, että vieraampien ihmisten kesken keskustelu voi olla aluksi kömpelöä. Mitä läheisemmin tunnetaan, sitä helpommin juttu soljuu myös videon välityksellä. Se kertoo siitä, että etäviestiminen vaatii totuttelua ja opettelua, mutta voi parantua paljon.

Wunderissa me-henkeä yritetään ylläpitää eri tavoin. HR-tiimi on lähettänyt tsemppi- ja kiitosviestiä, ja on aktiivisesti yhteydessä työntekijöihin. Kesällä eri toimipisteissä järjestettiin pieniä ulkoilmatapaamisia. Kollegoiden näkeminen oli monelle todella tärkeää, Ahola kertoo.

Myös niin kutsuttu psykologinen turvallisuus on nähty tärkeäksi ja ajankohtaiseksi teemaksi yhtiössä.

– Että uskaltaa nostaa tiimissä vaikeita asioita esille ilman pelkoa niiden alas ampumisesta. Psykologinen turvallisuus tarkoittaa, että uskaltaa luottaa tiimiläisiin. Tässä on aika hyvin onnistuttukin, vaikka aina voi kehittyä paremmaksi.

– Virtuaalisesti viestiessä empatia ei välity samalla tavalla kuin kasvokkain. Ihminen ymmärtää toista paremmin empatian avulla. Tälle virtuaalialustoissa viestiminen voi aiheuttaa haasteen.

Ahola selvitti myös muiden työntekijöiden tuntoja etätyöstä. Yhtä asiaa hän painottaa erityisesti.

– Lähes kaikki kokevat, että ovat kuitenkin etuoikeutetussa asemassa voidessaan ylipäätään tehdä töitä ja etänä. On paljon kiitollisuutta, ja koetaan, että asiat voisivat olla paljon huonomminkin.

Wunderilaisten palautteissa on iloittu etätyöstä syksyllä, sillä se mahdollistaa ulkoiluhetket valoisaan aikaan. Ohjelmistokoodarille, joka tekee erityistä tarkkuutta ja keskittymistä vaativaa työtä, rauhallinen koti on avokonttoria parempi työskentelytila. Yksinasuvien viesteissä on puolestaan korostunut, kuinka tärkeäksi toimisto koetaan.

– Hyvin ristiriitaiset tunteet. Työkavereita on ikävä, spontaaneja palavereita ja kohtaamisia, sitä tunnetta kun jotain hienoa keksitään yllättäen yhdessä. Mutta työ on tehokasta ja olen oppimassa ottamaan laadukkaita taukoja – ulkoilemalla ja paristoja lataamalla, eräs työntekijä kuvasi.