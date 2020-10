Valion viestintäjohtaja Helena Karhujoen mukaan myös Valion intresseissä on lisätä ruoantuotannon ja ruokavalioiden vastuullisuutta ja kestävyyttä.

Kaurajuomayhtiö Oatly aiheutti kohun, kun Helsingin Sanomissa julkaistiin tiistaina yhtiön mainos, jossa otetaan voimakkaasti kantaa maidontuotantoa ja sen ilmastovaikutuksia vastaan.

Taloussanomat kysyi Valiolta, miten he suhtautuvat Oatlyn kohua herättäneeseen mainoskampanjaan sekä lapsiin kohdistuvaan mainontaan ylipäätään. Valion viestintäjohtaja Helena Karhujoki vastasi kysymyksiin sähköpostitse.

Karhujoki sanoo, ettei Oatlyn ”tyylilleen uskollinen” kampanja tullut yllätyksenä, mutta toteaa, ettei Valio kommentoi muiden yritysten mainontaa. Hänen mukaansa Oatlyllä ja Valiolla on hyvin samanlaiset tavoitteet, vaikka ensi näkemältä saattaa vaikuttaa muulta.

– Molemmilla yrityksillä on halu lisätä ruoantuotannon ja ruokavalioiden vastuullisuutta ja kestävyyttä. Uskomme, että sekä maitotuotteilla että kasvipohjaisella ruoalla on paikkansa tulevaisuuden kestävässä ruokavaliossa. Vastakkainasetteluun emme halua lähteä, Karhujoki sanoo.

Hän nostaa esille Valion tavoitteen tehdä maidontuotannostaan hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Tähän pyritään muun muassa tekemällä lehmien lannasta biokaasua, jota voitaisiin tulevaisuudessa käyttää polttoaineena.

Ruotsalaisen kaurajuomavalmistaja Oatly AB:n Maitomyytti-kirjassa sanotaan, että maito- ja lihateollisuus aiheuttavat hirvittävät ilmastopäästöt. Kirjaa on lähetettty suomalaisille postissa.­

Yliopistolehtori Markus Vinnari Helsingin yliopiston taloustieteen laitokselta esitti Twitterissä, että koulussa ravitsemusviestintää saisivat hoitaa julkisissa tiloissa vain viranomaiset. Karhujoen mukaan kyseessä on tärkeä aihe, josta on hyvä keskustella laajemminkin.

Opetushallitus (OPH) on vuonna 2014 laatinut yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kanssa muistion, jossa linjataan muun muassa alaikäisiin kohdistuvasta markkinoinnissa kouluissa ja päiväkodeissa.

Karhujoki toteaa, etteivät he OPH:n linjauksen mukaisesti jaa alaikäisille mainonnallisia materiaaleja kouluissa tai varhaiskasvatuksessa. Tällä hetkellä Valio tuottaa eri ikäisille suunnattuja ravitsemusesitteitä, jotka pohjautuvat pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin.

– Näitä materiaaleja ei toimiteta suoraan lapsille tai heidän vanhemmilleen. Ammattilaiset, kuten terveydenhoitajat, voivat tilata materiaaleja meiltä veloituksetta, Karhujoki sanoo.

Karhujoen mukaan mitään materiaaleja ei oma-aloitteisesti lähetetä kouluihin, päiväkoteihin tai neuvoloihin eikä esitteitä ole tarkoitettu suoraan kuluttajien tilattavaksi. Ammattilaisille suunnatut esitteet laaditaan yliopisto­koulutettujen ravitsemus­asiantuntijoiden toimesta.

– Nettisivuillamme on reseptien ohessa ravitsemustietoa laajasti niin sekasyöjille, lakto-ovo-vegetaristeille kuin vegaaneille. Ei suinkaan niin, että olisi pelkkiä maitoesitteitä, Karhujoki lisää.

Valio on alkuvuonna päivittänyt markkinointipolitiikkaansa siten, etteivät he enää tee alle 13-vuotiaille kohdistettua mainontaa. Tämä asia on kuitenkin erillään Valion ravitsemusviestinnästä.

– Teimme laajan arvioinnin markkinoinnista monesta eri näkökulmasta tarkasteltuna, ja tämä alle 13-vuotiaisiin kohdistuva mainonta oli yksi päivitetty asia. Politiikan päivityksen myötä emme esimerkiksi mainosta tuotteitamme selkeästi lapsille suunnatuissa some-kanavissa, Karhujoki sanoo.

– Emme ole aiemminkaan lähettäneet ravitsemusesitteitä kuluttajille (aikuiset tai lapset), vaan toimitamme niitä vain ammattilaisille ainoastaan, kun he sitä itse pyytävät, Karhujoki lisää.