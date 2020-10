Kommentti: Tietoturvaskandaali on jälleen räikeä muistutus – yritysten vastuuta on pakko vaatia ja vahtia

Elinkeinoelämän vaikuttajat ottivat nokkiinsa, kun pääministeri rohkeni peräänkuuluttaa yritysten vastuullisuutta. Kiukuttelu on naurettavaa niin kauan kuin räikeitä skandaaleja paljastuu kuin liukuhihnalta, kirjoittaa Jan Hurri.

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietoturvaskandaali on monin tavoin ainutlaatuinen ja ainutlaatuisen vastenmielinen tapaus.

Potilastietoja varastanut roisto tai rosvokopla on syyllistynyt mahdollisesti useisiin poikkeuksellisen tökeröihin rikoksiin. Mutta tapaus nostaa esiin pahoja laiminlyöntejä myös yrityksen omista toimista ja niiden valvonnasta.

Siksi tämäkin skandaali edustaa "vain" yhtä surkeaa uutta lenkkiä yhä pitenevässä yritysskandaalien ketjussa.

Vastaamon tapaus liittyy omalla surkealla tavallaan siihen skandaalien ketjuun, jonka näkyvimpiä viime aikojen muita lenkkejä ovat aiemmin tänä syksynä paljastunut sähköyhtiö Carunan siirtohintakuppaus ja useista hoiva-alan yrityksistä viime vuonna paljastuneet vanhushoivan puutteet ja jopa ihmishenkiä vaarantaneet laiminlyönnit.

Mielenterveyspalveluissa, vanhusten laitoshoivassa ja varsinkin sähkönsiirrossa on toki enemmän eroja kuin yhtäläisyyksiä, mutta näissä skandaaleissa on myös yhteisiä piirteitä.

Niitä on ainakin neljä.

Bisnestä peruspalveluilla

Ensimmäinen Vastaamoa, Carunaa ja hoivayrityksiä yhdistävä piirre on, että kaikissa niissä on enemmän tai vähemmän kyse yhteiskunnan peruspalveluiden tuottamisesta – ja voittoa tavoittelevasta yksityisestä yritystoiminnasta.

Yritystoiminta ei sinänsä ole hyvää tai pahaa, joten yksityinen yritystoiminta ei ole edes peruspalveluiden tuotannossa aina tai varsinkaan automaattisesti yleisen edun vastainen vahinko.

Mutta jos yrityksellä – tai paremminkin yrityksen omistajilla ja johtajilla – on vähänkään kiusausta ja taipumusta liian hanakkaan ja liian ahneeseen voitontavoitteluun ja vielä turhan taipuisa seteliselkäranka, voi siitä koitua vakavaa vahinkoa yrityksen asiakkaille, kansalaisille, muille asianosaisille ja jopa laajemmin koko yhteiskunnalle.

Kallista kustannustehokkuutta

Vastaamon tapauksen poliisitutkinta on kesken, joten rikosten ja virheiden määrä ja laatu eivät ole vielä tiedossa.

Mutta se on jo käynyt selväksi, että yritys on mitä ilmeisimmin tinkinyt tietojärjestelmiensä laadusta ja tietoturvansa vähimmäisvaatimuksista.

Onpa kyse taitamattomuudesta tai välinpitämättömyydestä, voi ahneudellakin olla osuutta tapahtumien kulkuun. Tietoturvan hankkiminen, varmistaminen ja asianmukainen ylläpitäminen maksaa rahaa, joten tietoturvasta tinkiminen voi olla yksi keino karttaa kustannuksia.

Samalla tavalla kuin vanhusten hoitaminen mahdollisimman niukoin hoitajavoimin – tai hoitamatta jättäminen – voi olla yksi keino tinkiä hoivayrityksen kustannuksista.

Turhien kustannusten karsiminen on toki järkevää ja oikein, mutta välttämättömien kustannusten karsiminen voi vaarantaa terapia-asiakkaiden tietoturvan tai hoiva-asiakkaiden terveyden.

Sähkönsiirron esimerkki on sekin samaa maata, joskin hieman eri muunnelmana. Siirtohintakuppaus ei vaaranna kenenkään tietoturvaa tai terveyttä, mutta kukkaron se vaarantaa.

Kallista mutta kehnoa

Toinen esimerkkiskandaaleja yhdistävä seikka on peruspalveluita liiketoiminnan voitontavoittelulle altistava hallintoharha, joka yhä uskoo ulkoistamisten ja yksityistämisten säästävän kustannuksia ja parantavan palveluiden laatua.

Joissakin ihanteellisissa täysosumatapauksissa tämä voi toki olla mahdollistakin. Mutta yksityinen yritystoiminta ja siihen välttämättä liittyvä voitontavoittelu eivät millään tavoin takaa, että yhteiskunnallisten peruspalveluiden tuottaminen ja niiden yleishyödylliset tavoitteet alkaisivat kuin taikaiskusta syntyä entistä edullisemmin ja vieläpä entistä laadukkaampina.

Skandaaliesimerkit varoittavat toisenlaisestakin vaihtoehdosta, että peruspalveluiden ulkoistaminen tai niiden hankkiminen yksityisiltä liikeyrityksiltä voikin nostaa hintaa tai laskea laatua tai molempia.

Ilmiselvistä riskeistä – ja toistuvista skandaaleista – huolimatta poliittinen päätöksenteko ja julkinen hallinto tuntee kummallista vetoa milloin minkäkin peruspalveluiden ulkoistamisiin.

Taustalla voi olla aatteellisia ihanteita, kuten usko yksityisen liiketoiminnan ylivoimaiseen tehokkuuteen ja julkisia laitoksia parempaan kykyyn tuottaa yleistäkin hyvää. Toinen mahdollinen selitys on kömpelö yritys kiertää julkisen talouden budjettirajoitteita siirtämällä joka tapauksessa kansalaisten maksettaviksi päätyviä kustannuksia julkisten budjettien ulkopuolelle.

Vallattomasti valvomatta

Kolmas esimerkkiskandaaleja yhdistävä seikka on lainsäädännön ja julkisen valvonnan puutteellisuus – ja nähtävästi ammottavat aukot ja luokaton toteenpano.

Julkinen valta määrittelee lainsäädännön ja muun sääntelyn keinoin, minkälaisin vaatimuksin esimerkiksi nyt puheena olevia palveluita on tuotettava. Sääntely määrää, miten potilastietoja on säilytettävä, hoivavanhuksia hoidettava tai sähköä siirrettävä.

Sama julkinen valta määrittelee myös sen, mikä taho ja millä tarkkuudella valvoo, vahtii ja vaatii, että sääntelyä myös noudatetaan. Tai näin ainakin luulisi olevan.

Vastaamon tapauksen omituisiin ja pöyristyttäviin piirteisiin kuuluu, että psykoterapian kaltaisia herkkiä terveyspalveluita voi tässä maassa tuottaa – ja arkaluontoisia potilastietoja säilyttää – ilman vähäistäkään tietoturvan viranomaisvalvontaa.

Vanhuspalveluissa ja sähkönsiirrossakin on sentään jonkinlaista valvontaa, mutta sekään ei ole estänyt skandaaleja. Tekemistä on siis todella runsaasti, jos peruspalveluissa on tarkoitus ylläpitää edes välttäviä laatuvaatimuksia.

Vastuullisuus vaatii vahtinsa

Neljäs näitä skandaaleja yhdistävä seikka on yritysvastuun – tai yrityksen yhteiskuntavastuun, miten vain – puuttuminen tai ainakin sen pahanlainen pettäminen.

Kussakin esimerkkitapauksessa liiketoiminnan yksityisen edun tavoittelusta on koitunut yleisen edun vastaista ilmeistä haittaa.

Yksityinen ja yleinen etu ovat syystä tai toisesta ajautuneet vastatusten, ja yritysten johtajat ja omistajat ovat asettaneet yksityisen etunsa yleisen edun edelle.

Valinnoista on ensin syntynyt voittoja – tai ainakin niillä on haviteltu voittoja. Mutta lopulta niistä on koitunut myös asiakkaiden taloudellisia, terveydellisiä ja henkisiä tappioita – ja luokattomia skandaaleja.

Poliittisten päättäjien on korkea aika havahtua sääntelyn ja valvonnan puutteisiin – ja korjata ne.

Ja elinkeinoelämän vaikuttajien on korkea aika lopettaa kiukuttelu ja myöntää, että yritysten yhteiskunnalliseen vastuuntuntoon ei voi sokeasti luottaa, vaan sitä on lainsäätäjän vaadittava ja valvojan vahdittava.