Kiina rakentaa kaikessa hiljaisuudessa uutta suuruuttaan ja varautuu suurvaltapolitiikkaan – ”Osaa pelata todella pitkää palloa”

Kiina aikoo kääntyä sisäänpäin ja pyörähtää sieltä maailmalle entistä vahvempana.

Suurin piirtein näin voisi kuvailla Kiinan uutta politiikkaa, josta maan päättäjät ovat tänä vuonna puheissaan käyttäneet termiä dual circulation.

Tällä viikolla Kiinassa on käynnissä puoluekokous, jossa muotoillaan ehdotus uudeksi Kiinan viisivuotissuunnitelmaksi. Ennakkoon näyttää selvältä, että Kiina aikoo suunnitelmassaan keskittyä kotimarkkinoiden kysynnän vahvistamiseen sekä uusien huipputeknologioiden kehittämiseen.

Syitä näihin painopisteeseen on kaksi. Kiina ei halua jäädä länsimaisten tuotteiden halvan työvoiman tehdasmaaksi. Siksi Kiina on jo vuosien ajan pyrkinyt vahvistamaan keskiluokkaistumista.

Toinen syy on kiristyneissä suhteissa. Länsimaat ovat viimeistään koronaviruspandemian myötä havainneet riippuvuutensa Kiinasta esimerkiksi lääkkeiden raaka-aineissa ja monella teknologia-alalla. Yhä useammassa maassa on alettu puhua siitä, että näistä riippuvuuksista on syytä päästä eroon.

Kiinalla on siis kiire pyrkiä varmistamaan kotimarkkinoiden kysyntä ja samaan aikaan etsiä uusia aloja, joilla löytää etulyöntiasema.

– Kiina varautuu suurvaltapolitiikkaan. Länsimaat ja erityisesti Yhdysvallat pyrkivät irtautumaan Kiinan riippuvuudesta. Yhdysvallat pyrkii myös vetämään mukaan vanhoja partnereita ja kehottaa niitä kieltämään Huawein tuotteet verkoissaan, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) kauppapolitiikka-tiimin johtaja Hanna Laurén sanoo uutistoimisto Startelille.

Laurén kertoo, että Kiina on tehnyt tätä varautumista jo pidemmän aikaa. Kiina on esimerkiksi kaikessa hiljaisuudessa ottanut Kongossa haltuunsa suuren osan koboltin tuotannosta ja jakelusta. Koboltti on yksi avainraaka-aineista elektroniikassa ja erityisesti akuissa.

– Kiina osaa pelata todella pitkää palloa. Samalla kun julkisesti miekkaillaan Huawei-asioilla, Kiina toimii hiljaisesti muualla. Kiina liikkuu mahdottoman nokkelasti siellä missä muut eivät vielä ole ja hakee omaa teknologista vientiä.

Joutuvatko yritykset välikäteen?

Kaikilla mailla ei ole varaa suhtautua tiukasti Kiinaan, koska ne ovat niin riippuvaisia siitä. Yhdysvallat on pyrkinyt siksi iskemään juuri siihen, missä on Kiinan heikkous.

– Kiina on mikrosiruissa täysin riippuvainen Yhdysvalloista.

Tätä tilannetta Kiina on pyrkinyt korjaamaan. Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu kertoi viime torstaina julkaistussa blogissa, että Kiina on käyttänyt mikrosirujen kehittämiseen miljarditolkulla rahaa.

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.­

Jos välit länsimaiden ja Kiinan välillä kiristyvät entisestään, voivat Kiinassa toimivat yritykset joutua ikävään välikäteen. Jos vaikkapa Suomi kieltää Huawein tuotteiden käytön, voi Kiinassa toimiva suomalainen yritys joutua Kiinan valtion toimien kohteeksi.

Suunnitelmasta etsitään uhkia ja mahdollisuuksia

Tällä viikolla julkaistaan jossain vaiheessa tietoja uudesta Kiinan viisivuotissuunnitelman ehdotuksesta. Laurén kertoo, että tarkkaa tietoa ei ole minä päivänä, sillä puoluekokouksesta ei julkaista etukäteen aikataulua.

Länsimaissa eri toimijat katsovat tulevaa ehdotusta eri näkökulmasta.

Valtioiden ja EU:n päättäjät luultavasti miettivät, että mihin asioihin kannattaa satsata, jotta Kiina ei saa niissä ylivoimaista markkinajohtajan asemaa. Muutos edellisen suunnitelman julkaisuajankohtaan on iso.

– Kiina nähtiin viisi vuotta sitten suurena markkinana. Nyt Kiina nähdään selvästi systeemisenä kilpailijana. Tämä näkökulma on yleistynyt erityisesti viimeisen vuoden aikana.

Yrityksissä tulevaa viisivuotissuunnitelmaa odotetaan toisesta syystä. Yritysten johtajat miettivät, että voisiko oma tuote tai palvelu olla sellainen mikä kävisi Kiinassa kaupaksi.

Kauppaa Kiinan kanssa ei nimittäin kukaan halua lopettaa kokonaan.