Pöytäkirja: Vastaamon hallitus tiesi it-järjestelmän puutteista jo viime vuonna – perustajaperhe nettosi yhtiön myynnillä

Vastaamon hallituksen kokouspöytäkirjan mukaan it-järjestelmän kehitys kuului yhtiön tämän vuoden tärkeimpiin tavoitteisiin.

Tietomurron kohteeksi joutuneessa Vastaamossa tajuttiin yhtiön tietojärjestelmän kehitystarpeet mahdollisesti jo vuosi sitten, selviää yhtiön hallituksen pöytäkirjasta tämän vuoden tammikuulta.

Pöytäkirjaotteen mukaan yhtiön hallituksen 21. tammikuuta pitämässä kokouksessa päivitettiin edellisenä syksynä mietityt strategiset prioriteetit. Listan neljäntenä kohtana on ”IT Kotipesä kuntoon”. Vastaamon it-strategiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Ote Vastaamon hallituksen pöytäkirjasta viime tammikuulta.­

Yhtiön toimialoiksi on nimetty terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen lisäksi myös liikkeenjohdon konsultointi sekä tietojenkäsittelypalvelu.

Vahinko oli kuitenkin tapahtunut jo aiemmin. Vastaamo tiedotti, että tietomurto yhtiön asiakasrekisteriin oli tehty todennäköisesti marraskuussa 2018. Murrossa on siis viety asiakkaiden tietoja ajalta ennen vuoden 2018 marraskuun loppua.

Vastaamon mukaan on kuitenkin myös mahdollista, että yhtiön järjestelmiin olisi tunkeuduttu myös tämän jälkeen ainakin maaliskuuhun 2019 asti. Yhtiön mukaan on mahdollista, että yksittäisiä tietoja on tarkasteltu ja kopioitu siis myös marraskuun 2018 ja maaliskuun 2019 välillä.

Murrettu asiakastietojärjestelmä on yhtiön itsensä kehittämä. Se kuuluu laissa säädeltyihin niin kutsuttu B-luokan järjestelmiin, joilta laki ei vaadi ulkopuolista tietoturvallisuuden vartiointia, ja joita viranomaiset valvovat vain jos niissä on erityisiä syitä epäillä ongelmia.

Maanantaina Vastaamon hallitus kertoi erottaneensa yhtiön toimitusjohtajana sen perustamisesta saakka toimineen Ville Tapion. Hallituksen puheenjohtaja Tuomas Kahri sanoi Tapion tienneen yhtiön palvelimiin kohdistuneesta tietomurrosta ja pimittäneen tiedon hallitukselta yli puolentoista vuoden ajan.

Valtiokin kuuluu Vastaamon omistajiin

Vastaamo-yritys on ollut hyvässä kasvussa viime vuodet. Vuoden 2018 lähes 11 miljoonaa euron liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes 14 miljoonaan. Tosin samalla Vastaamon tulos putosi 491 000 euron voitosta 429 000 euron tappiolle.

Viime vuonna Vastaamon aiemmin kokonaan omistanut Tapion perhe myi noin 70 prosenttia osakkeistaan Intera Partners -sijoitusyhtiön Rahasto III:lle. Perheen isä Perttu Tapio luopui osakkeistaan kokonaan, kun taas Vastaamon toimitusjohtajana toiminut perheen poika Ville Tapio pysyi vähemmistöosakkaana 27 prosentin osuudella. Myös perheen äiti Nina Tapio säilytti itsellään 3 prosentin osuuden.

Myös Suomen valtio kuuluu Vastaamon omistajiin sijoitusten kautta. Intera Partners Rahasto III:ssa ovat mukana muun muassa Valtion eläkerahasto, Suomen Teollisuussijoitus sekä Keva.

Käytännössä rahasto näkyy yrityksen organisaatiossa yritysjärjestelynä. Vastaamon omistaa 70 prosenttisesti PTK Hallinto Oy -niminen holding-yhtiö, joka omistaa myös kokonaan myös PTK Midco Oy -nimisen holding-yhtiön.

Vastaamoa ollaan sulauttamassa PTK Midcoon yritysrakenteen yksinkertaistamiseksi.