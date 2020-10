Fazer palkkaa 100 uutta leipuria, valittelee työvoimapulaa: ”Ei ole ehkä ollut trendikkäin ammatti”

Fazer Leipomot kasvattaa myymäläleipomoiden määrää parillakymmenellä ensi vuonna.

Fazer Leipomoilla on nyt 101 myymäläleipomoa, ja ne työllistävät noin 600 leipuria.­

Fazer Leipomot aikoo palkata ensi vuonna noin sata uutta leipuria myymäläleipomoihinsa, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Myymäläleipomoita on tarkoitus perustaa muutama lisää loppuvuonna ja ensi vuonna parisenkymmentä, kertoo Fazer Leipomoiden myymäläleipomoliiketoiminnasta vastaava johtaja Marika Hagelberg kertoo Talousanomille.

Alaa vaivaa Fazerin mukaan kuitenkin työvoimapula, joka uhkaa jo liiketoiminnan kasvua. Monet alalle kouluttautuneet eivät Hagelbergin mukaan jää alalle.

– Leipurin ammatti ei ole välttämättä ollut ihan trendikkäin ammatti viime vuosina, ja se on saattanut olla fyysisesti rankempaa kuin moni on ehkä ajatellutkaan, kun on kouluttautunut ammattiin, Hagelberg arvelee.

Fazerin myymäläleipomoissa tehdään kaksivuorotyötä, ja aikaisimmat vuorot voivat alkaa viiden aikaan aamulla.

– Joillekin saattaa olla vaikeaa herätä siihen aikaan.

Hagelbergin mukaan kasvavaa kysyntää on erityisesti artesaanileipureille, ei niinkään teolliseen leivontaan. Taustalla on käsintehtyjen tuotteiden arvostuksen nousu.

– Emme näe, että trendi muutamassa vuodessa loppuisi, että elämyksellisyyden hakeminen katoaisi.

Fazer on itse kouluttanut artesaanileipureita vuodesta 2018 lähtien yhteistyössä Forssan ammatti-instituutin, Stadin ammattiopiston ja Koulutuskeskus Salpauksen kanssa.

Artesaanileipurikoulun kaksivuotisissa opinnoissa on parhaillaan 27 leipuriopiskelijaa. Fazerin mukaan oppilaita on parikymppisistä 50-vuotiaisiin.

Mukana on alanvaihtajia esimerkiksi ravintoloista, kaupan alalta ja jopa rakennusalalta, Hagelberg kertoo.

Ensimmäiseltä vuosikurssilta valmistui kahdeksan opiskelijaa, joista seitsemän työskentelee Fazerin myymäläleipomoissa.

Neljäs vuosikurssi alkaa ensi syksynä.

Kurssilta valmistuneille tarjotaan töitä myymäläleipomoista, ja heille maksetaan työehtosopimusten mukaista taulukkopalkkaa.

Fazerin toiveena olisi, että leipureita koulutettaisiin nykyistä enemmän.

Fazer alkoi siirtyä myymäläleipomoissaan käsin tehtyyn leivontaan vuonna 2013.