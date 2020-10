Etlan muistio: talouskasvusta luopuminen huono ratkaisu ilmastonmuutokseen – koronakriisi hyvä osoitus

Etlan tänään julkaistun muistion mukaan talouskasvun karsiminen on huono ilmastotoimi.

Markkinatalouden hillitseminen ja talouskasvun hidastaminen eivät ole ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, toteaa Etlan vasta julkaistu muistio. Sen sijaan markkinatalouden toimintaedellytyksien parantaminen voi muistion mukaan edistää ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Etlan muistion mukaan talouskasvun ajatellaan usein tarkoittavan luonnonvarojen liiallista käyttöä ja lisääntynyttä kulutusta, mistä seuraa päästöjen kasvamista. Etlan mukaan tästä ei kuitenkaan voi päätellä, että talouskasvua tulisi hillitä.

Koronakriisi on osoittanut, miten huono vaihtoehto talouskasvusta luopuminen ilmastotekona olisi, väittää tänään julkaistun muistio Markkinataloudesta ratkaisu ilmastonmuutokseen (ETLA Muistio 91). Sen mukaan koronakriisi pysäytti päästöjen kasvun, mutta kasvatti samalla työttömyyttä, epävarmuutta ja julkista velkaa.

– Jos talouskasvu loppuu, työttömyys lisääntyy, kunnes palkkataso laskee niin paljon, että köyhtyneet yritykset voivat jälleen palkata ihmisiä. Nyt näköpiirissä oleva ilmastoa säästävä teknologinen kehitys jää tällöin syntymättä, koska yrityksillä ei ole siihen varaa. Työttömyyden kasvu velkaannuttaisi myös julkiset taloudet, jolloin nekään eivät voisi tukea teknologista kehitystä. Näin kierre olisi valmis, Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju pohtii tiedotteessa.

Kangasharjun lisäksi muistiota on ollut laatimassa johtava ekonomisti Sami Pakarinen EK:sta ja valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander.

Talouskasvusta luopuminen olisi Kangasharjun mukaan lähes mahdoton ajatuskoe, sillä talouden pitäisi supistua joka vuosi yli seitsemän prosenttia seuraavan 30 vuoden ajan, jotta oltaisiin lähelläkään EU:n tavoittelemaa hiilineutraalisuutta.

Talouskasvun kuihduttamisen sijaan ratkaisun avaimet ilmastonmuutoksen torjunnassa ovat Etlan mukaan ilmastoa säästävässä teknologisessa kehityksessä.

– Meidän on vaikea kuvitella, millaista teknologiaa meillä on vuosikymmenten päästä, mutta voimme suurella varmuudella uskoa, että se on joka tapauksessa materiaalitehokkaampaa, energiatehokkaampaa ja puhtaampaa kuin tällä hetkellä olemassa oleva teknologia, sanoo Spolander tiedotteessa.

Teknologinen kehitys mahdollistuu silloin, kun kilpailu markkinoilla kannustaa kehittämään ja tuomaan markkinoille uusia innovaatioita, jotka kehittävät teknologiaa.

Muistion mukaan toimia päästöjen laskemiseksi on nopeutettava nykyisestä. Se edellyttää kuluttajilta ilmaston huomioon ottavaa kulutusta, poliitikoilta sääntelyä ja yrityksiltä lisää investointeja. Sääntelyllä ei Etlan mukaan päästä pitkälle vaan ratkaisu ilmastonmuutoksen torjuntaan löytyy markkinatalouden ja politiikan yhteystyöstä.