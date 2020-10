Vastaamo-murto herätti huolen identiteettivarkauksista: Luottokieltojen määrä kasvaa

Luottotietorekistereiden ylläpitäjiltä kysytään nyt luottokieltoja ja vahtipalveluita identiteettivarkauksien varalta.

Psykoterapiakeskus Vastaamoon tapahtuneen tietomurron seurauksena lukuisten ihmisten henkilö- ja terapiatietoja on vuotanut salattuun Tor-verkkoon. Vakava tietomurto synnytti pelkoja siitä, että tietoja voidaan käyttää väärin.

Tietosuojavaltuutettu ohjeisti sivuillaan harkitsemaan Oma luottokielto -merkinnän tekemistä. Merkintä vähentää riskiä identiteettivarkauteen sekä ulkopuolisen tekemiin luottokorttihankintoihin ja pikavippinostoihin.

Oma luottokielto -merkinnän voi tehdä Suomen Asiakastiedon ja Bisnode Finlandin verkkosivujen kautta. Kumpikin yritys ylläpitää omaa luottotietorekisteriä.

Merkinnän tekeminen on yritysten antamaa maksullista palvelua.

– Tietomurto on aiheuttanut kasvanutta kiinnostusta [luottokieltomerkintään], Suomen asiakastiedon toimitusjohtaja Jukka Ruuska kertoo.

Myös Bisnodelta kerrotaan, että verkkokaupan liikenne on selkeästi kasvanut viime päivinä ja myös omaehtoisten luottokieltojen määrä.

Ruuska ei osaa sanoa, paljonko merkintöjen määrä on lisääntynyt tietomurron julkitulon jälkeen, mutta huoli näkyy selkeästi verkkosivuston käynneissä. Ruuskan mukaan kiinnostus näkyy sekä tietovahtipalvelua kohtaan, josta saa hälytyksen jos omia luottotietoja kysytään, että luottokieltoa kohtaan.

– Vahtipalvelu on siinä mielessä perusvarmistuksenakin hyvä, että se kertoo heti jos joku on käyttämässä väärin henkilöllisyyttä. Oma luottokielto on lisäturva siinä vaiheessa, kun tietää, että tietoja on mennyt väärille tahoille.

Yritysten vahtipalvelut tekevät hälytyksen sähköpostilla, kun henkilön luottotietoja kysytään sen luottotietorekisteristä. Ilmoitusten saa nopeasti tiedon identiteettivarkauteen viittaavista muutoksista, ja niihin voi reagoida nopeasti.

Sellaista tietoa, olisiko epäilyttävää toimintaa jo tapahtunut hälytysten perusteella, ei Asiakastiedolta ole saatavissa. Hälytyksiä tulee aina myös normaalista asiakkaan toiminnasta, jossa esimerkiksi tuotteen tai palvelun myyjä selvittää luottotiedot kaupanteon tai sopimuksen yhteydessä.