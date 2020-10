Hoplop-johtaja sanoo, että Saksassa rajoitukset eivät ole romahduttaneet liiketoimintaa kuten Suomessa.

Sisäleikkipuistojen ketju Hoplop on hakeutunut yrityssaneeraukseen koronaepidemian aiheuttaman asiakaskadon vuoksi.

Yhtiö tiedotti asiasta perjantaina. Yrityssaneerauksen tavoitteena on tervehdyttää yhtiön talous ja varmistaa toiminnan jatkuvuus.

– Näin päätettiin tehdä, koska toinen aalto tuli päälle. Meillä oli jo varsin kattavat suunnitelmat sillä oletuksella, että tilanne normalisoituu loppuvuonna, mutta valitettavasti näin ei käynyt, Hoplopin toimitusjohtaja Kalle Peltola kertoo.

Hoplopilla on velkaa sekä rahoittajille että vastuita vuokranantajille.

Suurissa sisäleikkipuistoissa vuokrien osuus on erityisen suurin, ja suurten vuokranantajien kyky ja osin halukin joustaa vuokrissa on vaihdellut paljon koronakriisin aikana. Vuokrien osuus kävi ilmi myös keravalaisessa Hoplopissa, jonka yrittäjä Niina Kontusalmi joutui sulkemaan lokakuussa.

Kontusalmi kertoi MTV Uutisille, että vaikeudet vuokranantajan kanssa vaikeuttivat yrittäjäntaivalta. Myöskään keväällä vuokranantaja ei suostunut vuokranalennuksiin.

– Tämä on ollut koko kolme ja puoli vuotta ihan katastrofia, Kontusalmi sanoi MTV:lle.

Vanhasta franchising-mallista muistuttaa Keravan jälkeen enää yksi yrittäjäomisteinen puisto Rovaniemellä.

Kasvuvauhti hurja

Korona iski Hoplopin ikävällä hetkellä, sillä isot investoinnit kasvuun ovat painaneet tulosta.

Hoplop on laajentunut vuodesta 2014 hurjaa tahtia, sillä Suomen liikevaihto on lähes kolminkertaistunut viime vuoden noin 20 miljoonaan euroon. Koko konserni Saksan toiminta mukaan lukien teki liikevaihtoa noin 24 miljoonaa viime vuonna. Tilikauden voitto on viime vuosina jäänyt pakkaselle, joskin käyttökate on plussalla ja kasvussa. Viime vuonna tappiota kertyi 2,3 miljoonaa, sitä edellisenä 4,3 miljoonaa euroa.

– Kun ollaan kasvuyhtiö, tarkastelemme kannattavuutta kassavirtatasolla, ei liikevoitolla, Peltola sanoo.

Tilinpäätöstasolla yhtiö on velkainen ja heikosti kannattava, mutta heikkoja lukuja selittänee omistusmuoto. Hoplopit omistaa Interan rahasto.

Pääomasijoittajien yhtiöissä omistaja usein panee yhtiöön rahaa lainamuotoisena, jolloin korkokulut vetävät laskennallisesti tulosta alas. Myös yrityskauppoihin liittyvät tietyt poistot vääristävät tilinpäätöslukujen tulkittavuutta.

Niin sanotusti oikeaakin velkaakin Hoplopilla on paljon. Muun muassa pankin myöntämiä yrityskiinnityksiä se on ottanut 3,5 miljoonan euron edestä.

Peltolan mukaan investointeja on viime vuodet tehty hyvin etupainotteisesti. Hoplopin omista kaikkiaan 21 puistosta 20 on käytännössä rakennettu kokonaan uudestaan, ja niitä on laajennettu. Keväällä 2017 ketju laajeni, kun Hoplop ostin Huimalan.

Heinäkuussa yhtiö järjesteli konsernirakennetta uusiksi. Tiettävästi mukaan osaomistajaksi tuli tuolloin Teollisuussijoitus. Yhtiö on lisäksi hakenut muuta suoraa koronatukea ja takausta valtiolta.

Saksassa menee paremmin

Hoplopin Saksan toimintoja yrityssaneeraus ei koske.

– Saksa on koronatilanteessa mennyt huomattavasti paremmalla tasolla kuin Suomen toiminta. Olemme sitä paljon miettineet, että miksi lentoranta on Suomessa merkittävästi muita maita heikompi alalla yleisestikin.

– Vaikka Saksassa on ollut isommat rajoitteet voimassa, vaikuttaa siltä, että siellä osataan elää epidemian kanssa paremmin kuin Suomessa. Täällä tulee äkkikiihdytyksiä ja -jarrutuksia.

– Olemme tehneet kesän aikana merkittäviä turvallisuustoimenpiteitä, että pystymme toimimaan ja että ihmiset kokisivat meidät turvalliseksi paikaksi tulla leikkimään, Peltola kertoo.

Kapasiteettia on leikattu puoleen, ajanvarauksella hillitään ruuhkia. Leikkitilat on pinnoitettu itsedesinfioivalla materiaalilla. Jokainen asiakas puhdistaa kätensä viruksia tuhoavalla pesuaineella ennen puistoon saapumista.

Hakeutuminen yrityssaneeraukseen ei vaikuta Hoplopin päivittäiseen toimintaan. Puistot ovat auki nykyisten aukioloaikojen mukaisesti. Etukäteen ostettuja lipputuotteita ja lahjakortteja voi käyttää normaalisti.