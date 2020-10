Suomeen tulo helpottuu HS:n mukaan: Lapland Hotelsin johtaja vaatii muutoksia karanteeneihin – kotimainen matkailu korvaa ”korkeintaan 15 prosenttia”

Ensi viikolla hallitus käy jälleen vääntöä uusista matkustussäännöistä.

Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta toivoo, että hallitus löysää matkustusrajoituksia ensi viikolla. Lapin tilanne on synkkä vaikka muutoksia vielä tulisi.­

Lapin matkailun suuryhtiöstä arvioidaan, että Lappi on menettänyt arviolta jo kaksi kolmasosaa talvisesongin kansainvälisestä turismista koronaepidemian rajoitusten takia.

Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta arvioi, että ensi viikolla mahdollisesti voimaan tuleva, samanlaisen tautitilanteen maita koskeva höllennys, ei vaikuta Lapin matkailualaan mitenkään.

– Ei tällä [samantasoisten maiden vapauttamisella] ole käytännössä mitään merkitystä tässä epidemiatilanteessa.

Suomea vähemmän tartuntoja on nyt Norjassa, Virossa ja Serbiassa ja suunnilleen vastaava tautitilanne on Latviassa, Kosovossa ja Kreikassa.

Sen sijaan Suomea suuremman tartuntatilanteen maita koskevien karanteenisäännösten poisto yhdistettynä puhtaaseen testitulokseen olisi elintärkeää Suomeen tulevalle matkailulle, hän arvioi.

Vuorentausta kommentoi Helsingin Sanomien uutista lauantaina. Sen mukaan Suomeen voisi melko vapaasti matkustaa maista, joissa on suurin piirtein sama tautitilanne kuin Suomessa.

Tällä hetkellä maahan saa tulla vapaasti vain maista, joissa on ollut enintään 25 tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana. Euroopassa ei enää ole yhtään maata, jossa tartuntaluku olisi alle 25:n. Myös Suomessa tartuntatapausten määrää liikkuu 50:n tuntumassa.

Korkeamman ilmaantuvuuden maista edellytetään todistus alle 72 tuntia sitten otetusta negatiivisesta koronatestistä. Maassa saa olla vain alle kolme vuorokautta ilman toista testiä ja karanteenia.

– Yksinkertaisin, selkein ja erittäin suuren osan tartuntaleviämisen riskeistä poistava malli olisi sellainen, että yhdellä puhtaalla testituloksella voisi olla maassa seitsemän vuorokautta. Ja että lähtömaan testit hyväksytään myös.

Eli jos lähtömaan testi on kolme vuorokautta vanha, Suomessa voisi olla neljä vuorokautta, ja jos se on otettu lähtiessä lentokentällä, aikaa jäisi viikko. Vuorentaustan mukaan ainakin Ranskassa ja Britanniassa valmistellaan parhaillaan suunnitelmia lentokenttiä pikatesteistä.

Matkailuala toivoo hallituksen myös keskustelevan rajoitusten määrittelystä. Eurooppalaiset matkustussuositukset ovat olleet Suomea löysempiä ja ottavat tartuntojen ilmaantuvuuden lisäksi huomioon testausmäärän ja positiivisten tulosten osuuden testatuista.

Toistaiseksi valittu linja on edustanut pitkälti sosiaali- ja terveysministeriön tiukinta mallia.

Hallitus julkaisee uuden periaatelinjauksen, lain ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen matkustusohjeet todennäköisesti ensi viikon puolivälissä. Edellinen, syyskuun 11. päivänä tehty linjaus nostatti paljon arvostelua matkailualalta, sillä se ei käytännössä helpottanut ulkomaisten matkailijoiden lomailua Suomessa.

Kotimaasta vain noin 15 prosentin apu

Vuorentausta sanoo on, että peli on pitkälti menetetty jo isojen ulkomaisten matkanjärjestäjien buukkauksista.

– Onhan tässä hävinnyt jo kaksi kolmasosaa siitä, mitä oli vielä reilut kuukausi sitten. Viimeiset vielä roikottavat päätöksiä, mutta sielläkin päässä on asiakaskatoa, kun ei tiedetä maahantulon edellytyksiä.

Vuorentausta on hyvillään siitä, että kotimaan imua on Lappiin. Se ei sinänsä helpota olennaisesti tilannetta. Kotimaisten asiakkaiden kiinnostus kohdistuu pistemäisiin ajankohtiin, jouluun ja uuteenvuoteen ja hiihtolomista eteenpäin, kun taas ulkomaalaisia on tullut tasaisesti marraskuusta eteenpäin. Oheispalveluitakaan eivät suomalaiset tunnetusti käytä kuten ulkomaalaiset.

– Alan liikevaihdosta 70–75 prosenttia on kansainvälisistä asiakkaista, ja vaikka kotimaisen matkailun osuus kasvaisi vaikka kolmasosalla, se ei korvaa kuin korkeintaan 15 prosenttia.