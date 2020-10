Kestääkö Lapin sairaanhoito nyt matkailijat ja etätyöläiset? ”Ei muuta kuin tervetuloa vaan!”

Johtajaylilääkäri Jukka Mattilan mukaan tilanne eroaa huomattavasti keväästä, jolloin pienten sairaanhoitopiirien pelättiin kuormittuvan, jos mökkeilijöitä saapuu liiaksi.

Etätyöläiset säntäävät Lappiin pakoon etelän harmautta. Muun muassa Levi tarjoaa kahden viikon ja kuukauden valmiita etätyöpaketteja. Lisäksi Lapissa toimii useita muita yrityksiä, jotka ovat tajunneet etätyöläisten arvon koronakurimuksessa kärsivälle Lapin matkailulle.

Paikalliselle elinkeinolle etätyöläisten saapuminen on yksiselitteisesti hyvä, mutta samalla se nostattaa kysymyksiä sairaanhoidon kestävyydestä.

Keväällä koronatartuntojen ollessa kasvussa Uudenmaan raja suljettiin. Yhtenä perusteena oli se, että Uudenmaan alueella, erityisesti pääkaupunkiseudulla, viruksen ilmaantuvuus oli merkittävästi muuta Suomea suurempi.

Keväällä myös pääministeri Sanna Marin (sd) lausui, ettei ole oikea aika mennä mökille. Marin ei ollut ainoa, vaan poliitikoilla, terveysasiantuntijoilla ja tavantallaajilla oli huoli siitä, että pääkaupunkiseudun asukkaat ryntäävät mökeilleen laajamittaisesti ja ruuhkauttavat pienten kuntien ja sote-alueiden terveydenhuollon.

Uutisissa lueteltiin kuinka monta tehohoitopaikkaa missäkin on. Korostettiin myös, että koronan lisäksi mökeillä toikkaroidessa voi koitua lisäkuormitusta terveydenhuoltoon, mikä pahimmillaan estää paikallisen vanhuksen tehokkaan hoidon.

” Ei muuta kuin tervetuloa vaan!

Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Jukka Mattila ei pidä todennäköisenä, että etätyöläiset edes pidemmäksi aikaa Lappiin jäädessään kuormittaisivat alueen sairaanhoitopiiriä.

– Tietysti etätyöläisissäkin voi sairastuneita olla, mutta tuskin siitä sellaista hoidontarpeen lisääntymistä tulisi, että olisimme sen suhteen ongelmissa, Mattila sanoo.

Hän sanoo, ettei tilannetta voida verrata kevääseen, sillä koronan myötä ihmisten suhtautuminen muun muassa käsihygieniaan, turvaväleihin ja maskeihin on muuttunut. Toisin sanoen ihmiset käyttäytyvät järkevämmin, eikä riskiä arvioida siksikään niin suureksi uhaksi.

– Ihmiset pystyvät oikeasti suojaamaan itseään ja toisiaan näillä konsteilla ja sen vuoksi, ei muuta kuin tervetuloa vaan!

– Keväällä tietoa oli tosi paljon vähemmän. Sitten meillä oli tätä paljon puitua kaksoisviestintää maskien merkityksestä. Nyt me ajattelemme ja viestimme niistä paljon selkeämmin.

Toisin sanoen Mattila uskoo, että nykytieto, suomalaisten entistä vastuullisempi käytös ja parempi viranomaisviestintä ehkäisevät riskiä siitä, että etätyöntekijät sairastuisivat ja tukkisivat Lapin sairaanhoidon.

Mattila sanoo, ettei etätyöntekijöiden takia aiota kasvattaa sairaanhoidon kapasiteettia, eikä sitä normaalitalvenakaan kasvateta esimerkiksi vilkkaimpien lomaviikkojen aikaan. Sen sijaan lomasuunnittelussa voidaan huomioida tilanteet, jolloin henkilökuntaa erityisesti tarvitaan sairaalassa.

Lappiin matkaaville etätyöntekijöille Mattila suosittelee normaalia koronaohjeistusta. Hän muistuttaa, että vaikka Lapissa onkin vähemmän väkeä, eivät kaupat ole sen isompia kuin etelässäkään.

Toisaalta Mattila haluaa myös muistuttaa, että valtaosa Lapin koronatartunnoista ovat peräisin urheilujoukkueista tai baareista.

– Huomioi läheisesi on tärkein viesti.

Toistaiseksi Lapin sairaanhoitopiirin alueella epidemiologinen tilanne on hyvä ja lähes kaikki tartunnat voidaan vielä jäljittää. Sitä myöten myös altistuneisiin saadaan otettua hyvin yhteyttä.

” Silloin saamme riskiarvioitua matkustajat ja testattua siten, että matkailu Lappiin on turvallista.

Mattila uskoo, että osaksi hyvä koronatilanne on seurausta tuurista, mutta Lapissa tehdään paljon oikeinkin. Koska Lappi joutui ensimmäisenä Suomessa ottamaan vastaan koronan vastaan, asiaan valmistauduttiin oikealla vakavuudella alusta alkaen. Lisäksi Mattila sanoo, että Lapissa korona koetaan ehkä muutakin Suomea enemmän yhteisenä asiana.

– Ehkä sekin tukee, että meille matkailuelinkeino on valtavan tärkeä asia. Sen takia asia otetaan täällä hyvin vakavasti ja omia ratkaisua tehtiin jopa aikaisemmin, kun julkinen valta ehti niitä tehdä.

Samalla Mattila toivoo, että turistitkin Suomesta ja ulkomailta palaisivat Lappiin. Hän ei usko, että oikein hoidettuna matkailu olisi riski lappilaisille. Myöskin turistien riski sairastua Lapissa olisi pieni.

Mattilan mukaan Lapissa on tehty paljon työtä yhdessä Finavian ja Rajavartiolaitoksen kanssa, jotta turisteja voitaisiin ottaa turvallisesti vastaan. Oppia on otettu Turun lentokentän toiminnasta, sillä se on olosuhteiden puolesta samaa mittaluokkaa Lapin lentokenttien kanssa.

– Kun me hallitaan kentille tulevien koneiden aikatauluja siten, että tunnin aikana saapuu esimerkiksi yksi kone, niin pystymme luomaan turvallisen systeemin. Silloin saamme riskiarvioitua matkustajat ja testattua siten, että matkailu Lappiin on turvallista.

Mattilan mukaan lentoasemilla voitaisiin hyödyntää muun muassa pika-antigeenitestejä, joiden tulos saataisiin peräti 15 minuutissa. Nyt johtajaylilääkäri toivookin valtiovallalta mahdollisimman selkeitä linjauksia siihen, miten matkailua mahdollisesti tullaan sallimaan.