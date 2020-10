Antti ja Miikka, 20, keksivät toimivan bisnesidean lukiolaisina – nyt asiakkaina on kansainvälisiä yhtiöitä

Huoli ympäristöstä ajoi raisiolaismiehet perustamaan yrityksen, jonka ensimmäinen asiakas tuli jo ennen y-tunnuksen saamista.

Mutapallot takertuvat nahkakenkiin, kun parikymppiset Antti Laakso ja Miikka Evesti havainnollistavat puiden istuttamista kuvaajaa varten.

Yleensä istuttaminen hoidetaan kumppareissa tai lenkkareissa ja nahkakengät on varattu tapaamisiin – joskus jopa kansainvälisen pörssiyhtiön toimistossa.

Yrittäjät eivät pelkää liata käsiään tai jalkojaan.­

Kaksikymppiset Laakso ja Evesti ovat nimittäin kätelleet useampaankin vaikutusvaltaista toimitusjohtajaa sen jälkeen, kun he perustivat yrityksensä NGS Finlandin alkuvuodesta 2019 – molempien ollessa vielä lukiolaisia.

– Antti keksi jo syksyllä 2017 liikeidean, ja sitä seurasi puolentoista vuoden kehitystyö. Metsät sitovat hiiltä, ja ympäristövastuu nousee yhä enemmän esiin. Mietimme, voisiko joku tehdä ratkaisun, joka olisi yrityksille tarpeeksi helppo ja kustannustehokas? Evesti kertoo alkuvaiheista.

– Julkisessa keskustelussa kärsittiin voimakasta ilmastoahdistusta, ja suurin osa vain odotti jonkun keksivän ratkaisun ongelmaan. Me ajattelimme, ettemme halua voivotella mukana, vaan pyrimme löytämään ratkaisuja, Laakso sanoo.

Käytännössä NGS rakentaa yrityksille vastuullisuusohjelmia, joihin sisällytetään päästökompensaatiohankkeita. Se tarkoittaa esimerkiksi metsän istuttamista, jolloin luodaan kokonaan uusia hiilinieluja tai vaihtoehtoisesti voidaan tehostaa jo olemassa olevia nieluja.

– Jos yrityksen hiilijalanjälkeä ei ole laskettu, me laskemme sen ja mietimme, miten sitä voisi pienentää. Kompensaatio ei ole tulevaisuuden kannalta loputon ratkaisu. Kun olemme miettineet viisi- tai kymmenvuotisen suunnitelman, yritys ostaa tonnimäärän – tietty euromäärä per hiilidioksiditonni – me toteutamme hankkeen ja teemme siitä kattavan raportin, Laakso kertoo.

Nuoret yrittäjät haluavat toimia yrityksen arvojen mukaisesti. Heillä ei esimerkiksi ole ollenkaan käyntikortteja.­

Raisiolaisnuorukaisten yritys sai ensimmäisen asiakkaansa jo ennen kuin heillä oli y-tunnusta.

– Kerroin Linkedinin kautta, että teemme tällaista juttua, ja he uskoivat siihen. Ilmoitin, että kaikki hommat voidaan tehdä, mutta lasku tulee vähän myöhemmin, koska meillä ei ole y-tunnusta vielä, Evesti kertoo.

Nyt, vajaat kaksi vuotta myöhemmin NGS:lla on lukuisia asiakkaita aina pienistä startupeista kansainvälisiin pörssiyhtiöihin asti.

Nuoria edelläkävijöitä

Evestin ja Laakson yrittäjyysura lähti liikkeelle jo paljon aiemmin, heidän ollessaan 15-vuotiaita yläkoululaisia.

– Yrityksemme teki vaikuttajamarkkinointia eli yhdistimme some-persoonia ja erilaisia yrityksiä. Olimme kuitenkin silloin ehkä liian nuoria. Jos olisimme aloittaneet pari vuotta myöhemmin, olisimme varmaan hyvällä mallilla firman kanssa, Laakso miettii.

– Olimme ensimmäisiä, ja nyt tuollaista tekevät kaikki. Olimme niin nuoria ja se oli uusi juttu, joten totta kai yrityksiä pelotti laittaa siihen tuhansia euroja, Evesti lisää.

Taimia istuttavat samalla lailla niin työntekijät kuin isot pomotkin.­

Kipinä yrittäjyyteen kuitenkin jäi, ja nyt töitä paiskitaan täysipäiväisesti, olkoonkin, että molemmilla on opinnot kesken Turun kauppakorkeassa.

– Käytännössä opinnot ovat aika seis. Haluamme laittaa resurssit yritykseen, ettei tarvitse 10 vuoden päästä harmitella, miksei tehty silloin näin, kun olisi voinut tehdä, Evesti sanoo.

Kaksikko ei ole saanut yritykseensä ollenkaan ulkopuolista rahoitusta.

– Mietimme jossain vaiheessa, haluammeko sijoittajia kontaktien vuoksi, mutta päätimme, että emme halua luopua prosenttiosuudesta. Homma lähti kassavirrallisesti pyörimään heti, emmekä ole tehneet maksullista markkinointia euroakaan, Evesti sanoo.

Puntti ei ole tutissut

Evestin ja Laakson kypsää jutustelua kuunnellessa on pakko hämmästellä heidän ikäänsä. Se ei ole kuitenkaan asia, minkä he välttämättä haluavat tuoda aktiivisesti esiin.

– Meillä ei ole ollut uskottavuusongelmia, mutta käytännössä nuoren täytyy tehdä enemmän töitä voittaakseen luottamuksen, koska äkkiä puhutaan viisinumeroisista summista vuodessa, Evesti sanoo.

– Ei meillä puntti tutissut, kun tapasimme 18-vuotiaina pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia. Jälkeenpäin ajateltuna se olisi voinut tutista. Mutta ihmisiä hekin ovat, ja hienoa, että heiltä on järjestynyt kalenterista meille aikaa.

Ikä tuli konkreettisesti esille, kun nuoret yrittäjät olivat tuomareina Nuori yrittäjyys -messuilla.

– Se oli asetelmana vähän erikoinen, että viisikymppiset yrittäjät esittelivät ideoitaan meille, ja me annoimme heille palautetta, Laakso naurahtaa.

Yritysten on reagoitava

Laakson ja Evestin mukaan yritykset ovat erityisesti tämän vuoden puolella alkaneet selkeästi olla halukkaita muuttaman toimintatapojaan.

– Monelle se voi olla jopa helpotus, että joku tarjoutuu tuomaan ratkaisuja. Yritykset ovat hyvin erilaisissa lähtötilanteissa. Vaikka korona iskikin, ei tämä asia mihinkään häviä. Jos me kuluttajat peräänkuulutamme päästöjen määrää ja miten tuotteet on valmistettu, yritysten on pakko reagoida. Kun posti otti hiilineutraalit paketit, kyllä muidenkin on tultava perässä, yrittäjät miettivät.

Evesti ja Laakso ovat tunteneet toisensa yläasteelta lähtien. Ensimmäinen yhteinen yritys syntyi, kun he olivat 15-vuotiaita.­

Yrittäjien voisi sanoa toimivan itsekin niiden periaatteiden mukaan, joita he yrityksille tarjoavat. Heillä ei ole paperisia käyntikortteja, eivätkä he ole käyttäneet yhtään paperilomaketta koko firman olemassaolon aikana.

– Joudumme matkustamaan työn puolesta jonkun verran ja haluamme myös itse kompensoida koko liiketoimintamme päästöt vuositasolla, he sanovat.

Yrittäjien tavoite on paitsi menestyä ja kenties laajentua kansainvälisille markkinoille, myös muuttaa yritysmaailmaa.

– Haluamme luoda yritysmaailmasta sellaisen, että kuluttajankin on helppoa olla vastuullinen. On kuormittavaa olla ympäristötietoinen, kun joka suunnasta tulee eri tietoa, Laakso sanoo.

Hienoimmat muistot yritystaipaleelta liittyvät kuitenkin ihmisiin.

– Täällä oli tänäänkin töissä kaikenikäisiä. On hienoa, että istutamme nyt yhdessä taimia niiden isojen herrojen kanssa, joita ollaan joskus vähän nöyristellen kätelty, Evesti sanoo.

– On ollut mahtava huomata, miten ihmissuhteet kehittyvät pitkän yhteistyön aikana ja niistä tulee jopa kaverillisia, Laakso lisää.