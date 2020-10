Kaksikerroksisia hyttejä, aamiainen omassa huoneessa – yöjuniin ehdotetaan uutta luksusluokkaa

VR uskoo yöjunien suosion kasvuun, mutta siitä on vaikea saada kannattavaa.

Tulevaisuuden junamatkailua luksusluokassa? Škoda Transtechin luonnostelemissa hyteissä alakerrassa on olohuone on yläkerrassa makuuhuone.­

Junamatkailusta voi tulla paljon nykyistä ylellisempää, jos Lapin matkailuyritysten ja Škoda Transtechin ideat joskus toteutuvat. Myös muualla Euroopassa on herätty jälleen elvyttämään yöjunia, jotka monessa maassa jo on ehditty lopettaa.

Raitio- ja junavaunuja rakentavan Škoda Transtechin luonnostelemassa vaunumallissa olisi neljä kaksikerroksista hyttiä.

– Alakerrassa on oleskelutilaa, jossa voisi esimerkiksi ruokailla. Sohvasta voisi ehkä tehdä sängyn, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Juha Vierros.

– Yläkerrassa olisi varsinainen makuuhytti ja kylpyhuone suihkulla. Tämä olisi todella yksityinen tila seurueelle.

Vaunujen päästä päähän kulkeva käytävä olisi alakerrassa toisessa reunassa. Yläkerran makuutiloissa olisi ikkuna myös katossa.

– Ulkomaalaisille matkustajille erityisesti revontulet ovat kiinnostava asia, olisi hienoa, jos niitä voisi katsella jo junassa, Vierros kertoo.

Škoda Transtech kehitti uutta vaunutyyppiä yhdessä Lapin matkailuyritysten kanssa järjestetyssä tapahtumassa, jonka tavoitteena oli kehittää uusia elämyksiä Lapin matkailuun.

– Ajatuksena oli kehittää ykkösluokkaa tai luksusta matkustukseen, niin että jo itse matkustaminen olisi osa lomaa ja oikea kokemus, Vierros kertoo.

Škoda Transtechin luonnoksissa yhteen vaunuun mahtuisi neljä kaksikerroksista hyttiä. Yläkerran makuuhuoneessa on kattoikkunat vaikka revontulien katseluun.­

Yömatkailua ollaan herättelemässä muuallakin herättelemässä jälleen henkiin vuosien tauon jälkeen. Monet maat ovat takavuosina lopettaneet yöjunansa, mutta Itävallan ÖBB on hankkimassa lisää Nightjet-yöjunia ja lisäämään reittejä Keski-Euroopassa. Jo nyt Nightjet-junien asemaverkosto ulottuu esimerkiksi Amsterdamista Budapestiin ja Hampurista Roomaan.

Nightjet-junissa on valittavana eri matkustusluokkia, joissa on tarjolla esimerkiksi lisätilaa matkatavaroille, pyörille tai lastenrattaille sekä hytiin tarjoiltava aamiainen.

Osassa Nightjet-junien hyteistä on sängyiksi käännettävät penkit.­

Myös Norjassa halutaan päivittää yöjunakalustoa, ja kehittää muun muassa erilaisia matkustusluokkia. Ruotsissa taas mietitään yöjunareitin käynnistämistä, joka ulottuisi Brysseliin asti.

Škoda Transtech on keskustellut useiden asiakkaiden kanssa erilaisista ratkaisuista yöjunamatkustukseen.

– Kiinnostusta on muun muassa yhden hengen makuukapseleille tai mukavammille ja tilavammille istumapaikoille, Vierros kertoo.

VR kehittää yöjuniin uusia hintaluokkia

– Oikein hauskat ja freesit, inspiroivat kuvat, kommentoi VR:n matkustajaliikenteen johtaja Topi Simola Škoda Transtechin luonnoksia.

Myös VR:llä uskotaan yöjunamatkailun mahdollisuuksiin – pitkällä tähtäimellä. Lyhyemmällä tähtäimellä ideat luksusjunista saavat realismin kylmää vettä niskaan.

– Yöjunaliikenne on meille kokonaisuudessaan tappiollista, ja yleisesti Euroopassa subventoinnin alaista, Simola kertoo.

Rautatieyhtiöt ovat vähentäneet yöjunia, kun tukia on leikattu. Simola arvelee, että myös ÖBB:n yöjunat saavat valtion tukea.

– Samalla kuitenkin nähdään, että yöjunilla on mieletön kasvupotentiaali tulevaisuudessa, ja se on ilman muuta hieno tapa matkustaa, Simola sanoo.

Simola arvioi, että myös ilmastonmuutoksen torjuminen lisää jatkossa yöjunien suosiota, ja saa myös valtiot lisäämään jälleen tukirahoitusta.

Lyhyellä aikavälillä yöjunien ongelmana on kuitenkin kannattavuus.

– Yövaunut maksavat enemmän kuin päivävaunu, mutta päivävaunuun mahtuu 160 matkustajaa, kun taas yöjunaan paljon vähemmän, Simola selittää.

Yöjunat ovat VR:lle velvoiteliikennettä, joka kuuluu sen yksinoikeussopimuksen ehtoihin. Simolan mukaan reitti Helsingistä Rovaniemelle ja Kemijärvelle on kannattava, mutta Helsinki-Kolari -reitti niin tappiollinen, että se vetää yöjunien kannattavuuden miinukselle.

– Meillä ei ole mitään ongelmia myydä yöjunia täyteen sesonkiaikoina, mutta jotta ne olisivat kaupallisesti kannattavia, niin matkustajia pitäisi olla enemmän myös sesonkien ulkopuolella, Simola kertoo.

Yömatkailu oli hänen mukaansa hyvässä kasvussa ennen koronaa, ja matkustajamäärää kasvatti myös yhteistyö kiinalaisten matkatoimistojen kanssa.

Pulmista huolimatta myös VR on silti satsaamassa yöjuniin. Syyslomakauteen muutaman uuden yöjunan ja uudistanut aikatauluja. Škoda Transtechilta hankituissa uusimmissa vaunuissa on hyttejä, joissa on omat suihkut.

– Olemme parhaillaan uusimassa yöjunakonseptia, ja haluamme tukea kotimaan matkailua. Pohdimme asiaa ehkä hinnoittelun kautta, Simola sanoo.