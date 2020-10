Verkkokauppa.comin tulos parani – korona siirsi shoppailua verkkoon

Koronapandemia on siirtänyt kuluttajien kaupankäyntiä verkkoon, mikä hyödytti Verkkokauppa.comia.

Kauppaketju Verkkokauppa.com kasvatti liikevaihtoaan ja paransi tulostaan kolmannella vuosineljänneksellä. Koronapandemia on siirtänyt kuluttajien kaupankäyntiä verkkoon, mikä on hyödyttänyt yhtiötä.

Verkkokauppa.comin tulos ennen veroja nousi heinä–syyskuussa 5,3 miljoonaan euroon viime vuoden vastaavan ajan 4,0 miljoonasta eurosta.

Liikevaihtoa kertyi 129 miljoonaa euroa vuodentakaisen 121 miljoonan euron jälkeen. Myyntikate oli 20,9 miljoonaa euroa eli 16,2 prosenttia liikevaihdosta. Vuosi sitten myyntikate oli 18,9 miljoonaa euroa eli 15,7 prosenttia liikevaihdosta.

Vertailukelpoinen liiketulos nousi 5,6 miljoonaan euroon 4,3 miljoonasta eurosta. Osakekohtainen tulos suureni 0,09 euroon 0,07 eurosta.

Verkkokauppa.comin toimitusjohtaja Panu Porkka kertoo osavuosikatsauksessa, että kasvu perustui vahvaan kuluttajaverkkomyyntiin. Myynti kasvoi erityisesti keskisuurissa ja kehittyvissä kategorioissa, kuten suurissa kodinkoneissa, urheilutarvikkeissa, toimistotarvikkeissa ja grillaustuotteissa.

– Vähittäiskaupan siirtyminen verkkoon jatkuu nopeasti, uusien kuluttajien suosiessa enenevässä määrin verkosta ostamista, Porkka sanoo.

Yhtiö uskoo, että se onnistuu kasvattamaan markkinaosuuttaan valitsemissaan tuotekategorioissa. Se arvioi, että koronapandemian aiheuttama muutos kuluttajien toiminnassa on pysyvää ja jatkuu pandemian jälkeenkin.

Koronapandemian paheneminen Suomessa on kuitenkin riski, sillä se voi vaikuttaa yhtiön kykyyn palvella asiakkaita kivijalkakaupassaan. Lisäksi pandemian vaikutukset yleiseen talouteen voivat vaikuttaa kuluttajien ja yritysten ostoihin.

Verkkokauppa.com antoi positiivisen tulosvaroituksen kuukausi sitten ja nosti arviotaan tämän vuoden liikevaihdosta ja -voitosta.

Yhtiö arvioi, että sen liikevaihto nousee tänä vuonna 525–550 miljoonaan euroon viime vuoden 504 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoisen liiketuloksensa se arvioi asettuvan 17–21 miljoonaan euroon. Viime vuonna se oli 11,3 miljoonaa euroa.

Verkkokauppa.comin hallitus on tänään päättänyt, että yhtiö jakaa kvartaaliosingon, joka on 0,055 euroa osakkeelta. Kyseessä on neljäs ja viimeinen osinkoerä.

Osingon täsmäytyspäivänä ensi tiistai ja osinko maksetaan 3. marraskuuta.