Joulupukit ahdingossa – tilauksia ennätyksellisen vähän ja turvallisuus huolettaa

Joulupukkien tulee tänä vuonna pohtia koronaturvallisuutta. Maskin lisäksi voi olla, ettei pukille saa laulaa ja sylissäkin saa vain piipahtaa. Pahimmillaan pukki ei edes saavu.

Jouluglögit ja -suklaat ovat saapuneet kauppoihin, Jouluradio soi jälleen ja ilmat viilenevät, vaan joulupukkien puhelimet pysyvät mykkinä.

Kävi pelätysti, koronavirus iski kyntensä myös joulupukkeihin. Kun normaalisti joulupukit saavat ensimmäiset varauksensa jo loppukesästä, nyt lokakuun lähestyessä loppuaan pukit ovat jääneet puille paljaille.

Joulupukkiyhdistyksen presidentti ja itsekin joulupukki Mika Väkeväinen on huolissaan.

Hän sanoo, että valtaosalla pukeista keikat näyttäisivät vähintään puolittuvan ja tulojen kannalta puhutaan vieläkin suuremmasta pudotuksesta. Aattoillan lisäksi koko pikkujoulukysyntä on käytännössä nollissa ja markettipukkeja kaivataan normaalia vähemmän. Näiden aattoiltaakin rahakkaampien keikkojen puuttuminen näkyy joulupukkien rahapusseissa kohtalokkaasti.

Kysynnän puuttumisella on myös kääntöpuoli: kun joulupukit huomasivat kesän lopussa, että koronatartunnat kääntyivät nousuun, päätti heistä moni pitää välivuoden tai karsia kohteitaan.

– Moni joulupukeista käy samoilla perheillä joka vuosi. Kun osa näistä empii tilaamista tai ilmaisee, ettei tänä jouluna voida palveluita hankkia, tekevät pukit omat päätelmänsä, Väkeväinen sanoo.

Hänen mukaansa osa varsinkin iäkkäämmistä partasuista saattaa jättäytyä keikkatyöstä oman turvallisuutensa takia.

Tästä seuraa taas omat ongelmansa niille perheille, jotka haluavat aattoiltaansa punanutun. Kun tarjontaa on vähemmän ja pukki tilataan normivuotta myöhemmin, kasvaa riski sille, ettei pukki lahjakasseineen saavukaan pirttiin.

– Aika moni panttaa joulupukkipäätöstä aika lähelle joulua ja tekee päätöksiä vasta viime tingassa. Se aiheuttaa ongelmia.

Väkeväinen kehottaakin tilaamaan pukin jo ajoissa ja mainitsemaan tilatessa, että onko paikalla riskiryhmää. Sopimusta solmiessa tarvitaan molemminpuolista joustavuutta, sillä korona-aikana mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmuus.

Väkeväisen mukaan tulee varautua siihen, ettei pukki voi tulla vierailemaan, jos jollain perheenjäsenistä on oireita. Lisäksi on mahdollista, ettei pukki pääse sairastumisensa takia itse paikalle, tai että joulupukkitoimintaa rajoitetaan.

Joulupukkiliiton presidentti Mika Väkeväinen sanoo, että pukkeja on tilattu vuodenaikaan nähden ennätyksellisen vähän. Pikkujoulukeikat puuttuvat lähes kokonaan.­

Entäpä sitten jos pukki kuitenkin tilataan ilahduttamaan joulukansaa? Saako pukin polvelle istahtaa tai voiko pukille laulaa, kun laulaminenhan tunnetusti levittää aerosolia tuppisuuna pönöttämistä enemmän? Entä voiko joulupukki ojentaa lahjat, käyttääkö hän maskia tai voiko ottaa tarjotun glögihuikan?

Millainen joulupukki on koronaturvallinen?

Väkeväinen kertoo, että Joulupukkiyhdistyksessä näitä asioita on tuumittu. Yhdistys aikoo myös kokoontua vielä ennen aattoiltaa ja konsultoida myös terveysviranomaisten mielipiteitä siitä, kuinka vierailusta saataisiin mahdollisimman tehtyä mahdollisimman turvallinen. Yhdistys antaa todennäköisesti turvasuositukset vielä ennen joulua.

– Olemme alustavasti hieman kyselleet ja käsitys on se, että riski koronatartunnalle on varsin pieni.

Väkeväisen mukaan keskimääräinen joulupukin vierailu kestää noin 15 minuuttia ja turvavälejä noudattaen virukselle ei juuri ehdi altistua.

Jokainen pukki tulee luonnollisesti huolehtimaan myös käsihygieniastaan. On kuitenkin mahdollista, että muutenkin joulua vietetään perinteistä poiketen. Pukki saattaa vetää kasvoilleen muun muassa kasvomaskin.

– Parta harvoin suojaa suuta. Voi olla, että moni pukki pukee maskin. Osa joulupukeista on kuitenkin suoraan sanoneet, etteivät he siihen lähde, kun pukin nuttu on muutenkin raskas ja kuuma.

Myös laulamisesta saatetaan joutua luopumaan, Väkeväinen myöntää. Lahjojen jako saatetaan myös jättää perheelle itselleen tai pukki voi kontaktin minimoidakseen jakaa jokaiselle esimerkiksi yhden paketin. Väkeväinen kuitenkin uskoo, että sylissä istuminen yhden valokuvan ajan on ihan hyväksyttävää.

– Se on lyhytaikainen kontakti, tuskin se on iso riski.

Joulupukille maksettaessa kehotetaan käyttämään sähköisiä välineitä. Etäpukkeilun nousuun Väkeväinen ei usko.

Hän painottaa, että joulusta tulee eittämättä erilainen kuin aiempina vuosina.

– Ei voi kuitenkaan sanoa, että joulu olisi peruutettu. Monessa paikassa joulu saadaan onnistumaan.

Joulupukin Pajakylässä on normaalia hiljaisempaa. Auki se kuitenkin on ja pukin kanssakin pääsee valokuvaan, vaikka pleksi välissä onkin.­

Myös Joulupukin Pajakylässä korona on koetellut. Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen sanoo, että normaalisti Pajakylän asiakkaista reilusti yli puolet ovat talvikaudella ulkomaisia turisteja. Nyt kun he eivät maahan pääse, on kylässä hiljaista.

Auki se on kuitenkin. Joulupukki on laitettu koronaturvallisesti pleksin taakse ja tontut pukevat kasvomaskeja.

– Huolehdimme turvaväleistä ja käsidesipisteitä on reilusti. Nyt kun Pajakylässä on muutenkin hiljaista, tänne on oikein turvallista saapua, Kärkkäinen sanoo.

Totuus on kuitenkin, että parhaimmillaankaan suomalainen joulukansa ei korvaa ulkomaisia turisteja, jotka myös tyypillisesti kuluttavat ”kerran elämässä -lomallaan” enemmän rahaa.

Pajakylässä ja Lapin matkailussa yleensäkin odotetaan jännityksellä päätöksiä siitä, millaisia matkustusrajoituksia on tuloillaan.

– Mikäli matkustusrajoitukset ja karanteenivaatimukset lievenevät, voi joulukuu olla osin vielä pelastettu.

Tyypillisesti joulukuu olisi ympäri Lappia lähes täyteen buukattu, mutta poikkeustilanteen myötä turisteja olisi odotettavissa myös kiireisellä aikataululla.

Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen toivoo ulkomaalaisia turisteja Joulupukin Pajakylään.­

Koska tulevaisuus on vielä hämärän peitossa, ei sesonkityöläisiä ole voitu palkata normaaliin tapaan. Toisin sanoen Pajakylän tontuilla ja muilla työntekijöillä ei ole varmuutta siitä, työllistyvätkö he koko talvena.

Kärkkäisen mukaan lomautukset ovat varjostaneet koko matkailualaa ja lappilaista tapahtuma- ja elämysbisnestä. On siis mahdollista, että myös Pajakylän tonttuihin on kohdistunut lomautuksia, mutta Kärkkäinen ei voi tätä vahvistaa. Pajakylässä toimii kymmeniä yrityksiä ja työllisyysvaikutuksien tarkka arviointi on vaikeaa.

Jos positiivista kulmaa hakee, Kärkkäisen mukaan kotimaisella matkaajalla on kaikkien aikojen mahdollisuus hyödyntää koko Lapin matkailun kenttää. Mihinkään ei joudu juuri jonottamaan ja moneen tavallisesti loppuun varattuun elämykseen on mahdollista osallistua.

Lisäksi Pajakylään lähetettäviä kirjeitä saattaa tulla tänä vuonna normaalia enemmän. Kärkkäinen sanoo, että parhaimmillaan joulun lähellä kirjeitä voi tulla jopa 30 000 päivässä.

– Tulee olemaan kiinnostavaa nähdä, miten lapset ympäri maailmaa ovat kokeneet tämän nykytilanteen.