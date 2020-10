Lappiin lähdetään nyt etätöihin – Matti vaihtoi syksyisen Tampereen Levin talveen

Levi houkuttelee etätyöntekijöitä. Etätyökapasiteetti on helposti kasvatettavissa, jos tarvetta sille ilmenee.

Lappi houkuttelee nyt normaalia syksyä ja talvea enemmän etätyöskentelyyn. Koronan takia yhä useampi on tottunut etätöihin, mutta kotitoimiston ohella saatetaan hakeutua ”sorvin ääreen” Lapin laskettelukeskuksiin ja hirsimökkeihin.

Uudesta ilmiöstä ei kuitenkaan ole kyse, kertoo Visit Levin toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari. Lappi on houkutellut jo aiempina vuosina varsinkin asiantuntijoita ja it-alan työntekijöitä irtiottoon, mutta koronan myötä tarve etätyöskentelylle on kasvanut.

Nyt lähes kaikki etätyöntekijöistä on suomalaisia, kun normaalitilanteessa Leville tullaan työskentelemään ulkomailtakin.

Kivisaari kertoo, että jo nyt etätyötä tekeviä ammattilaisia on Levillä aiempaa enemmän. Levi tarjoaakin lähtökohtaisesti kahden viikon ja kuukauden paketteja etätyöskentelyyn, mutta tiedossa on myös henkilöitä, jotka pysyvät Lapissa pidempään.

Etätyöntekijöitä on laidasta laitaan opettajista viestintäammattilaisiin ja koodareihin.

– Perheet ovat myös tulleet tänne tekemään etätöitä. Täältä löytyy harrastemahdollisuuksia moneen lähtöön, Kivisaari sanoo.

Lomahuoneistoihin on mahdollista saada tulevaisuudessa etätyöpisteitä yhteistyökumppanien kautta. Lisäksi paikan päällä on rajoitettu määrä toimistotiloja, joita saa etätyökäyttöön. Niistä jokainen on jo nyt varattuna lokakuun loppuun asti.

” Pystymme aika nopeasti lisäämään etätyöpisteitä.

Kivisaaren mukaan etätyöskentelyn suosio on päässyt jopa yllättämään, vaikka kysyntää osattiin odottaa. Hän ei halua suoraan kommentoida Levillä etätyöskentelevien henkilöiden lukumäärää, mutta kertoo, että suosion vuoksi etätyöpisteitä aiotaan lisätä.

– Pystymme aika nopeasti lisäämään etätyöpisteitä. Meillä on 25 000 petipaikkaa Levillä, eli käytännössä rajaton kapasiteetti etätyöntekijöiden palvelemiseen. En usko, että ihan noihin lukemiin kuitenkaan päästään, Kivisaari naurahtaa.

Itse laskettelukeskuksen lisäksi etätyöpisteitä Levillä tarjoaa Innovation Home -niminen yritys ja yrityksille etätyömatkoja järjestää Villada.

Villada on järjestänyt etätyömatkoja jo pidemmän aikaa, mutta Levi on kohteena uusi.

– Normaaliaikana yritykset lennättävät työntekijänsä tyypillisesti meidän Etelä-Euroopan lämmössä sijaitseviin kohteisiin, kun Suomessa säät heikkenevät, mutta nyt se ei ole mahdollista, kertoo Villadan toimitusjohtaja Tommi Lehtonen.

Tyypillisiä Villadalta palveluita hankkivia yrityksiä ovat muun muassa it-alan yritykset ja vakavaraiset yritykset, jotka haluavat panostaa erityisesti työhyvinvointiin.

– Asiakkaamme on usein yhtiö, joka haluaa pitää työntekijöistään kiinni ja panostaa heidän palkitsemiseensa.

Levi valikoitui Lehtosen mukaan puhtaasti koronatilanteen vuoksi. Lisäksi kotimaan kohteita tarjotaan myös eteläisemmässä Suomessa ja muualla Lapissa.

Villadan tarjoamiin Levin huviloihin ja mökkeihin mahtuu parhaimmillaan hyvinkin monta työntekijää, mutta kysytyimpiä ovat noin kymmenen hengen loma-asunnot. Viikkohintaan sisältyvät kuljetukset paikalle ja sieltä pois, siivouspalvelu ja työskentelyyn sopivat tilat. Näiden esimerkkihinta on Villadan mukaan noin 420 euroa henkilöltä ja lisähinnalla etätyöntekijöille voidaan järjestää muun muassa aktiviteetteja.

– Ensi talven osalta yritykset ovat olleet kiinnostuneita Levistä. Vielä ei ole sesonkiaika, mutta nähtävissä on, että kysyntä tulee talvella olemaan yllättävänkin hyvää.

” Olimme muutenkin katsoneet tilaisuutta ja toivoneet, että olisi jokin työtila, jossa tehdä kunnolla töitä.

Yksi Leville matkustaneista etätyöntekijöistä on Matti Kettunen. Kettunen matkusti Leville kahdeksi viikoksi puolisonsa kanssa. Heidän pakettiinsa kuuluu majoitus, työtila ja hieman oheistuotteita, kuten kuntosalikortti.

Kettunen työskentelee korkeakouluhallinnossa asiantuntijatehtävissä. Hänellä on puolisonsa kanssa sama työpaikka.

– Meillä on sellainen porkkana, että puolisoni sisko ja hänen miehensä asuvat tässä lähellä Kittilässä. Me olemme muutenkin käyneet seudulla paljon, Kettunen sanoo.

– Olimme muutenkin katsoneet tilaisuutta ja toivoneet, että olisi jokin työtila, jossa tehdä kunnolla töitä. Se toisten nurkissa, keittiön pöydän ääressä työskenteleminen ei vaan toimi enää viikkotasolla. Kun tällainen paketti ilmestyi, niin tartuimme siihen.

Matti Kettunen kertoo pitävänsä kunnon talvista. Siksi hän pitääkin mahdollisena, että etätyö Levillä houkuttelee myös ensi vuoden puolella.­

Kettunen aloitti etätyöt maaliskuun puolivälissä. Normaalitilanteessa etätöitä olisi vain vähän, joten tilanne on parille uusi.

Kettunen kuvaa kahden viikon etätyöjaksoa Lapissa kokeiluksi. Jos työskentely onnistuu hyvin ja arki lähtee rullaamaan, saattavat molemmat palata Leville etätöihin myös myöhemmin talvella.

– Työtilat ovat hyvät, tähän asti kokemus on ollut oikein hyvä.

Kettunen kertoo asuvansa Tampereella ja nauttivansa kunnon talvista, joten hän pitää hyvin mahdollisena, että Levi houkuttelee töihin myös myöhemmin.

Onko suunnitelmanasi tai haaveenasi siirtyä etätöihin uusiin maisemiin kotimaassa tai ulkomailla? Ota yhteyttä Ilta-Sanomien toimitukseen WhatsApp-viestillä numeroon 0406609019 tai sähköpostitse osoitteeseen uutiset@is.fi.