Atria teki vahvaa tulosta – grillaussesonki onnistui hyvin

Kesän grillaussesonki on Atrialle tärkeä.­

Elintarvikeyhtiö Atrian tulos ja liikevaihto kasvoivat tilivuoden kolmannella neljänneksellä.

Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn on tyytyväinen yhtiönsä kehitykseen.

– Vuoden 2020 kolmas neljännes oli Atrialle vahva sekä kasvun että tuloksen osalta. Liikevaihto kasvoi yli 16 miljoonaa euroa ja oli noin 382 miljoonaa euroa. Liikevoitto parani vajaasta 17 miljoonan euron tasosta 19 miljoonaan euroon, Gröhn sanoo tiedotteessa.

– Kaikki liiketoiminta-alueet tekivät positiivisen liiketuloksen ja saavutimme konsernin viiden prosentin liikevoittotavoitteen.

Gröhnin mukaan tuotanto ei ole pysähtynyt koronan vuoksi yhdessäkään tuotantoyksikössä.

Tulevan talven toimintaan ja myös Atrian tulokseen vaikuttaa ratkaisevasti se, kuinka koronaviruksen leviämistä pystytään hallitsemaan.

– Kesällä myynti palautui kevään pudotuksesta ja Atrialle tärkeä grillaussesonki onnistui hyvin. Myös Food Service -tuotteiden myynti parani kevään tilanteesta – toki viime vuoden myyntivolyymeihin on edelleen matkaa, Gröhn sanoo.

– Atrian suurin myyntikanava on vähittäiskauppa ja toistaiseksi Food Service -myynnin pieneneminen on korvautunut myynnin kasvuna vähittäiskauppa-asiakkaille. Vaikuttaa siltä, että ihmisillä on vahva halu palata ruokailutottumuksissa entiseen, kun olosuhteet vain sen sallivat.

Atrian sianlihan vienti erityisesti Kiinaan on kasvanut, ja Kiinan markkinakehityksen merkitys sianlihan markkinatilanteeseen on edelleen suuri. Atrian käsittelemästä sianlihasta noin viidennes viedään tällä hetkellä Kiinaan.

Atria julkisti tänään myös uuden strategiansa. Sen mukaan Atria haluaa olla johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo.

– Tärkeimmät tavoitteemme tulevalla strategiakaudella ovat Ruotsin liiketoimintojen kannattava kasvu, tuotanto- ja toimitusketjun tehokkuuden nostaminen uudelle tasolle, punaisen lihan liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen. Lisäksi panostamme voimakkaasti siipikarja-, valmisruoka- ja Food Service -liiketoimintojen kasvuun.