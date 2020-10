Pystypainia, nyrkkiä naamaan, takaikkuna pesäpallomailalla sisään – taksikuskit kertovat kollegoiden toiminnasta Helsingin keskeisimmällä taksitolpalla

Helsingin asema-aukion taksitolppa on muuttunut lähes villin lännen taistelutantereeksi.

Taksikuskien ammattislangissa tunkiolla tarkoitetaan Helsingin rautatieaseman asema-aukion taksitolppaa – tolpan sekalaisen ja viikonloppuöisin varsin humaltuneen asiakaskunnan takia.

Nyt tunkio on alkanut mädäntyä sisältäpäin. Ilta-Sanomat kertoi keskiviikkona, että Helsingin taksitolpilla käydään armotonta reviirikiistaa, eivätkä kaikki taksikuskit enää halua tai uskalla mennä kaikille taksitolpille.

– En mene asema-aukion tolpalle. En viitsi mennä sinne autoa hajottamaan. En ole siellä ainakaan kahteen vuoteen ollut, ravintola Vltavan edessä asiakkaita odottanut Kaarlo Hjerpe sanoi.

Ilta-Sanomat vieraili asema-aukion taksitolpalla keskiviikkona iltapäivällä kello 16:n aikoihin – vilkkaimman työmatkaruuhkan aikaan. Helsingin ytimen vilkkaimmalla paikalla oli tuolloin reilut 20 taksia, joukossa kuljettaja Timo Salonen.

– Kyllä täällä tappeluja on ollut. Olen itsekin todistanut pystypaineja ja myös nyrkiniskuja kasvoihin. Olen ollut alalla 40 vuotta enkä ole tällaista nähnyt koskaan, Salonen kuittaa.

Asiakkaita asema-aukiolla odottanut Timo Salonen on todistanut taksikuskien kesken käytyjä pystypaineja ja nyrkkitappeluja.­

– Siellä on lyöty auton takaikkuna pesäpallomailalla sisään. Autoja on myös potkittu, 40 vuotta taksia ajanut Kari Viljanen kuvaa.

Usean Ilta-Sanomien haastatteleman taksikuljettajan mukaan meno asema-aukion taksitolpalla on varsinkin yöaikaan muuttunut täydeksi villiksi länneksi. Tilannetta kuvaa IS:lle näytetyt viestit viime heinäkuulta yöaikaan.

– Nyt on tunkiolla kunnon härdelli. Poliisit joutu juokseen asiakkaiden avuks, kun ne halus mun kyytiin. Tää lauma kävi asiakkaiden kimppuun ja repi niitä joka suuntaan ja löi.

– Kytät ei äsken ollu paikalla, niin ne potkas mun asiakasta selkään. Ne huus sille että et mene v**** h**** siihen autoon.

Salosen mukaan taksitolppien ongelmat alkoivat kesällä 2018, kun taksiala vapautui ja alalle tuli runsaasti järjestäytymättömiä, pääosin ulkomaalaisia kuljettajia.

Tilanne on mennyt taksiautoilijoiden mukaan siihen, että nämä niin sanotut villit kuljettajat ovat ottaneet asema-aukion ja monen muunkin kaupungin keskeisen taksitolpan hallintaansa. Haastateltujen kuljettajien mukaan somaleilla on oma kartellinsa ja arabiankielisillä omansa ja kartellien sisällä puolestaan omat nokkimisjärjestyksensä.

Kari Viljanen sanoo, että kaikkien taksiautoilijoiden tulot ovat pienentyneet, kun kakku on sama mutta jakajia paljon enemmän.­

Kartellien välillä kiehahtaa harva se päivä. Suomalaiskuskit saavat pääosin olla rauhassa, mutta tilanne on silti uhkaava ja epämiellyttävä.

Salosen mukaan asiakkaan oikeus valita haluamansa auto ei asema-aukiolla toteudu.

– Tunne on, että joku jakaa kyytejä etukäteen. On minullekin tultu sanomaan, että tämä on meidän asiakkaamme. Ja on tultu ilmoittamaan närkästyneenä, että viemme heidän asiakkaansa, Taksi Helsinki -taksiyhtiötä edustava Salonen sanoi.

Saman koki IS keskiviikkona. Kun haastattelu autojonon kolmannen auton kuljettajan kanssa oli alkamaisillaan, jonon ensimmäinen tuli oitis ilmoittamaan, että ”minun autooni”.

Järjestäytymättömien taksikuljettajien asiakaspalvelun ja ajotaitojen puutteista, heikosta kielitaidosta sekä kiskurihinnoista on ollut paljon keskustelua julkisuudessa.

– Eivät ihmiset kysy hintaa. He menevät ensimmäiseen autoon. On turha liimailla näitä hintalappuja ikkunoihin. Jos asiakas katsoisi, mitä auton kyljessä ja kattokuvussa lukee ja käyttäisi vain luotettavia yhtiöitä, ongelmia ei tulisi, Salonen tuhahtaa.

Tilannetta kärjistää se, että taksialan vapautumisen jälkeen tarjontaa on enemmän kuin kysyntää. Esimerkiksi keskiviikkona iltapäivästä Taksi Helsingillä oli ajossa noin 560 autoa, villejä autoja oletettavasti saman verran.

– Kun asiakkaiden odottaminen vie pitkään, hermot kiristyvät, Salonen mainitsee.

Tilanne ei ole hyvä kenellekään.

Kaarlo Hjerpe ei ole käynyt asema-aukion tolpalla pariin vuoteen.­

– Palkka on pudonnut 80 prosenttia. Päivässä voi olla vain 2–6 kyytiä, ja jos ennen jäi 3 500 euroa kuussa taskuun, nyt jää 600–700, Viljanen murehti.

– Onhan se selvä, että jos autojen määrä on lisääntynyt ainakin 40 prosentilla ja asiakasmäärä on sama, niin ei siinä pitkää matikkaa tarvita käsittääkseen, mitä se aiheuttaa, taksiautoilija Rainer Andersson lisäsi.

IS:n haastattelema somalialainen taksikuski Hassan Ahmad kiistää asema-aukion ongelmat.

– Vaikea kysymys, miksi täällä ei ole paljon suomalaiskuljettajia. Ehkä he ovat lentokentällä tai satamissa, esimerkiksi Länsiterminaali on varattu vain Taksi Helsingille ja Lähitaksille, Ahmad sanoi.