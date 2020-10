Konkurssihakemusten määrä pysytteli laskusuunnassa – väheni etenkin rakennusalalla

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni tammi–syyskuussa 11,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta, kertoo Tilastokeskus.

Yhdeksän kuukauden aikana pantiin vireille 1 745 konkurssia, mikä on 230 vähemmän kuin viime vuoden tammi–syyskuussa. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä kasvoi noin 70:llä ja oli nyt 9 300.

Konkurssien määrä väheni kaikilla päätoimialoilla ja lukumääräisesti eniten rakentamisen päätoimialalla. Rakennusalalla pantiin vireille 336 konkurssia, mikä on 73 konkurssia (17,9 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Väliaikaiselle konkurssihakemusten rajoitukselle tulossa jatkoa

Hallitus esitti viime viikolla jatkoa väliaikaiselle laille, jolla on rajoitettu velkojan oikeutta hakea yritys konkurssiin. Sen voimassaoloa on tarkoitus jatkaa tammikuun loppuun asti. Nyt voimassa oleva väliaikainen laki on voimassa lokakuun loppuun.

Tällä pyritään estämään koronavirustilanteen vuoksi maksuvaikeuksiin joutuneiden yritysten konkurssit.

– Väliaikaislain voimassaoloa jatkamalla saadaan myös lisäaikaa harkita ja toteuttaa uusia toimia maksuvaikeuksissa olevien yritysten tilanteen helpottamiseksi, hallituksen esityksessä todetaan.

Muun muassa yritysten kustannustukea valmistellaan parhaillaan uudelleen käyttöön siten, että se kattaa kaikki toimialat ja ongelmakohtia on korjattu.