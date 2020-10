Helsingin telakka saamassa ison tilauksen – tekee matkustajalaivoja napa-alueille ja luksusristeilijän

Helsingin telakka alkaa ensi kesänä rakentaa uutta luksusristeilijää. Sama varustamo on tilannut myös kaksi pienempää napa-alueiden matkailuun erikoistunutta alusta.

Helsingin telakka seilaa vastavirtaan viime aikojen synkkien talousuutisten joukossa. Telakka on saanut jo kolmannen risteilijätilauksen Monacossa päämajaansa pitävältä Swan Hellenic -varustamolta, kertoo Yle.

Hyvät uutiset ovat kulkeneet etuajassa.

– Jos kaikki menee oikein, niin huomenna tulee tilaajan kanssa yhteinen lehdistötiedote asiasta, kertoo Helsinki Shipyards Oy:n toimitusjohtaja Carl-Gustav Rotkirch Taloussanomille.

Uusin urakka on lähes 150 miljoonan euron arvoinen, ja kolmen sopimuksen yhteisarvo nousee lähelle 400 miljoonaa euroa.

Rotkirchin mukaan uusi tilaus työllistää telakalla sekä omia että alihankkijoiden työntekijöitä noin 700 henkilötyövuoden verran. Lisäksi muualla työskenteleville alihankkijoiden ja laitetoimittajien työntekijöille tehtävää riittää 300–400 henkilötyövuoden verran.

– Laivanrakennuksessa kotimaisuusaste on aika korkea, noin 80 prosenttia työllistävästä vaikutuksesta tulee Suomeen, Rotkirch huomauttaa.

Luksusristeilijöitä napajäätikölle

Kahdessa ensimmäisessä aluksessa on tilaa 152 matkustajalle 76 tilavassa hytissä. Alukset ovat jäänkestäviä, sillä ne on suunniteltu muun muassa matkailuun napa-alueilla.

120 hengen miehistöön kuuluu muun muassa erikoisoppaita ja luennoitsijoita.

– Swan Hellenic -varustamon tarkoituksena on ymmärtääkseni keskittyä erikoiskohteisiin ja mennä paikkoihin, joihin isot risteilijät eivät pääse, Rotkirch kertoo.

– Napa-alueen alukset olivat meille hyvä aloitus, koska olemme pitkään tehneet jäänmurtajia. Saimme tavallaan pehmeän siirtymän matkustajalaivoihin.

Rotkirch muistuttaa kuitenkin, että Helsingin Hietalahden telakalla on tehty loistoristeilijöitä ennenkin, sillä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa siellä valmistettiin kymmeniä aluksia Carnival Cruise Line -varustamolle.

– Matkustajalaivaosaaminen on ollut hyllyllä jonkun aikaa. On ollut hienoa nähdä, että sen puolen osaaminen on saatu käyttöön, Rotkirch toteaa.

Kolmannesta laivasta tulee hieman sisaraluksiaan suurempi, sillä siihen mahtuu 192 matkustajaa ja 140 hengen miehistö. Siitä ei kuitenkaan tule yhtä vankkarakenteista kuin pienemmistä aluksista, sillä napa-alueiden sijasta sen toiminta-alueena on koko maailma.

Ensimmäisen aluksen kölinlaskuseremonia pidettiin Helsingin telakalla syyskuun lopulla, ja sen on määrä valmistua ensi vuoden lopulla. Seuraavan laivan on tarkoitus olla valmiina vuoden 2022 keväällä. Kolmannen aluksen rakentaminen alkaa suunnitelmien mukaan ensi kesänä ja kestäisi vuoden 2022 syksyyn.

Yrityskauppa auttoi

Helsinki Shipyard Oy:n tilannetta on helpottanut yhtiön myynti viime vuonna. Aiemmin yhtiön omistajiin kuului Venäjän valtio, joten Venäjän vastaiset pakotteet vaikeuttivat yhtiön toimintaa. Viime vuonna yhtiö myytiin venäläisten liikemiesten omistamalle Algador Holdings -yhtiölle, joka on rekisteröity Kyprokselle.

– Omistajan vaihdos on helpottanut meidän elämää, sanktioasiat ovat taakse jäänyttä elämää, ja meidän kanssa neuvotellaan kuten tavallisten telakoiden, Rotkirch sanoo.

Koronapandemia on vaikuttanut niin markkinanäkymiin, laivojen suunnitteluun kuin itse rakentamiseenkin.

– Risteilytoimintahan ajoi kuin tiiliseinään, ja jäänmurtajapuolella tilauksien tekemistä harkitaan varmaankin taloudellisen tilanteen vuoksi. Me ajattelemme kuitenkin optimistisesti, että näillä pienillä aluksilla esimerkiksi hygienia-asiat on helpompi hallita.

Laivojen tekniikka on kehittynyt vastaamaan koronan tuomiin haasteisiin, ja uusiin aluksiin tulee esimerkiksi viruksia suodattava ilmastointijärjestelmä.

Telakan sisällä taas vierailijat ohjataan erilliseen rakennukseen, ja työntekijät käyttävät suojaimia käydessään eri osastoilla.