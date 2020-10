Analyytikko: Finnairin vähennykset eivät välttämättä jää tähän – ”Toimialalla on kylmä talvi edessä”

Finnairin säästöt on tehty sillä oletuksella, että lentoliikenne pysyy pandemian hellitettyä kasvualana ja että Finnairin markkina-asema pysyy ennallaan, analyytikko Antti Viljakainen muistuttaa.

Lentoyhtiö Finnair ilmoitti tänään vähentävänsä 700 työntekijää, joista 600 Suomesta. Yt-neuvottelujen aluksi yhtiö arvioi vähentävänsä jopa tuhat työntekijää.

Analyysiyhtiö Inderesin Finnairia seuraava analyytikko Antti Viljakainen sanoo, etteivät lisäsäästöt ole poissuljettuja.

– Nyt näyttää siltä, että yhtiö on toistaiseksi tehnyt suunnitelmat sen pohjalta, että lentoliikenne palaa kasvuliiketoiminnaksi sitten aikanaan, kun koronapandemia hellittää ja että Finnair säilyttää jokseenkin nykyisen markkina-asemansa ja -osuutensa.

Jos kuitenkin jompikumpi näistä oletuksista osoittautuu vääräksi, olisi Finnairin todennäköisesti säästettävä lisää, Viljakainen sanoo.

Lue myös: Finnair vähentää 600 työpaikkaa Suomessa

Finnairin vähennykset eivät koskeneet lentävää henkilökuntaa ollenkaan. Toistaiseksi Finnair siis uskoo siihen, että lentävää henkilökuntaa tarvitaan tulevaisuudessa saman verran kuin ennenkin eli että liiketoiminta palaa pandemiaa edeltävälle tasolle.

Tilanne on nyt kuitenkin hyvin hankala, sillä pandemia ei osoita hiipumisen merkkejä eikä ole tietoa, milloin saadaan toimiva rokote ja riittävä rokotekattavuus.

– Toinen asia, mikä hankaloittaa Finnairin tilannetta on se, että Suomessa on erittäin tiukat matkustusrajoitukset. Se on Finnairille ongelma, sillä se ei pääse pelaamaan samoilla säännöillä kuin sen monet kilpailijat. Ei ole poissuljettua, että se johtaisi pysyviin vahinkoihin.

Muutkin lentoyhtiöt ovat joutuneet tekemään isoja säästöjä, koska valtaosa toiminnasta on jäissä. Toistaiseksi merkittävien lentoyhtiöiden konkurssiaaltoa ei ole nähty, mutta sekin voi olla vain ajan kysymys. Aikaa on ostettu esimerkiksi velkaa ottamalla, osakeanneilla ja valtioiden tuen avulla.

Finnair on edelleen kassaltaan eurooppalaisten lentoyhtiöiden vahvimpien joukossa, mutta silläkin on rajansa. Finnair on sanonut, että sen rahat riittävät ensi vuoden loppupuolelle, jos tilanne jatkuu nykyisenkaltaisena.

– Kyllä toimialalla kylmä talvi on edessä. Varmasti moni lentoyhtiö tarvitsee taseeseensa ja kassaansa tavalla tai toisella tukea, että tästä talvesta selviää yli.

Eurooppalaiset lentoyhtiöt eivät ole päässeet kasvattamaan liikennettään sisämarkkinoilla samalla tavalla kuin vaikkapa Kiinassa, jossa sisäisiä lentoja lennetään jo entiseen malliin. Myös Yhdysvalloissa tilanne on hieman parempi kuin tiukkojen matkustusrajoitusten Euroopassa.

– Yhdysvaltalaisetkin yhtiöt ovat olleet vaikeuksissa, mutta siellä valtio on pystynyt tai halunnut tukea enemmän kuin Euroopan maissa.

Viljakaisen mukaan eurooppalaiset lentoyhtiöt saattavat menettää pandemian aikana markkinaosuuksia esimerkiksi Aasiassa ja Persianlahden alueella.

– On mahdollista, että Aasian liikenteen markkinaosuuksissa tapahtuu paljon isompiakin muutoksia. Voi olla, että kiinalaiset ja Persianlahden pelurit ottavat kriisin ansiosta markkinaosuutta, mutta tilanne on yhä epäselvä ja tarkkoja johtopäätöksiä voi tehdä vasta myöhemmin.